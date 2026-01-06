¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¥ê¥Ôー¥È´õË¾Î¨100%¡ªÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡Ö¿å°úºÙ¹©¡×¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÞÌ¤ÍèÊ¸²½ºâÃÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¹ç¾ìÄ¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢¶ð¹þÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¡ÊËÅç¶è¶ð¹þ2-2-2¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡¦20Æü¤ÎÁ´2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê¸²½¥«¥ì¥Ã¥¸¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿å°úºÙ¹©―¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦―¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³¶³Ø½¬¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¡£½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬100%¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ËþÂÅÙ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÏ°èºî²È¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÁÅý¡ß¥â¥À¥ó¡×¤Ê¼ê»Å»ö
ËÜ¹ÖºÂ¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤Ï¡¢ËÅç¶èÆîÂçÄÍ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¿å°úºî²È¡¢¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨feuille¡Ê¥Õ¥¤¥æ¡Ë¡×¤Î»³¸ýÍÕ»Ò»á¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Îºî²È¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤«¤Ä¼Á¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ÖºÂÆâÍÆ¡§¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤ÎÍ³Íè¤ò³Ø¤Ó¡¢ÅÁÅý¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
Á´2²ó¤Î¹ÖºÂ¤Ë¤Ï¡¢Äê°÷¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ËÅç¶èÌ±15Ì¾¤¬»²²Ã¡£Ã±¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£¤äÍ³Íè¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÁÅý¹©·Ý¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè1²ó¹ÖºÂ¡Û¼õ¹Ö¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÅÚÂæ¤Î¤·¤áÆì¤ÎÎØ¾þ¤ê¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂè2²ó¹ÖºÂ¡Û¾¾¡¦ÃÝ¡¦Çß¤Î¿å°úºÙ¹©¤ò»Å¾å¤²¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿å°ú¤Îµ»Ë¡¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë»³¸ý»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Õ¾¢¤ò¶Å¤é¤·¤¿¾þ¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶Ã°Û¤ÎËþÂÅÙ100¡ó¢¨¡§ÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤ÎÌò³ä¤ÈÀ®²Ì
¼Â»Ü¸å¤Î¼õ¹Ö¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¹ÖºÂ¤ÎÆâÍÆ¤È¹Ö»Õ¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê»ØÆ³¤ä½àÈ÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆâÍÆ¤ÎËþÂÅÙ¡§92%¤¬¡ÖÆâÍÆÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£
¡¦·ÑÂ³»²²Ã¤Î°Õ¸þ¡§100%¤¬¡Öº£¸å¤âÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Î¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£
¢¨¼õ¹Ö¼Ô15Ì¾¤ÎÆâ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô12Ì¾¤Î²óÅú·ë²Ì¤è¤ê
¡Ú¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë¡Û
¡ÖÀèÀ¸¤Î½àÈ÷¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×Åù¤Î³èÍÑ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¹Ô¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¼¤Ò¤Þ¤¿³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÃúÇ«¤Ê¤´»ØÆ³¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë»Ç¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£À¸³¶³Ø½¬»Ù±ç¤Ø¤Î¹×¸¥¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¶ð¹þÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤Ë±þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Îºî²È¤äÀìÌç²È¤Î³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ¸³¶³Ø½¬µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òºÆ³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ËÅç¶è¤ÎÊ¸²½¿¶¶½¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£·ÁÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶ð¹þÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶ð¹þÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î¼«¼çÅª¤ÊÊ¸²½³èÆ°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿À¸³¶³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ÖºÂ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§¢©170-0003 ËÅç¶è¶ð¹þ2-2-2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-3940-2400
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¶ð¹þ±ØËÌ¸ý¤è¤êÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ¶ð¹þ±Ø4ÈÖ½Ð¸ý¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
HP¡§https://www.toshima-mirai.or.jp/center/e_komagome/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/komagomesozokan
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¹ÖºÂÌ¾¡§¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¿å°úºÙ¹©―¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦―
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î13Æü¡¦20Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～16:00
²ñ¾ì¡§¶ð¹þÃÏ°èÊ¸²½ÁÏÂ¤´Û Âè3²ñµÄ¼¼
¹Ö»Õ¡§»³¸ý ÍÕ»Ò»á¡Ê¥¢¥È¥ê¥¨feuille¡Ë
»²²ÃÈñ¡§4,000±ß¡Ê¶µºàÈñ¹þ¡Ë
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÞÌ¤ÍèÊ¸²½ºâÃÄ
