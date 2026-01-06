log youが“カッコよさ”に挑戦した新曲「変更線」リリース、6月には初ワンマン開催決定

アソビシステム株式会社

log youが、4thデジタルシングル「変更線」を1月6日（火）に配信リリースした。

昨年11月にPEAK SPOTからデビューした第3のグループとなるlog youは、メンバー発表からSNSで大きな話題となり、11月15日に恵比寿 LIQUIDROOMで行われたデビューライブは、SOLD OUTとなった。

新曲「変更線」は、可愛いイメージを超えて、“カッコよさ”を前面に打ち出した挑戦作。成長しながら新しい未来へ踏み出す、その境界線を越える瞬間を「そばで見ていてね」という想いとともに、心に響くサウンドで届ける楽曲。

また、log youは1月5日（月）に開催された所属アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.3 - 新春 SP -」にて、6月10日（水）に東京都・Spotify O-EASTでの初ワンマンライブを開催することを発表。さらに、「PEAK SPOT JOIN」の東名阪ツアーが2月から3月に掛けて開催されることも発表された。

なお、11月15日に恵比寿 LIQUIDROOMで行われたlog youのデビュー公演となる「PEAK SPOT JOIN Vol.1」にて披露された、本楽曲のライブ映像が本日12時に公開された。

【ライブ映像】log you PEAK SPOT JOIN Vol.1「変更線」

URL：https://youtu.be/xFV_Vrs8YQ8

デビューから今日まで着実に成長を続けているlog you。是非、その姿を目に焼き付けてほしい。

＜楽曲リリース概要＞

log you 4th Digital Single「変更線」

配信日：2025年1月6日（火）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Henkosen

＜ワンマンライブ開催概要＞

「log you 1st ワンマンライブ」

日程：2026年6月10日（水）

会場：東京都 Spotify O-EAST

＜PEAK SPOTツアー情報＞

『PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』

日程：2026年2月14日（土）

会場：大阪府 amHALL

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00

『PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』

日程：2026年3月1日（日）

会場：愛知県 名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）

時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00

『PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』

日程：2026年3月22日（日）

会場：東京都 harevutai

時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00

＜ライブ情報＞

「小浜菜摘 生誕祭」

日程：2026年2月11日（水）

会場：東京都 表参道GROUND

＜log you Profile＞

アソビシステムが手掛ける、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで”PEAK（頂上）”を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」より、誕生した新アイドルグループ。

グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と“ファン一人一人”、つまり”あなた”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。

Official site：https://logyou.asobisystem.com/

X：https://x.com/_log_you_

Instagram：http://instagram.com/_log_you_/

YouTube：https://www.youtube.com/@log_you_log_you

TikTok：https://www.tiktok.com/@_log_you_