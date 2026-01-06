長野県斑尾高原スキー場、DJセッション×地ビールバーでアプレスキーを楽しめるラウンジ「Apres Madarao Mountain Lounge」を期間限定でオープン

斑尾ホスピタリティ 合同会社

斑尾高原スキー場（所在地：長野県飯山市、運営：斑尾ホスピタリティ合同会社）は、

ゲレンデボトムエリアのメインレストラン「レストラン ハイジ」にて

期間限定のラウンジエリア「Apres Madarao Mountain Lounge（アプレ・マダラオ・マウンテン・ラウンジ）」をオープンいたします。

【会場】斑尾高原スキー場内施設「レストラン ハイジ」内・特設会場

■アプレスキーとは？

アプレスキー（Apres-Ski）はフランス語で「スキーの後」を意味し、ゲレンデで滑り終えた後に仲間と集い、音楽・お酒・食事・会話を楽しむ社交文化のことです。単なる“飲み会”ではなく、山・スポーツ・音楽・ファッション・ホスピタリティが融合した、ヨーロッパ発祥のライフスタイルとして発展してきました。体験消費（Experience Economy）へのシフトが進む中で、世界各地の雪山でフェスティバルさながらのアプレスキー文化が発展を遂げています。





■Apres Madarao Mountain Lounge概要

■開催期間：2026年1月7日（水）～2月末日

（開催日及び営業時間は斑尾高原スキー場公式WEBサイトおよびSNSにて順次発信予定）

■場所：斑尾高原スキー場内施設・「レストライン ハイジ」

■入場料：無料（ドリンク代別途）

■主催：斑尾ホスピタリティ合同会社

■協力：ペイシャンスキャピタルグループ株式会社





▼DJラインナップ（1月度）

▼オフィシャルバー・ドリンクメニュー例

■ケン・チャン（ペイシャンスキャピタル株式会社 創業者兼CEO/CIO）よりコメント

私たちは、斑尾高原を日本を代表するアプレ・スキー文化の発信地へと育てていきたいと考えています。世界で育まれてきた多様なコンテンツと、日本ならではの自然・感性・地域資源を掛け合わせ、新しい体験価値を創出することは、創業以来変わらないPCGのDNAの一つです。

今後も斑尾高原、妙高高原、野尻湖を中心に、地域の皆さまと一体となりながら、文化と経済の両面から持続的な事業成長を目指してまいります。



■総合プロデューサー：吉山 勇樹（ペイシャンスキャピタルグループ株式会社 ライフスタイル＆エクスペリエンスディレクター）よりコメント

本ラウンジは、スキーやスノーボードを楽しみながら音楽やドリンクとともに時間を過ごす「アプレスキー（apres-ski）」 というヨーロッパ発祥のカルチャーを、斑尾高原スキー場ならではの形で体験いただける空間です。

滑る時間だけでなく、過ごす時間そのものを楽しんでいただくことをコンセプトに、

国内外で活躍するジャンルレスでバラエティに富んだDJによるミュージックセッションをはじめ、地元ブルワリーを中心としたクラフトビールバー、シャンパーニュやテキーラなどのドリンクをご提供予定です。

雪景色に包まれたゲレンデの麓で、心地よい音楽とともに特別なアプレスキータイムをお届けし、国内外から訪れるお客様に向けて斑尾高原スキー場ならではの滞在価値をご提供して参ります。どうぞご期待下さい。

【斑尾高原スキー場施設概要】

名称：斑尾高原スキー場（運営：斑尾ホスピタリティ合同会社）

所在地：〒389-2257 長野県飯山市大字飯山11492-321

アクセス：東京から車で約2時間（上信越道「豊田飯山IC」より約20分）

URL : https://www.madarao.jp

営業時間： 8:30～16:30(定休日：なし)

ホームページ：https://www.madarao.jp/ski

公式Instagram：https://www.instagram.com/madarao.ski/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@madarao_mountain_resort