Yohji Yamamoto collections 2026 Spring/Summer collectionを1月17日(土)より展開

株式会社ヨウジヤマモト

Yohji Yamamoto collections 2026 Spring/Summer Collectionを1月17日(土)より全国のYohji Yamamoto直営店舗及びTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて展開いたします。

今季のYohji Yamamoto collectionsは、これまでよりさらに日常に寄り添うリアルクローズを描き出しています。

実用性とデザイン性が共存するシルエットに、暑い季節を越えるための透けるような軽やかさを重ね、素材とデザインの両面から、進行する地球温暖化へのささやかな問いを投げかけるコレクションとなっています。

流れるように身体に沿うシルエットと、黒でありながら重さを感じさせない透け感や質感は、コレクション全体に軽やかなリズムを与えます。軽量な素材使いの中に、女性らしさを静かに引き立てる美学が息づき、随所に配された柄には、Yohji Yamamoto collectionsならではの哲学が宿っています。

1月17日(土)より全国の直営店舗及び公式オンラインストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTOにて、Yohji Yamamoto 2026年春夏コレクションをお買い上げいただいた方に先着で、フォトグラファー TAKAYが撮り下ろした「Yohji Yamamoto collections 2026 Spring/Summer PHOTO BOOK」をプレゼントいたします。

Yohji Yamamoto collections 2026 Spring/Summer Collection

展開スタート日：1月17日(土)

お取扱い店舗：全国のYohji Yamamoto直営店舗及び公式ウェブストアTHE SHOP YOHJI YAMAMOTO