【ミラドライ東京】切らないワキガ・多汗症治療が近年人気 CLINIC N（東京・銀座）がe-ギフトカード提供開始
近年、切らないワキガ・多汗症治療として注目を集めている医療機器治療【ミラドライ】。
東京・銀座のミラドライ専門クリニック CLINIC N東京銀座では、この度、ミラドライ施術に利用できる「e-ギフトカード」の提供を開始しました。
合格祝いに一生もののプレゼント
大切な人へ、「自信」をそっと贈るという選択
新生活や進学、就職、転勤など、環境の変化を迎えるタイミングに。
また、日頃なかなか言葉にできない「ありがとう」や「応援」の気持ちを込めて。
脇汗や脇のにおい（ワキガ／腋臭症）に悩む方が、
少しでも気持ちを軽く、前向きに日常を過ごせるように──
そんな想いから、ミラドライ治療をギフトとして贈れる仕組みを整えました。
これまでも、施術費用をご家族が一部ご負担されるケースは少なくありませんでしたが、
e-ギフトカードをご利用いただくことで、金額や支払い方法の負担を分け合いながら、より自然に治療をサポートしていただけます。
▶ ミラドライ e-ギフトカード詳細はこちら
ミラドライ e-ギフトカード｜大切な人へ「自信」をそっと贈る美容ギフト ｜CLINIC NCLINIC N（クリニックN）東京銀座(https://www.clinic-n.com/tokyo-miradry-miradryblog/miradry-e-gift-card/)
■ ご利用いただける金額
10,000円
20,000円
30,000円
50,000円（上限）
必要な分だけ、無理のない形でご利用いただけます。
新社会人になる方へ
いつも支えてくれるパートナーに
お誕生日のプレゼントとして
■ ご利用いただける内容
ミラドライ施術費用の一部
カウンセリング料
物販（制汗剤／トラネキサム酸配合クリーム／ローション等）
※施術不適応の場合も返金はできませんが、残額は物販にてご利用可能です。
▶ ミラドライ e-ギフトカード詳細はこちら
ミラドライ e-ギフトカード｜大切な人へ「自信」をそっと贈る美容ギフト ｜CLINIC NCLINIC N（クリニックN）東京銀座(https://www.clinic-n.com/tokyo-miradry-miradryblog/miradry-e-gift-card/)
そもそもミラドライとは？
ミラドライとは、切らない多汗症・ワキガ治療法（医療機器）です。
マイクロウェーブを用い、脇汗や腋臭の原因となる汗腺が多く存在する真皮深層から皮下組織浅層を加熱し、汗腺を焼灼・凝固させることで、ワキ汗や脇のニオイを抑制します。
切開を伴わないため、脇に傷跡が残らず、ダウンタイムが比較的軽度です。汗腺を焼灼・破壊することから効果は直後から出て、「半永久的」と言われています。
▶ ミラドライについて詳しくはこちら
https://www.clinic-n.com/about-miradry/
ミラドライ認定医の女性院長による施術風景
CLINIC N（クリニックN）東京銀座のミラドライ治療の特徴
☑ミラドライ認定医の女性院長が全工程を担当（完全医師施術）
☑東京エリアでも希少な広範囲ダブル照射
☑ミラドライ社推奨手順・純正テンプレートを使用
☑厚生労働省承認の正規ミラドライ機を使用
☑丁寧なマーキングと精密な照射による施術
☑極細針を使用した麻酔で痛みに配慮
☑完全予約制・プライバシーに配慮した静かな診療環境
クリニック情報
CLINIC N（クリニックN）東京銀座
院長・管理医師：小川 直美
ミラドライ東京で口コミ5年連続高評価
（第三者サイト：美容医療の口コミ広場／2021-2025年）
東京都中央区銀座7-13-1 STAGE GINZA 6F
銀座駅 徒歩4分／東銀座駅 徒歩3分／JR新橋駅 徒歩7分
GINZA SIX至近
▶ 公式サイト
https://www.clinic-n.com
ミラドライ
切らないわきが・多汗症治療
マイクロ波で汗腺を焼灼
治療回数通常1回 自費診療 165,000円税込~480,000円税込
副作用：治療部位の疼痛腫脹皮下出血・感覚の変化等
#ワキガ #多汗症 #腋臭症 #ワキ汗 #ワキガ治療東京 #ミラドライ #ミラドライ医師施術
#ミラドライダブル照射東京 #ミラドライ広範囲ダブル照射
#ミラドライ東京 #ミラドライ認定医 #美容ギフト
#電子ギフト #ギフトカード #応援ギフト#家族への贈り物
#プレゼントにおすすめ #美容医療ギフト