『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』コロプラ公式ショップで「白猫初夢フェア2026」開始！トワ、セツナ、ニルカの描きおろしイラストを使ったグッズが登場！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、本日2026年1月6日（火）より、コロプラ公式ショップで「白猫初夢フェア2026」を開始いたしました。

【販売ページ】https://maji-get.jp/pages/hatsuyume2026(https://maji-get.jp/pages/hatsuyume2026)

お正月をテーマに、本催事のために描きおろしたトワ、セツナ、ニルカの晴れ着姿のイラストを使用したグッズや、その他キャラクターのイラストを使用したグッズなどを販売しております。

また購入特典として、「白猫初夢フェア2026」対象商品を1回のご注文で3,000円（税込）ご購入ごとに、ゲーム内イベント「Brave Dive！ 歌えロッキン・ニューイヤー！」に登場するキャラクター4名の年賀状風ポストカード（全4種）のうち、いずれか1枚をランダムでプレゼントいたします。詳細は販売ページをご確認ください。

ゲーム内では、1月1日（木）より正月イベントを開催しているほか、ログインボーナスや様々なゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンを実施しております。今年もゲーム内外で『白猫』をたくさんお楽しみください。

【「白猫初夢フェア2026」詳細】

お正月をテーマに、晴れ着姿のトワ、セツナ、ニルカの描きおろしイラストを使用したBIGタペストリーやBIGアクリルスタンド、その他キャラクターのイラストを使用したグッズなどを販売しております。

◆販売ページ

https://maji-get.jp/pages/hatsuyume2026

◆店販売期間

2026年1月6日（火）12：00～1月26日（月）15：59 予定

◆販売商品ラインナップ（画像は一部です）

＜1＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S BIGタペストリー（全3種）

描きおろしイラストを使用したBIGタペストリーです。

サイズ：タテ約1,600×ヨコ約550mm

価格：9,900円（税込）

＜2＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S BIGアクリルスタンド（全3種）

描きおろしイラストを使用したBIGアクリルスタンドです。

サイズ：タテ約200×ヨコ約140mm角内

価格：3,300円（税込）

＜3＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S メモリアルアクリルスタンド（全15種）

これまでに登場したトワ、セツナ、ニルカのイラストを使用したBIGアクリルスタンドです。

<サイズ>タテ約200×ヨコ約140mm角内

価格：各3,300円（税込）

＜ニルカBのみ＞タテ約250×ヨコ約205mm角内

価格：4,950円（税込）

＜4＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S 正月 アクリルスタンド（全4種）

『SYOGATSU SKY:NEW YEAR 2025』に登場したキャラクターを使用したBIGアクリルスタンドです。

サイズ：タテ約200×ヨコ約140mm角内

価格：3,300円（税込）

＜5＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S 3Dモデルトレーディングアクリルスタンド vol.24（全24種）＆白猫プロジェクト NEW WORLD'S 3Dモデルトレーディングアクリルスタンド vol.25（全23種）

3Dモデルを使用したトレーディングミニアクリルスタンドです。

サイズ：タテ約60×ヨコ約50mm角内

価格：770円（税込）

＜6＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S トレーディングビジュアルカード vol.1（全34種）

友情覚醒イラストを使用したトレーディングビジュアルカードです。1パック2枚入りです。

サイズ：タテ約86×ヨコ約54mm角内

価格：660円（税込）

＜7＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S トレーディングブロマイド vol.12（全34種）

友情覚醒イラストを使用したトレーディングブロマイドです。1パック2枚入りです。

サイズ：L版

価格：550円（税込）

＜8＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S 友情覚醒グラフィック トレーディング缶バッジ vol.26（全24種）・白猫プロジェクト NEW WORLD'S 友情覚醒グラフィック トレーディング缶バッジ vol.27（全24種）

友情覚醒イラストを使用したトレーディング缶バッジです。

サイズ：直径約56mm

価格：495円（税込）

＜9＞白猫プロジェクト NEW WORLD'S キャラファイングラフ（全3種）

描きおろしイラストを使用したキャラファイングラフです。

サイズ：A4

価格：16,500円（税込）

◆購入特典

「白猫初夢フェア2026」対象商品を1回のご注文で3,000円（税込）ご購入ごとに、ゲーム内イベント「Brave Dive！ 歌えロッキン・ニューイヤー！」に登場するキャラクター4名の年賀状風ポストカード（全4種）のうち、いずれか1枚をランダムでプレゼントいたします。

■今年も『白猫』をたくさん遊ぼう！「大感謝プレゼントフェスタ謹賀新年」開催中！

●描き初めプレクエ

クリアでジュエル5個が獲得できます。また、スクリーンショットを撮影し、公式Xで実施しているキャンペーンに参加すると、抽選で26名様にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼントします。

●お年玉プレゼントクエスト

クリアでジュエル50個やルーンなど、豪華なアイテムが獲得できます。

●ガチャチケおみくじ

期間中、ログインすると毎日1回ガチャチケおみくじをお楽しみいただけます。毎日最大ガチャ99回が当たります。今回は特別に1等（超大吉）の当選確率がこれまでの100倍になっております。また、ラスト2日間（1月5日・6日）は必ず「超大吉」（99回分）もしくは「大吉」（55回分）が当たります。キャンペーンの詳細は、ゲーム内のお知らせや、公式X（@wcat_project）をご確認ください。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2025年7月14日（月）に11周年を迎えました。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1vhcw4dv/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。