log youが“カッコよさ”に挑戦した新曲「変更線」リリース、6月には初ワンマン開催決定

log youが、4thデジタルシングル「変更線」を1月6日（火）に配信リリースした。


昨年11月にPEAK SPOTからデビューした第3のグループとなるlog youは、メンバー発表からSNSで大きな話題となり、11月15日に恵比寿 LIQUIDROOMで行われたデビューライブは、SOLD OUTとなった。




新曲「変更線」は、可愛いイメージを超えて、“カッコよさ”を前面に打ち出した挑戦作。成長しながら新しい未来へ踏み出す、その境界線を越える瞬間を「そばで見ていてね」という想いとともに、心に響くサウンドで届ける楽曲。



また、log youは1月5日（月）に開催された所属アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」の主催イベント「PEAK SPOT JOIN Vol.3　- 新春 SP -」にて、6月10日（水）に東京都・Spotify O-EASTでの初ワンマンライブを開催することを発表。さらに、「PEAK SPOT JOIN」の東名阪ツアーが2月から3月に掛けて開催されることも発表された。



なお、11月15日に恵比寿 LIQUIDROOMで行われたlog youのデビュー公演となる「PEAK SPOT JOIN Vol.1」にて披露された、本楽曲のライブ映像が本日12時に公開された。




【ライブ映像】log you PEAK SPOT JOIN Vol.1「変更線」


URL：https://youtu.be/xFV_Vrs8YQ8



デビューから今日まで着実に成長を続けているlog you。是非、その姿を目に焼き付けてほしい。



＜楽曲リリース概要＞







log you 4th Digital Single「変更線」


配信日：2025年1月6日（火）


配信URL：https://peakspot.lnk.to/Henkosen



＜ワンマンライブ開催概要＞


「log you 1st ワンマンライブ」


日程：2026年6月10日（水）


会場：東京都　Spotify O-EAST



＜PEAK SPOTツアー情報＞


『PEAK SPOT JOIN Vol.4- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』


日程：2026年2月14日（土）


会場：大阪府　amHALL


時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00



『PEAK SPOT JOIN Vol.5- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』


日程：2026年3月1日（日）


会場：愛知県　名古屋 インターナショナルレジェンドホール（Nagoya International Legend Hall）


時間：開場 16:00 ／ 開演 17:00



『PEAK SPOT JOIN Vol.6- 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』


日程：2026年3月22日（日）


会場：東京都　harevutai


時間：開場 12:00 ／ 開演 13:00



＜ライブ情報＞


「小浜菜摘 生誕祭」


日程：2026年2月11日（水）


会場：東京都　表参道GROUND



＜log you Profile＞


アソビシステムが手掛ける、これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで”PEAK（頂上）”を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」より、誕生した新アイドルグループ。


グループ名には、“記録・つながりの証”を意味する「log」と“ファン一人一人”、つまり”あなた”を表す「you」を組み合わせ、「あなたとの毎日を記録し、ともに歩んでいく」という想いが込められている。



