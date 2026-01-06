個人投資家・機関投資家向け決算説明会開催のお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）は、2026年1月15日（木）にログミーFinance主催の「個人投資家・機関投資家向け決算説明会」を開催いたしますので、お知らせします。

本説明会では、2026年5月期第２四半期を振り返ります。

ゲストには前回開催に引き続き、ファンドマネージャーのバックグラウンドを持つ坂本慎太郎氏を迎え、当社の代表取締役会長の杉本宏之へのインタビュー形式で、業績の進捗や今後の展望等についてお話しいたします。 また、説明会の後半には、投資家の皆様からのご質問に直接お答えする時間も設けており、当社の取り組みや将来の展望について、より一層ご理解いただける機会をご提供いたします。

セミナー概要

開催日時：2026年1月15日（木）14時30分～15時30分

開催形式：オンライン（ZOOMウェビナー）

登壇者：代表取締役会長 グループ執行役員 CEO 杉本宏之

参加費：無料

参加方法：

下記のURLよりセミナーページにアクセスし、「視聴予約する」ボタンをクリックしてご予約ください。セミナー当日は、開始20分前より「Zoomで参加」ボタンが表示されますので、そちらからご参加いただけます。

https://finance.logmi.jp/ir_live/769

定員：なし

主催：ログミーFinance（ログミー株式会社）

※ご質問を事前に受け付けております。セミナーページ内の「事前質問する」ボタンより、ご記入をおねがいいたします。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪