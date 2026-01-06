日本史上最大の″サウナ×音楽×アート″イベント『OSAKA SOUND BARTHE 2025』新しいフェス体験の記録！

朝日興業株式会社

【EVENT AFTER MOVIE】


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6Ztb9kSRqjA ]


【イベント概要】


名称： OSAKA SOUND BARTHE（オオサカサウンドバース）


日程： 2025年9月27日（土）／9月28日（日）


時間： 11:00～21:00（サウナ時間：11：00～19：30）
会場： クリエイティブセンター大阪（名村造船所大阪工場跡地）


アクセス： 大阪メトロ四つ橋線「北加賀屋駅」４.番出口より徒歩10分


公式サイト：https://sound.barthe.world


主催：大阪サウナDESSE・千島土地株式会社



『OSAKA SOUND BARTHE 2025』は、“サウナ×音楽×アート”をテーマに、体験を通じて人と地域がつながる新しい都市型フェスティバルです。


会場となった北加賀屋では、個性豊かなサウナが集結し、ライブステージやアート展示、フード出店など多彩なコンテンツが展開。


サウナ愛好家はもちろん、音楽ファンや家族連れ、カップルまで、幅広い来場者が一体となって楽しめる空間を創出しました。


そして、OSAKA SOUND BARTHEは11月11日「ととのえの日」に発表された 「Saunner of the Year（サウナーオブザイヤー）」 に選出されました。


「Saunner of the Year」は、サウナで汗をかくだけに留まらず、“プロサウナー”としてサウナ文化の発展に寄与した個人・団体・企業11組を表彰するアワードで、2018年に「SAUNACHELIN」とともに創設されました。


各業界のプロサウナーが審査委員を務め、日本国内でサウナの新たな価値を生み出し、文化の向上に貢献した取り組みが選考対象となります。


OSAKA SOUND BARTHE は、サウナ・音楽・アート・地域文化を融合した新しい都市型フェスの創出と、その企画・運営を通じたサウナ価値の拡張、地域との共創推進などが高く評価され、今回の受賞に至りました。


Saunner of the Year 2025：https://saunachelin.com/saunner-of-the-year/



【イベントハイライト】


・熱ゾーン｜studio PARTITA



やついいちろうDJ盆踊り

ネパドルなみきんぐミュージックライブ

・蒸ゾーン｜赤鉄骨周辺エリア



合計30台の個性溢れるサウナエリア

日本初のサバス1号2号3号集結


協賛及びフードエリア

豪華飲食店の絶品ラインナップ


WATらで演出されるアウフグース

しらかばスポーツによるウィスキング

・整ゾーン｜北加賀屋 MULTI BARTHE展示エリア（駐車場）



北加賀屋 MULTI BARTHE：エントランス

北加賀屋 MULTI BARTHE：受付


北加賀屋 MULTI BARTHE：ギャラリーサウナ

北加賀屋 MULTI BARTHE：実験サウナ

・湯ゾーン｜Black Chamber（事務所棟）



事務所棟エリアマップ


受付

トークショー

・イベント実績


【BARTHE企画】


来場者数：1,554人


PRTIMES閲覧数：28,329閲覧


WEB閲覧数：64,886閲覧


instagram閲覧数：2,799,257閲覧


※BARTHE企画：OSAKA SOUND BARTHE、北加賀屋 MULTI BARTHE 含む



・今回のフェスに込めた想いと次回への意気込み！



大阪サウナDESSE（朝日興業株式会社）：代表 文城哲

大阪サウンドバースでは、「サウナフェス」という概念と真っ向から向き合い、サウナの良さをいわゆる「フェス」として成立させることを目指しました。


初めてのフェス開催ということで、足りないことばかりで関係者やご来場の皆様にはたくさんご迷惑をおかけしましたが、会場で楽しんでいただいた皆様を見て、一つの青写真は示すことができたのかなと思います。


今回の反省を活かし、次回はサウナ体験、もっと言うとサウナ屋さんとしてサウナ施設体験を、フェスという形を使ってやりきる、本当に目指している「最高...!!」な体験を、初心に戻って作ろうと思います。


サウナの前や後に聞いたら最高な音楽、その時の休み方、その隙間をより彩る食体験など、一度目でたくさんの失敗をしたからこそ、次回ではできることがたくさんあります。


皆さん、ぜひまたお会いしましょう！





・協賛企業及び団体




・お問い合わせ
【名称】大阪サウナ DESSE
【所在地】 大阪府大阪市中央区南船場 3-6-18 ケーズビル心斎橋 4階
【tel】 06-4256-4137


【mail】sauna@desse.osaka
【Instagram】barthe_world
【運営会社】朝日興業株式会社