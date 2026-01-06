RUNTEQ、「未経験エンジニア採用分析レポート2025」公開。合否の分かれ目は″現場再現性″。
超実践型エンジニア育成スクール「RUNTEQ（ランテック）」を運営する株式会社RUNTEQ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊本 久寿）は、2025年の1年間に提携企業から寄せられた選考フィードバック（お見送り理由／選考通過理由／内定理由）を集計・分析し、「RUNTEQ生就職レポート2025」として公開しました。
分析の結果、未経験エンジニア採用においては、技術的な実装力を前提としながらも、 「基礎理解に裏付けられた説明力」「課題起点で考えるプロダクト思考」 「学習を継続し、成長し続けられる姿勢」といった、現場で再現できる総合力が評価につながりやすい傾向が見られました。
企業が評価しているポイントは、特定の言語やフレームワークではなく、「なぜそう考え、どう行動したのか」を説明できる力や、チームで価値を出し続ける姿勢に集約されていることが分かりました。
■1. 【内定理由の分析】 評価されたのは「現場で再現できる総合力」
内定を獲得したRUNTEQ受講生に共通していたのは、単なる技術力の高さではなく、エンジニアとして現場で信頼され、成長し続けられるかという観点でした。
企業からのフィードバックを整理すると、評価は主に以下の 5つの観点 に集約されます。
観点１.：自ら前に進める「自走力・継続力」
最も多く見られた評価ポイントは、学習の継続性とキャッチアップ力でした。
- 詰まったときに状況を整理し、仮説を立てて切り分けながら前に進める
- 忙しい状況でも学習を継続している
- 自ら調べ、知識を深める姿勢がある
- 新しい技術や分野にも前向きに取り組んでいる
企業は「現時点でどこまでできるか」よりも、「入社後にどれだけ成長していくか」を重視する傾向が見られました。
RUNTEQでは、答えを与えるのではなく、「自分で調べ、考え、実装する」プロセスを重視した学習設計を行っています。そのため選考の場においても、 「自走できるか」「現場で再現できるか」 という企業の評価軸に対して、説明可能な形で強みを発揮できているケースが多く見られました。
観点２.：課題起点で考える「プロダクト志向」
次に多く評価されていたのは、技術を目的化せず、課題解決の手段として捉えているかという点です。
- 実体験や業務課題を起点にしたサービス開発
- 「なぜ作ったのか」を自分の言葉で語れている
- 作って終わりではなく、改善まで考えている
「何を作ったか」以上に、「なぜ作り、どう改善したのか」という思考プロセスが高く評価されていました。
RUNTEQでは、ポートフォリオを「提出物」ではなく 「実際のプロダクト」 として捉え、作成後も改善・運用を前提としたアウトプットを重視しています。
この姿勢が、企業側から見た 「現場に入った後のイメージのしやすさ」 や「品質に向き合えるエンジニアであるか」 という評価につながっていると考えています。
観点３.：過去の経験を“強み”に変換できているか
未経験であっても、前職やこれまでの経験をエンジニアリングの文脈に結びつけて説明できている候補者は、高評価につながっています。
例えば、
- ミス防止や品質への意識
- 顧客視点での提案・改善経験
- 限られた環境の中で成果を出してきた工夫
といった一見エンジニア職とは異なる経験も、「仕事として価値を出す力」として評価されるケースが多く見られました。
企業は「未経験＝ゼロ」とは捉えておらず、これまでのキャリアをどのように整理し、どう活かそうとしているか を重視しています。
RUNTEQでは、エンジニア転職に特化した就職サポートチームが、受講生一人ひとりの過去経験を丁寧に棚卸しし、採用担当者に伝わる形へと言語化する支援を行っています。
単なる経歴紹介ではなく、「エンジニアとしてどう価値を発揮できるか」という観点で自己PRや実績を整理することで、異業種経験を強みとして評価につなげられている点も、今回の分析から明らかになりました。
観点４.：「作って終わり」にしない、運用・品質まで意識したアウトプット
ポートフォリオに関する評価では、完成させたこと自体よりも、設計・品質・運用を意識しているかが重要視されていました。
- MVCの分離など基礎設計が守られている
- テスト・性能・保守性への配慮がある
- 設計や技術選定の意図を説明できる
- 可読性や保守性を意識した実装
- 公開後も改善や更新を続けている
この姿勢が、企業側から見た 「現場で任せられるかどうか」 という評価につながっていると考えています。
また、AI活用が一般化する中で、設計・品質・運用といった基礎を押さえたアウトプットは、プロダクトの信頼性を支える重要な要素として、より一層重視されています。
観点５.：チームで価値を出せる「ソフトスキル・協働性」と、カルチャーフィット観点
技術力と並んで重視されているのが、一緒に働けるかどうかという観点です。
- 誠実で丁寧なコミュニケーション
- 周囲と協力して主体的に業務を進めてきた経験
- 社内のスピード感とマッチするか
企業は、「技術 × ソフトスキル」をセットで評価する傾向があります。
RUNTEQでは、エンジニアとして長く活躍するために必要な考え方や姿勢を「RUNTEQ CREDO」として言語化しています。受講期間中からこのマインドを意識して学習することで、チームで働く前提の姿勢が内定判断を後押ししています。受講期間中に磨くことでチームで働く前提の姿勢が内定判断を後押ししています。
■ 2. 【お見送り理由の分析】単なる技術不足ではなく「再現性・一貫性」への懸念
一方で、お見送り理由として見られたのは、単純なスキル不足ではありませんでした。
■ 実装意図や思考プロセスの説明力の不足
- 表面的に動いているが、仕組みの理解への懸念が拭えなかった
- なぜその実装方法を選んだのか意図を相手にわかりやすく説明できない
- 指示や手順を正しく理解し、元の状態に戻す力が不足している
企業は「触ったことがある」ではなく、 説明できる・切り分けできる・復元できるという深い理解状態を求めています。
■ 志向・キャリアの一貫性が伝わらない
- 志望動機や転職理由が曖昧
- 経歴・ポートフォリオ・将来像がつながっていない
- 課題解決の手段として開発をしている意図が見えない
企業はストーリー全体から、 成長の方向性・定着性・活躍イメージを判断しています。一貫性を持たせたアプローチが必要です。
■ 本人要因ではない外部要因も一定数存在
- 企業側の採用注力ポジション変更
- 必須要件（実務経験等）への未達
- 適性検査・SPIの基準外
お見送り理由には、個人の努力だけでは動かしにくい要因も含まれます。
【注意】
※本レポートは、企業から寄せられたフィードバックを個人・企業が特定されない形で編集・集計したものです。採用基準は企業や募集職種・時期によって異なります。
■ RUNTEQの今後の取り組み
分析結果を受け、RUNTEQでは「RUNTEQ CREDO」を軸とした、学習・就職支援の両面をさらに強化していきます。
「RUNTEQ CREDO」とは、私たちがこれまで多くのエンジニアを育ててきた中で見えてきた、現場で信頼されるエンジニアに共通する考え方です。技術だけでは語れない、受講生一人ひとりの「エンジニアとしての強み」を育てていくための、ひとつの軸でもあります。
- 実装意図や設計判断を言語化する学習支援
- ポートフォリオにおける品質・運用・改善視点の強化
- 学習を継続し、自走できるコミュニティ設計
- 企業フィードバックを教育へ還元する改善サイクルの継続
RUNTEQは今後も、技術力だけでなく、現場で信頼され、成長し続けられるエンジニアの育成を目指してまいります。
