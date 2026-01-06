累計出荷数261万本*¹突破の人気デリケートゾーン専用泡ソープから数量限定で、豊潤で華やかなiroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】「ローズブルームの香り」が新登場！

株式会社TENGA

株式会社TENGA (東京都中央区/代表取締役社長 松本光一)が展開する、デリケートゾーンケアブランド「iroha INTIMATE CARE（イロハ インティメートケア）」は、累計出荷数261万本*¹を突破したデリケートゾーン専用泡ソープ「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】」の限定品として「ローズブルームの香り」をロフト一部店舗にて先行発売中。

1月6日(火)よりiroha公式オンラインストアにて予約を開始し、1月13日(火)よりiroha公式オンラインストア、TENGA LAND、TENGA STORE TOKYO、ロフト全店で発売。1月27日(火)よりアットコスメトーキョー、アットコスメオオサカで発売、また2月1日(日)より全国のバラエティストアなどで発売いたします。

洗練された香りとしっとりやわらかな洗い上がりが人気な

デリケートゾーン専用泡ソープの新作は「ローズブルームの香り」

2020年に発売した「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】」は、2025年11月時点でシリーズ累計出荷数約261万本*¹を突破。また、過去4年間*²で出荷数が10倍以上に成長しています。多くの方にご好評をいただき、昨年ついに「ベルガモットとビターオレンジの香り」が『@cosme ベストコスメアワード2025』デリケートゾーンケア部門にて殿堂入りを果たしました。

そして今回、「iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】 ローズブルームの香り」が数量限定で登場。気になるくすみ*³をケアする5種の成分*⁴と、乾燥や肌荒れからお肌を守る10種の保湿成分*⁵を配合し、しっとり、やわらかな洗い上がりに。3種のローズをベースに、ジャスミンやイランイランを加え、華やかさの中にかすかに甘さと深みを感じる香りにし、贅沢なバスタイムを演出します。

*1：2020年3月~2025年11月の国内外の当社出荷数ベース *2：2021年～2025年の国内の当社出荷数ベース *3：乾燥や古い角質汚れなど

*4：ナイアシンアミド、グルタチオン、3-O-エチルアスコルビン酸、ユキノシタエキス、メリアアザジラクタ葉エキス（保湿成分）

*5：ヒアルロン酸Na、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、グリチルリチン酸2K、エーデルワイスエキス、ボタンエキス、ニガヨモギエキス

【製品概要】

■製品名：iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ローズブルームの香り

■価格：1,650円 (税込み)

■容量：150mL 1プッシュ量約1mL

■使用量の目安：1回のご使用につき、2～3プッシュ

■ボトルサイズ：全長 170mm、胴幅 49mm

■URL：https://store.tenga.co.jp/shop/information/feature_iroha_IIF08

香りが心に与える影響とは？ ローズ・ジャスミン・イランイランを配合した理由

人が「香り」を感じる時、その刺激は電気信号として、感情や本能を司る「大脳辺縁系」へダイレクトに届きます。

なかでも「扁桃体」は、喜びや安心感、不安やストレスといった情動に深く関わる部位として知られています。さらに香りの信号は「視床下部」にも伝わります。視床下部は、自律神経系や内分泌系と密接に関係しており、香りをきっかけに、心身をリラックスさせたり、前向きな気持ちや活力を引き出したりと、からだの状態をコントロールしやすくなります。*¹

iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ローズブルームの香りは、3種のローズをベースに、ジャスミンとイランイランを加え、華やかさの中にかすかに甘さと深みを感じる香りです。ローズには幸福感を高めるゲラニオールという成分が含まれており、リラックスできる香りとして知られています。またジャスミンのエキゾチックでゴージャスな香りは陶酔感を、イランイランは性衝動を引き起こすホルモン「テストステロン」に似た物質が含まれているとされています。*²

ローズブルームの香りは、大人の肌と感性に寄り添い、満たされたひとときを演出。日常から切り離された上質な時間をお届けします。普段使いはもちろん、ちょっとした特別な日やその前日に使うことで、豊潤な香りにリラックスする時間をお楽しみください。

*1：iro iro iroha_マッサージキャンドルの効果って？香りの専門家が教える、心とカラダの癒し方 https://iroha-contents.com/column/3143.html

*2：月刊TENGAvol.14_性とにほひ https://www.tenga.co.jp/topics/14827/

ナイアシンアミドやグルタチオンなどの5つのくすみ*¹ケア成分*²を配合。

特別な日の贅沢デリケートゾーンケアにもおすすめ

iroha INTIMATE WASH 【 FOAM TYPE 】ローズブルームの香りには、ナイアシンアミド、グルタチオン、3-O-エチルアスコルビン酸、ユキノシタエキス、メリアアザジラクタ葉エキス（保湿成分）の５つのくすみ*¹ケア成分*²を配合。また、乾燥や肌荒れからお肌を守る10種の保湿成分*³を配合しています。きめ細やかな泡でしっとりとやさしく洗い上げ、季節の変わり目やムレが気になるデリケートゾーンの肌をすこやかに保ちます。

