三省堂書店「つながる本棚」YOMO絵本コーナーの絵本が、1月から新しくなりました

株式会社光陽社（本社：東京都文京区湯島 代表取締役：犬養 岬太）の100％出資子会社「株式会社ニコモ（絵本通販サイト「YOMO」を運営）」は、全国の三省堂書店※が展開するオリジナルの書棚「つながる本棚」に、選りすぐりの絵本や新刊絵本を設置しております。

2026年1月は設置作品を5点追加し、9作品展開することをお知らせいたします。 ※一部店舗を除く

■「つながる本棚」YOMO絵本コーナーについて

三省堂書店が展開する「つながる本棚」に、クリエイターズ絵本「YOMO」から選りすぐりの絵本や新刊絵本を設置しております。第5弾となる1月は、『カップねこ』『おばけのおにぎり』『アイスゆうえんち』『おまめがっこうだいずぐみ』『バスがきたよ』『とうちゃんはりょうりにん』『おせちさん はーい！』『よるのはじまり』『おにぎりばぁ！』の9作品をご紹介いたします。

■クリエイターズ絵本「YOMO」とは？

YOMOは誰でも絵本の出品・試し読み・販売・購入が出来る絵本サイトです。

絵本の投稿、販売を無料※で行なえます。※作業量により一部有料になる場合があります。

絵本作品を発表したい！販売したい！そんな方はYOMOをご活用ください。

現在1,800以上の作品を公開中です。

●クリエイターズ絵本「YOMO」 https://www.yomo-ehon.com/

■設置作品【2026年1月2日（金）～】

カップねこ

『カップねこ』

塚本やすし／ニコモ

カップねこってなになに？

不思議な猫ちゃん達、いったいカップねこって

おもちゃなの？生き物なの？

皆さんもイメージを膨らませて楽しんでください。

https://www.yomo-ehon.com/products/735

アイスゆうえんち

『アイスゆうえんち』

のしさやか／ニコモ

アイスゆうえんちへやってきた、

チョコアイスくんといちごアイスちゃんと

まっちゃアイスくん。

わくわくひんやり、どんな楽しいことが

待っているかな？

暑い夏にぴったりの絵本です！

https://www.yomo-ehon.com/products/565

おまめがっこうだいずぐみ

『おまめがっこうだいずぐみ』

よこみちけいこ／ニコモ

おまめたちの 学級会がはじまるよー！

ぼくたち、どんな たべものに なるのかな？

食育にもおすすめのおはなしです。

https://www.yomo-ehon.com/products/533

とうちゃんはりょうりにん

『とうちゃんはりょうりにん』

はしもとえつよ／ニコモ

魚料理が大好きな父ちゃんに、いちたが勇気をだしてハンバーグが食べたいと言うと父ちゃんは大ショック・・・。

ささいなきっかけで、思いあったり、認めあったり、仲良し親子のお話しです。

https://www.yomo-ehon.com/products/522

バスがきたよ

『バスがきたよ』

藤本ともひこ／ニコモ

パンダくんがバスを待っていると、へんてこなバスが次から次へとやってくる。

おさかなバス？！にんじゃバス！？って何！？

親子で「なんのバスかな？」って話したり、考えたりして遊べる絵本です。

https://www.yomo-ehon.com/products/434

おせちさん はーい！

『おせちさん はーい！』

宮本えつよし／ニコモ

もうすぐお正月。お正月といえばおせち料理！

この絵本は、おせち料理の意味がわかるようになっています。

読んで遊んで、おせち料理をたっぷり楽しんでください。

https://www.yomo-ehon.com/products/255

おばけのおにぎり

『おばけのおにぎり』

塚本やすし／ニコモ

「カップねこ」に続く、絵本作家、塚本やすしが送る空想絵本シリーズ第2弾！

おばけのおにぎりをめしあがれ。夏にぴったり、怖くて可愛いおばけの物語です。

https://www.yomo-ehon.com/products/2033

よるのはじまり

『よるのはじまり』

海野あした／ニコモ

「ぼーん ぼーん ぼーん」太陽が沈み暗くなってくると、おばけたちが集まってきました。

おばけたいそうのじかんです。たいそうが終わった後、おばけたちが向かった先は・・・。

おやすみ前にもぴったりの、楽しいおばけ絵本です。

https://www.yomo-ehon.com/products/1362

おにぎりばぁ！

『おにぎりばぁ！』

海野あした／ニコモ

おにぎりの中には何がいるかな？個性豊かで楽しい具材たちが次々に登場！

驚きと発見の楽しさを味わえる、0～1歳向けのリズム絵本。

読み聞かせでも大活躍の一冊です！

https://www.yomo-ehon.com/products/1894

■「つながる本棚」とは

「つながる本棚」は、三省堂書店が新しい発見を読者に提供する場として、全国の三省堂書店内にオリジナルの書棚を設置する、2024年5月より開始した取り組みです。出版社や店舗担当者、三省堂書店のオンラインセミナー講師によるおすすめ書籍の紹介などを常設することで、店舗に訪れた方々へ、本からはじまる新たな発見と喜びを提供します。

参考：新しいコンセプトの本棚「つながる本棚」のお知らせ（2024/5/8）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000131210.html

会社概要

社名 ： 株式会社ニコモ（株式会社光陽社100％出資）

所在地 ： 東京都文京区湯島二丁目21番2号 湯島メディカルセンタービル5F

代表者 ： 犬養 岬太

設立 ： 2019年(平成31年)4月1日

資本金 ： 25百万円

事業内容： 絵本事業

URL ： http://www.nicomo.co.jp/

■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

