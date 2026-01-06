熱ダメージを抑えて、自分らしいヘアスタイルを楽しむ。やさしい低温風とプロテクトイオンで、髪にツヤとまとまりを 「プロテクトイオン ヘアドライヤー」を新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、低温×大風量の広がる風とプロテクトイオンを搭載し、髪をやさしくいたわりながら、まとまりのあるツヤめく美髪に導く「プロテクトイオン ヘアドライヤーTD462A-P・TD462A-H」を1月中旬より新発売いたします。

髪にやさしい低温風×プロテクトイオン搭載

ダメージ髪をいたわり、ツヤめく髪に

- 髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載。大風量約2.8㎥/分(※)で低温風でも素早く乾かせます。また、スライドスイッチで簡単にケアモードに切り替えられます。※TURBO使用時 自社規格による ※JIS規格では1.5㎥/分- 付属のソフトエアフード(TM)で髪にやさしさをプラス。低温で広がるやわらかな風を届け、熱によるダメージを抑えます。- プロテクトイオン(※)を搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。※放出イオン量約1,000万個/㎤以上 当社測定法/当社比較検証法による

毎日のヘアドライをもっと軽やかに

軽量・コンパクトな折りたたみタイプ

- 毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽くて使いやすく、快適なヘアドライが可能です。- 折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。- ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。- 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。

パールのきらめきが華やかでかわいい！

気分が高まるデザイン

パールのきらめきが日常に華やかさを添える、ピンクとグレーの2色展開。美しく上質なツヤ感で、メイクアップを楽しむときのように気分が高まるデザインに仕上げました。

サロンシェアNo.1！(数量ベース)

1965年の創業以来、当社が製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。

※2024年4月～2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)

製品概要

製品名：プロテクトイオン ヘアドライヤー

型番：TD462A-P

カラー：ピンク

発売日：2026年1月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td462a

製品名：プロテクトイオン ヘアドライヤー

型番：TD462A-H

カラー：グレー

発売日：2026年1月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/td462a

販売先

全国の家電量販店など

テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

テスコム公式SNSアカウント

テスコム公式 Instagramビューティーアカウント：https://www.instagram.com/tescom_beauty/

テスコム公式 Instagramキッチンアカウント：https://www.instagram.com/tescom_kitchen/

テスコム公式 X(旧Twitter)アカウント：https://twitter.com/TESCOM_JP