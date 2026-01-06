ウェブセミナー『2026年のEC成長をここから始動！“安全で選ばれるEC”をつくる新年スタート戦略～新規サイト立ち上げ × 不正検知 × 顧客対応 × 物流最適化～』を2026年1月20日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年1月20日（火）に、かっこ株式会社、株式会社清長、マーケティングアソシエーション株式会と、4社共催ウェブセミナー「2026年のEC成長をここから始動！“安全で選ばれるEC”をつくる新年スタート戦略～新規サイト立ち上げ × 不正検知 × 顧客対応 × 物流最適化～」を、開催いたします。

【このような課題はありませんか？】

・売れるサイトを立ち上げたい…

・ECの不正検知を強化したい...

・顧客対応を改善したい...

・物流全般を見直したい...

【本セミナーで学べること】

EC事業において、“年初の動き出し”は1年の成果を大きく左右します。

新しい需要が一気に立ち上がるこの時期に、信頼されるサイト基盤づくりと安全性の担保、顧客対応の質向上、そしてスムーズな物流体制まで整えておくことで、その後の成長スピードが圧倒的に変わります。

本セミナーでは、2026年を好スタートで迎えるために必要な、

「構築段階から不正対策を組み込むECサイト設計」

「トラブルを未然に防ぐ安全性・信頼性の強化」

「繁忙期でも質を落とさない顧客対応の仕組み化」

「年初の繁忙期にも耐えうる、円滑な物流体制」

の4つの視点から、持続的に成果を生み出すEC運営手法を詳しく解説します。

サイトを新たに構築・刷新したい方、不正リスクを最小限に抑えたい方、

顧客対応を強化したい方、物流体制を見直したい方、

そして2026年の初速を確実に上げたいEC事業者様に最適な内容となっています。

貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加ください！

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■共催企業



▶SaaS型アルゴリズムで不正検知から決済コンサル、データサイエンスまでワンストップに支援する かっこ株式会社

▶物流アウトソーシング事業・物流コンサルティング事業を軸に、お客様のEC／通販ビジネスをトータル支援する株式会社清長

▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・EC販売を検討中の方

・不正検知に課題を抱えている方

・顧客対応に課題をお持ちの方

・物流業務を改善していきたい方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/339_1_deded299c5dae4d736a89eca774b6417.jpg?v=202601061221 ]

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/