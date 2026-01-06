和洋菓子製造のあわしま堂が佐野市茂呂山町に栃木県内初となる直営店を2025年12月12日にNEWオープン

株式会社あわしま堂店舗外観

和洋菓子製造の株式会社あわしま堂（本社：愛媛県八幡浜市、代表取締役社長：傳長秀文）は、このたび栃木県佐野市茂呂山町に工場直売所以外で栃木県内初となる直営店を2025年12月12日にオープンいたしました。弊社が製造した全品および協力工場の商品を取り揃え、スーパーマーケットでは販売されていない製品も取り扱うことで、新しいお客様を取り込み、事業の柱に育成する計画です。

イートインコーナー６席あり『新店舗情報』

住 所：栃木県佐野市茂呂山町3-9

営業時間：10時～18時（年中無休）

販売商品：弊社製造和菓子全品

各地方の銘菓

訳あり商品

※イートインコーナーも設置し無料でお茶を提供いたします

『オープン１ヶ月記念イベント』

オープン1ヶ月記念イベントとしてあわしま堂の人気商品が必ず当たる大抽選会を開催

期間：2026年1月13日（火）～19日（月）

対象：税込み３００円以上お買い上げのお客様３００名限定

内容：１等：和菓子詰合せ（大）、２等：和菓子詰合せ（小）、３等：さのまる栗どら

１等：和菓子詰合せのイメージ３等：さのまる栗どら

『あわしま堂佐野茂呂山店』の商品紹介

「カステラ」の売場『カステラの端』

愛媛の本社工場でのみ製造しているカステラ

カステラの製造過程で出る切れ端を詰め合わせた商品で直売店限定商品

食品ロス削減にも貢献

「さのまる栗どら」の売場『さのまる』栗どら

佐野市のゆるキャラ「さのまる」をデザインしたどら焼き

「１個入り」と「５個入の箱入り」あり

箱入りはお土産にも最適です

わらび餅の販売事例『極わらび餅」

週末限定販売

他の商品よりも甘さを控えた究極のわらび餅

自家製の小豆こしあんをやわらかくとろける食感にこだわった生地で包みました

１個から購入できます。

購入してイートインで温かいお茶と一緒に即食可能

〈会社概要〉

[会社名]株式会社あわしま堂

[代表者名]傳長秀文

[資本金]1億円

[本社所在地]愛媛県八幡浜市保内町川之石1-237-53

[事業内容]和洋生菓子の製造卸

[事業所]愛媛、徳島、岡山、広島、福岡、武雄、鹿児島、大分、京都、名古屋、東京、栃木

[売上高]163億9,688万円（2025年3月期）

[従業員数]983名（その内、パート社員284名）

[創業]1927年

[URL]http://www.awashimado.co.jp/