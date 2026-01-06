【30名様限定】ラ・ロシェル×カナヤリゾーツによる新たな美食の宴。ディナーイベントの予約受付を開始。

株式会社KANAYA RESORTS伝説のレストラン”西洋膳所ジョンカナヤ”に運営当時に配されていた"スカルプチャードグラス”（写真は鬼怒川金谷ホテル）

株式会社KANAYA RESORTS (所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長 金谷譲児)と、株式会社サカイ食品（所在地：東京都渋谷区/代表取締役 坂井慎吾）は、2026年1月23日（金）平河町かなや（所在地：東京都千代田区）にて、「SAVEURS AU HASHI（サヴール・オ・ハシ）」（仏：箸で味わう風味）をテーマに、お箸とオートキュイジーヌの出会いをお楽しみいただくハーフブッフェスタイルのコラボレーションイベントを一夜限定で開催いたします。

伝説のレストラン「西洋膳所ジョンカナヤ麻布」の遺志を継ぐ、坂井宏行のラ・ロシェルとカナヤリゾーツのシェフが一堂に会し、和洋融合した新しいスタイルの美食体験を提案する特別なディナーです。

西洋膳所ジョンカナヤ麻布のロゴマークフリーフロースタイルで各種飲料も

当日はペアリングのフリーフローもご用意いたします。日本酒やシャンパン、ワイン各種などのアルコール類、ソフトドリンクもお好みでバーカウンターにてオーダーいただけます。なお料金にはお飲み物・サービス料も全て含んでおります。

■イベント概要

日程：2026年1月23日（金）

時間：18:30受付、19:00開始（30名様限定、完全予約制）

会場：平河町かなや（千代田区平河町1-5-9）

料金：26,000 円（消費税、サービス料込）

＊お電話のみのご予約となります（050-3187-9581）

【注意事項】

・お席のご指定は承ることができかねます。（個室など）

また相席となる場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

・未成年の方はご利用いただけません。

・メニューなど内容が予告なく変更となる場合がございます。

・3日前よりキャンセル料100％を頂戴いたします。

詳細を見る :https://hirakawachokanaya.com/archives/3430

アミューズ：金谷玉子スモーク

【コース内容】

・アミューズ

・冷製オードブル ★

・温製オードブル ★

・メイン （肉・魚、数種類よりオーダー）

・お食事 （2品よりオーダー）

・デザート ★

・お飲み物 ★

＊ ★はカウンターブッフェにて提供

＊ 内容は変更となる場合がございます

冷製オードブルカウンターのイメージ温製オードブル：THE ODEN

■ラ・ロシェルについて

「日常からのショート・トリップ」をコンセプトに、日本各地の美味しい食材を取り寄せ、和のエッセンスを取り入れたフランス料理店「ラ・ロシェル」を運営しております。レストラン事業に加え、全国の婚礼会場・ホテルのコンサルティングや、惣菜・お菓子などの物販事業も行っております。

社名：株式会社サカイ食品

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー２階

代表取締役：坂井慎吾

事業内容： レストラン・ウェディング・コンサルティング・物販

設立： 1979年

HP：https://www.la-rochelle.co.jp/

■カナヤリゾーツ（金谷ホテル観光グループ）について

1927(昭和2)年、浅草から日光まで東武鉄道の開通に伴い、鬼怒川の発展の端緒を開く形で日光金谷ホテルの鬼怒川支店として誕生。1931(昭和6)年、鬼怒川温泉ホテルが開業。その後、1953(昭和28)年に日光金谷ホテルから独立し、独自の発展を遂げ、現在では「鬼怒川温泉ホテル」「鬼怒川金谷ホテル」「KANAYA RESORT HAKONE」「THE KEY HIGHLAND NASU」「松楓楼松屋」の5つの宿泊施設に加え、「モダンジャパニーズレストラン 平河町かなや」「ショコラトリー JOHN KANAYA」「金谷菓子本舗」の保有・運営を行っております。