キー不要の4桁ダイヤル式ロックを採用！スロットの仕様にあわせて選べるセキュリティワイヤーロック 3モデルを新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、キー紛失の心配がない4桁ダイヤル式ロックを採用したセキュリティワイヤーロック 3モデルを、2026年1月中旬より新発売いたします。



4桁ダイヤル式ロックを採用したセキュリティワイヤーロックで、キーを使用しないため紛失の心配がありません。ダイヤル番号は任意の番号に設定でき、スリムヘッドの採用により薄型ノートパソコンにも対応します。ヘッド部は360度回転し、セキュリティスロットの位置にあわせたワイヤーの取り回しが可能です。ワイヤーには、周囲を傷付けにくいコーティング処理が施されています。端末側のスロットの仕様にあわせて選べるよう、MiniSaver(3×7mm)互換モデル、NobleWedge(3.2×4.5mm)互換モデル、NanoSaver(2.5×6mm)互換モデルの3モデルをラインアップ。大切な機器を盗難から守るセキュリティ対策として、ぜひご活用ください。

4桁ダイヤル式ロックを採用したセキュリティワイヤーロック

- キー不要の4桁ダイヤルのスリムヘッドタイプを採用し、薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。- 360度のヘッド部回転機能付きです。- デスクなどにも傷が付かないよう、ワイヤーにはコーティング処理を施しています。- キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。- ダイヤル番号は自由に設定できます。※ロックが固い場合は、ロック刃の挿入角度や挿し方を変えてダイヤルを回してください。▲ 製品画像(写真：ESL-403C)▲ ラックの柱やデスクの脚などにワイヤーを通して機器を盗難から守る▲ スロットにロック刃を挿し込んでボタンを押すだけでセット完了▲ キーを紛失する心配がない4桁のダイヤルロックを採用▲ 360度のヘッド部回転機能付き▲ ワイヤーにはコーティング処理を施し、デスクなどを傷つけない

対応スロットの仕様にあわせて選べる3モデル

- 対応スロットによって選べるように、MiniSaver(3×7mm)互換モデル、NanoSaver(2.5×6mm)互換モデル、NobleWedge(3.2×4.5mm)互換モデルの3モデルをラインアップしています。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 対応スロットサイズ(※)：[ESL-401C]3×7mmスロット(MiniSaver互換)、[ESL-402C]2.5×6mmスロット(NanoSaver互換)、[ESL-403C]3.2×4.5mmスロット(NobleWedge互換)- キー種別：通常のみ- ヘッド部材質：亜鉛合金、ワイヤー材質：スチール+ソフトPVCコーティング- シリンダー径：14mm- ワイヤー長：1.5m、ワイヤー太さ：4mm- サイズ/重量：ヘッド部：幅47.8×奥行16×高さ25.5mm/約98g- セット内容：ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付き)※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

製品詳細

[MiniSaver(3×7mm)互換モデル]

型番：ESL-401C

価格：\6,501（標準価格）\5,910（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ESL-401C.html

[NanoSaver(2.5×6mm)互換モデル]

型番：ESL-402C

価格：\6,501（標準価格）\5,910（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ESL-402C.html

[NobleWedge(3.2×4.5mm)互換モデル]

型番：ESL-403C

価格：\6,501（標準価格）\5,910（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/ESL-403C.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一