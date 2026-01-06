三省堂書店「つながる本棚」YOMO絵本コーナーの絵本が、1月から新しくなりました
株式会社光陽社（本社：東京都文京区湯島 代表取締役：犬養 岬太）の100％出資子会社「株式会社ニコモ（絵本通販サイト「YOMO」を運営）」は、全国の三省堂書店※が展開するオリジナルの書棚「つながる本棚」に、選りすぐりの絵本や新刊絵本を設置しております。
2026年1月は設置作品を5点追加し、9作品展開することをお知らせいたします。 ※一部店舗を除く
■「つながる本棚」YOMO絵本コーナーについて
三省堂書店が展開する「つながる本棚」に、クリエイターズ絵本「YOMO」から選りすぐりの絵本や新刊絵本を設置しております。第5弾となる1月は、『カップねこ』『おばけのおにぎり』『アイスゆうえんち』『おまめがっこうだいずぐみ』『バスがきたよ』『とうちゃんはりょうりにん』『おせちさん はーい！』『よるのはじまり』『おにぎりばぁ！』の9作品をご紹介いたします。
■クリエイターズ絵本「YOMO」とは？
YOMOは誰でも絵本の出品・試し読み・販売・購入が出来る絵本サイトです。
絵本の投稿、販売を無料※で行なえます。※作業量により一部有料になる場合があります。
絵本作品を発表したい！販売したい！そんな方はYOMOをご活用ください。
現在1,800以上の作品を公開中です。
●クリエイターズ絵本「YOMO」 https://www.yomo-ehon.com/
■設置作品【2026年1月2日（金）～】
カップねこ
『カップねこ』
塚本やすし／ニコモ
カップねこってなになに？
不思議な猫ちゃん達、いったいカップねこって
おもちゃなの？生き物なの？
皆さんもイメージを膨らませて楽しんでください。
https://www.yomo-ehon.com/products/735
アイスゆうえんち
『アイスゆうえんち』
のしさやか／ニコモ
アイスゆうえんちへやってきた、
チョコアイスくんといちごアイスちゃんと
まっちゃアイスくん。
わくわくひんやり、どんな楽しいことが
待っているかな？
暑い夏にぴったりの絵本です！
https://www.yomo-ehon.com/products/565
おまめがっこうだいずぐみ
『おまめがっこうだいずぐみ』
よこみちけいこ／ニコモ
おまめたちの 学級会がはじまるよー！
ぼくたち、どんな たべものに なるのかな？
食育にもおすすめのおはなしです。
https://www.yomo-ehon.com/products/533
とうちゃんはりょうりにん
『とうちゃんはりょうりにん』
はしもとえつよ／ニコモ
魚料理が大好きな父ちゃんに、いちたが勇気をだしてハンバーグが食べたいと言うと父ちゃんは大ショック・・・。
ささいなきっかけで、思いあったり、認めあったり、仲良し親子のお話しです。
https://www.yomo-ehon.com/products/522
バスがきたよ
『バスがきたよ』
藤本ともひこ／ニコモ
パンダくんがバスを待っていると、へんてこなバスが次から次へとやってくる。
おさかなバス？！にんじゃバス！？って何！？
親子で「なんのバスかな？」って話したり、考えたりして遊べる絵本です。
https://www.yomo-ehon.com/products/434
おせちさん はーい！
『おせちさん はーい！』
宮本えつよし／ニコモ
もうすぐお正月。お正月といえばおせち料理！
この絵本は、おせち料理の意味がわかるようになっています。
読んで遊んで、おせち料理をたっぷり楽しんでください。
https://www.yomo-ehon.com/products/255
おばけのおにぎり
『おばけのおにぎり』
塚本やすし／ニコモ
「カップねこ」に続く、絵本作家、塚本やすしが送る空想絵本シリーズ第2弾！
おばけのおにぎりをめしあがれ。夏にぴったり、怖くて可愛いおばけの物語です。
https://www.yomo-ehon.com/products/2033
よるのはじまり
『よるのはじまり』
海野あした／ニコモ
「ぼーん ぼーん ぼーん」太陽が沈み暗くなってくると、おばけたちが集まってきました。
おばけたいそうのじかんです。たいそうが終わった後、おばけたちが向かった先は・・・。
おやすみ前にもぴったりの、楽しいおばけ絵本です。
https://www.yomo-ehon.com/products/1362
おにぎりばぁ！
『おにぎりばぁ！』
海野あした／ニコモ
おにぎりの中には何がいるかな？個性豊かで楽しい具材たちが次々に登場！
驚きと発見の楽しさを味わえる、0～1歳向けのリズム絵本。
読み聞かせでも大活躍の一冊です！
https://www.yomo-ehon.com/products/1894
■「つながる本棚」とは
「つながる本棚」は、三省堂書店が新しい発見を読者に提供する場として、全国の三省堂書店内にオリジナルの書棚を設置する、2024年5月より開始した取り組みです。出版社や店舗担当者、三省堂書店のオンラインセミナー講師によるおすすめ書籍の紹介などを常設することで、店舗に訪れた方々へ、本からはじまる新たな発見と喜びを提供します。
参考：新しいコンセプトの本棚「つながる本棚」のお知らせ（2024/5/8）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000131210.html
会社概要
社名 ： 株式会社ニコモ（株式会社光陽社100％出資）
所在地 ： 東京都文京区湯島二丁目21番2号 湯島メディカルセンタービル5F
代表者 ： 犬養 岬太
設立 ： 2019年(平成31年)4月1日
資本金 ： 25百万円
事業内容： 絵本事業
URL ： http://www.nicomo.co.jp/
■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先
