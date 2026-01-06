ジップラス（株）、一般社団法人AZ-COMネットワークと業務提携

ジップラス株式会社



運転免許取得・外国運転免許切替支援サービス事業を展開するジップラス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金坂 茂、以下「ジップラス」）は、一般社団法人AZ-COMネットワーク（本部：東京都千代田区、理事長：和佐見 勝、以下「AZ-COMネット」）と業務提携契約を締結しました。

本提携によりジップラスは、AZ-COMネット加盟企業に対し、ジップラスが出資するインドネシア現地 法人 PT Daisan Minori Indonesia（以下、DMI） が運営する 「YUZURU DRIVING SCHOOL」 にて育成したドライバー人材を紹介し、日本の自動車運送業界が直面する深刻なドライバー不足の解消に貢献してまいります。

業務提携の背景

少子化による若年ドライバーの減少に加え、2024年4月からはドライバーの時間外労働時間に年960時間までの上限が設けられた「2024年問題」が本格化。今後十分な対策を講じなければ「営業用トラックの輸送能力が2024年には14.2％、さらに2030年には34.1%不足する可能性がある」※1と指摘もあり、物流の担い手の確保等が喫緊の課題となっています。

このような状況の下、とりわけ中小企業のトラック運送会社の経営状況は、厳しさは増しています。深刻な人材不足、特に若年ドライバーの採用難やドライバーの高齢化に加え、輸送量の減少および過当競争下による輸送単価の下落、社員教育や後継者育成に十分な対応ができないなどといった、複合的な問題に直面しています。

物流業界において外国人ドライバーの採用・育成が急務となる中、ジップラスは外国人の運転免許取得斡旋や外免切替支援※２、さらには国内企業への紹介事業を軸としたビジネスモデルの構築を加速させています。

AZ-COMネットとの戦略的提携を通じて、外国人材が日本の物流インフラを支える新たな基盤づくりを牽引してまいります。

※1：経済産業省、国土交通省、農林水産省「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」2023年8月

※2：外免切替：外国の運転免許証を持っている方が、日本の運転免許証に切り替える手続き。

「免許取得支援 × 人材採用支援」による総合的な課題解決

ジップラスは、免許取得支援、外国免許切替支援、人材紹介、海外人材育成事業を一体で展開し、 「運転免許取得支援 × 人材採用支援」による企業課題の総合的な解決を推進しています。

2025年10月1日、インドネシア・チカランに日本式自動車教習所 「YUZURU DRIVING SCHOOL」 を開校しました。同校では、約4,000平方メートル 規模の日本式教習コースを備え、日本の指定自動車教習所で実施されている学科教育・技能教習と同等のカリキュラムを導入しています。

さらに、トラック分野に特化し、運行業務や荷役に関する知識教育も行うことで、日本で即戦力となる ドライバーの育成を実現しています。

外国人ドライバーは、インドネシアに滞在している段階から、日本の交通ルールや運転技術を体系的に 学ぶことができ、2026年中には、年間600名規模のドライバー人材の輩出を予定しています。

将来的には、日本政府が受け入れ上限とする「外国人ドライバー24,500人のうち10％超となる2,500人以上」の輩出を目指してまいります。

また、2025年1２月１日に外国人の外免切替受験者を支援するAI学習サービス 「Drivey（ドライビー） URL https:// drivey .jp」を開発し、サービスの提供を開始いたしました。

Drivey は、2025年10月１日から制度改定となった外免切替厳格化に対応し、運転免許取得に必要な知識を効率的に身につけられるAI学習サービスです。動画と対話型テキストによる分かりやすい解説で、学習のハードルを無理なく乗り越えることが可能となります。

「運転免許取得支援 × 人材採用支援」 ～入国前の安全運転教育から入国後の免許取得・生活支援まで～

AZ-COMネットは、AZ-COM丸和ホールディングス株式会社（旧：株式会社丸和運輸機関）を中心に設立された一般社団法人で、現在約3,000社の運送事業者が加盟する日本最大級の物流ネットワークです。同法人は、人手不足の解消、次世代の社員教育、後継者育成といった深刻な経営課題の解決を

支援しています。

今回の提携により、両社の強みを融合させることで、物流業界の持続的な発展と、多様な人材が活躍できる環境整備を強力に推進してまいります。

今後の展望

ジップラスは、法人向け総合支援サービス「ZIPLUS for Biz（ジップラス・フォー・ビズ）」の提供を通じ、「免許に関するすべてのシーンで企業と人を支えるパートナー」として、免許取得から人材採用・育成までを一貫してサポートしてまいります。

今後も、企業の最適な人材戦略を支援するとともに、日本のモビリティ産業の持続的な発展に寄与することを目指します。

■会社情報

社名：ジップラス株式会社

本社所在地：〒150-0045 東京都渋谷区神泉町9番5号 フジタインゼックスビル8階

代表取締役：金坂 茂

事業内容：運転免許取得サービス、外国免許切替翻訳、動画販売、モビリティ、Edtech等

登録：有料職業紹介（13-ユ-311519）/登録支援機関（23登録-008301）ほか

設立：2017年8月3日

HP：https://ziplus.jp

■関連サイト

- Do-Live：合宿免許の情報提供・申込みポータルサイト

https://ziplus.jp/do-live/

- 合宿免許「アイディ」：合宿免許の情報提供・申込みポータルサイト

https://i-drive.jp/

- ZIPLUSの外免切替：外免切替や翻訳文の申し込みポータルサイト

https://ziplus.jp/switching_license/

- SAMURAI DRIVER：外免切替の動画教材サイト

https://ziplus.jp/switching_license/samurai-driver/

- Drivey(ドライビー) ：知識確認・学科試験対策アプリ

https://drivey.jp/

■グループ会社

株式会社ジョイスジャパン（職業紹介・教育訓練・翻訳通訳）

https://joys-japan.co.jp/

＜事業に関するお問い合わせ先＞

ジップラス株式会社 担当：藤原

TEL：050-1752-6862 E-mail：fujiwara@ziplus.jp

＜取材に関するお問い合わせ先＞

株式会社MOPS※ジップラス広報事務局 担当：立林・八代・芝田

TEL：03-6452-9191 /070-4424-4891(立林) E-Mail：info@mops-pr.net