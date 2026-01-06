三省堂書店「つながる本棚」YOMO絵本コーナーの絵本が、1月から新しくなりました

株式会社光陽社（本社：東京都文京区湯島　代表取締役：犬養 岬太）の100％出資子会社「株式会社ニコモ（絵本通販サイト「YOMO」を運営）」は、全国の三省堂書店※が展開するオリジナルの書棚「つながる本棚」に、選りすぐりの絵本や新刊絵本を設置しております。


2026年1月は設置作品を5点追加し、9作品展開することをお知らせいたします。　※一部店舗を除く






■「つながる本棚」YOMO絵本コーナーについて


三省堂書店が展開する「つながる本棚」に、クリエイターズ絵本「YOMO」から選りすぐりの絵本や新刊絵本を設置しております。第5弾となる1月は、『カップねこ』『おばけのおにぎり』『アイスゆうえんち』『おまめがっこうだいずぐみ』『バスがきたよ』『とうちゃんはりょうりにん』『おせちさん はーい！』『よるのはじまり』『おにぎりばぁ！』の9作品をご紹介いたします。





■クリエイターズ絵本「YOMO」とは？


YOMOは誰でも絵本の出品・試し読み・販売・購入が出来る絵本サイトです。


絵本の投稿、販売を無料※で行なえます。※作業量により一部有料になる場合があります。


絵本作品を発表したい！販売したい！そんな方はYOMOをご活用ください。


現在1,800以上の作品を公開中です。



●クリエイターズ絵本「YOMO」　https://www.yomo-ehon.com/


　　



■設置作品【2026年1月2日（金）～】





カップねこ

『カップねこ』


塚本やすし／ニコモ



カップねこってなになに？


不思議な猫ちゃん達、いったいカップねこって


おもちゃなの？生き物なの？


皆さんもイメージを膨らませて楽しんでください。





https://www.yomo-ehon.com/products/735








アイスゆうえんち

『アイスゆうえんち』


　のしさやか／ニコモ



アイスゆうえんちへやってきた、


チョコアイスくんといちごアイスちゃんと


まっちゃアイスくん。


わくわくひんやり、どんな楽しいことが


待っているかな？


暑い夏にぴったりの絵本です！





https://www.yomo-ehon.com/products/565









おまめがっこうだいずぐみ

『おまめがっこうだいずぐみ』


よこみちけいこ／ニコモ



おまめたちの 学級会がはじまるよー！


ぼくたち、どんな たべものに なるのかな？


食育にもおすすめのおはなしです。




https://www.yomo-ehon.com/products/533









とうちゃんはりょうりにん

『とうちゃんはりょうりにん』


はしもとえつよ／ニコモ



魚料理が大好きな父ちゃんに、いちたが勇気をだしてハンバーグが食べたいと言うと父ちゃんは大ショック・・・。


ささいなきっかけで、思いあったり、認めあったり、仲良し親子のお話しです。




https://www.yomo-ehon.com/products/522









バスがきたよ

『バスがきたよ』


藤本ともひこ／ニコモ　



パンダくんがバスを待っていると、へんてこなバスが次から次へとやってくる。


おさかなバス？！にんじゃバス！？って何！？


親子で「なんのバスかな？」って話したり、考えたりして遊べる絵本です。




https://www.yomo-ehon.com/products/434








おせちさん はーい！

『おせちさん はーい！』


宮本えつよし／ニコモ　



もうすぐお正月。お正月といえばおせち料理！


この絵本は、おせち料理の意味がわかるようになっています。


読んで遊んで、おせち料理をたっぷり楽しんでください。




https://www.yomo-ehon.com/products/255









おばけのおにぎり

『おばけのおにぎり』


塚本やすし／ニコモ　



「カップねこ」に続く、絵本作家、塚本やすしが送る空想絵本シリーズ第2弾！


おばけのおにぎりをめしあがれ。夏にぴったり、怖くて可愛いおばけの物語です。




https://www.yomo-ehon.com/products/2033









よるのはじまり

『よるのはじまり』


海野あした／ニコモ



「ぼーん　ぼーん　ぼーん」太陽が沈み暗くなってくると、おばけたちが集まってきました。


おばけたいそうのじかんです。たいそうが終わった後、おばけたちが向かった先は・・・。


おやすみ前にもぴったりの、楽しいおばけ絵本です。



https://www.yomo-ehon.com/products/1362








おにぎりばぁ！

『おにぎりばぁ！』


海野あした／ニコモ



おにぎりの中には何がいるかな？個性豊かで楽しい具材たちが次々に登場！


驚きと発見の楽しさを味わえる、0～1歳向けのリズム絵本。


読み聞かせでも大活躍の一冊です！




https://www.yomo-ehon.com/products/1894








■「つながる本棚」とは


「つながる本棚」は、三省堂書店が新しい発見を読者に提供する場として、全国の三省堂書店内にオリジナルの書棚を設置する、2024年5月より開始した取り組みです。出版社や店舗担当者、三省堂書店のオンラインセミナー講師によるおすすめ書籍の紹介などを常設することで、店舗に訪れた方々へ、本からはじまる新たな発見と喜びを提供します。



会社概要


社名　　： 株式会社ニコモ（株式会社光陽社100％出資）


所在地　： 東京都文京区湯島二丁目21番2号 湯島メディカルセンタービル5F


代表者　： 犬養 岬太


設立　　： 2019年(平成31年)4月1日


資本金　： 25百万円


事業内容： 絵本事業


URL　 ： http://www.nicomo.co.jp/




