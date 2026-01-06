CLLENN¤Î¿Íµ¤BLÌ¡²è¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¤¬¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¡ªËÜÆü1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡ª
DMM¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCLLENN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÛÀîÆØ»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖCLLENN¡×¡¢ÆÉ¤ß¡Ö¥·¥ì¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤BL¡Ê¥Üー¥¤¥º¥é¥Ö¡ËÌ¡²è¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ²½¤¬·èÄê¤·¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êDMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM TV¡×¾å¤Ç½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òËÜÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CLLENN¤ÎBLÌ¡²è¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¡¢ËÜÆü1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¸¶ºî¤Î¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦¡¿¥ìー¥Ù¥ë¡§MooiComics¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¶³¦Àþ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯Æó¿Í¤Î·Ý¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢BL¥³¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ±ÇÁü²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÊý¤È¤¤¤¦¶á¤·¤¤´Ø·¸¤ÎÎ¢¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤ÈÉð°æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤äÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤¬¡¢½Ä·¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¸¶ºî¾ðÊó
Ãø¼Ô¡§²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
°ìÅÓ¤Ê±¢¥¥ã¡Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý·Ý¿Í¡×¡ß¸µ¥ä¥ê¥Á¥ó´ØÀ¾ÊÛ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¡×¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓBL¡ª¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±¡¢²¶¤é¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥»¥ó¥×¥é¤òÁÈ¤à¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤ÈÉð°æ¡£°ìÇ¯Á°¤«¤é»Å»ö°Ê³°¤ÇÁ´¤¯¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Éð°æ¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó°¦¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á²ò»¶¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡£ÆÍÁ³µã¤»Ï¤á¤ëÉð°æ¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Î»ö¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¤òÂ¸Â³¤µ¤»¤ë°Ù¡¢¤½¤·¤ÆÉð°æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â±þ¤¨¤¿¤¤¤¿¤á¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉô²°¤Ç¤À¤±Æó¿Í¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¡£¤Ç¤â°ìÊâ½Ð¤¿¤é¡¢Æó¿Í¤ÏÍ§Ã£¤À¤·ÁêÊý¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éð°æ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£2¿Í¤ÎÈëÌ©¤Î´Ø·¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë―
¥ìー¥Ù¥ë¡§MooiComics¡Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡×ÍÍ¡¹¤ÊBLºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¡Ë
MooiComicsÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡§https://x.com/MooiComics
¡ÚÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Û
https://1-oshimanga.com/p000194/
³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ
(C)²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦¡¿CLLENN
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®µÇ°¡ª³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¥·¥çー¥È¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Û¤«ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¤Î¸¶ºîÌ¡²è¤¬30¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨½ñÅ¹¤´¤È¤Ë³«»Ï»þ¹ï¤ª¤è¤Ó½ªÎ»»þ¹ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï³Æ½ñÅ¹¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹ÆâºîÉÊURL¡§
https://book.dmm.com/product/4468598/s539ahuat01197/
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í
¡ÚÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
2026Ç¯1·î6Æü(²Ð)Àµ¸á¤è¤êDMM¥·¥çー¥È¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡Ú»ëÄ°URL¡Û
https://tv.dmm.com/shorts/?season=7k9dt2gt4m0kqiziysmi67yck
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¤Ë¤ÏDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¡Ê·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨14Æü´ÖÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ëÃæ¤ÎÊý¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡Ú½Ð±é¡ÛÀÐÀîÍª¿Í¡¡¸µÇ·²ð¡¡¾¾¸¶¹¯ÂÀÏº¡¡¿¹²¼»ç²¹¡¡¤Û¤«
¡Ú´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¡ÛÊÒ²¬¤±¤ó¤¿
¡Ú¸¶ºî¡Û²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦¡Ø¥»¥ó¥×¥é ÁêÊý¤¬¿ÆÍ§¤Ç»þ¤É¤Îø¿Í¡Ù¡ÊMooiComics¡Ë
ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥Úー¥¸¡§https://1-oshimanga.com/p000194/
¡Ú¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡Û
¢¨½ñ±Æ¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡Ú(C)²ÏÈÓ¤¸¤í¤¦¡¿CLLENN¡Û¤ÎÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖDMM TV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM TV¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä2.5¼¡¸µºîÉÊ¡¦ÉñÂæ¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢DMM¤ÎÁí¹çÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
·î³Û550±ß(ÀÇ¹þ)(¢¨1)¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâ¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ô¤Ï¶È³¦Âè2°Ì(¢¨2)¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ô¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇNo.1(¢¨3)¡ª¿·ºî¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥áÌó6,300ºîÉÊ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ò´Þ¤à20ËüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¡¦TV¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹(¢¨4)¡£
¢¨1¡¡App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨2¡¡GEM PartnersÄ´¤Ù¡Ê¹ñÆâ¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¹ç·×ÏÃ¿ô¡¿2024Ç¯10·îÄ´¤Ù¡Ë
¢¨3¡¡¹ñÆâÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¸«ÊüÂêºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2023Ç¯12·î1Æü～2023Ç¯12·î22Æü¡¢2024Ç¯12·î1Æü～12·î20Æü
Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§(³ô)¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²Ê³Ø¸¦µæ½ê
Ä´ºº¼êË¡¡§¥Ç¥¹¥¯¥ê¥µー¥Á
¢¨4¡¡2025Ç¯10·î»þÅÀ
¡¦¡ÖDMM TV¡×¡§https://tv.dmm.com/vod/
¡¦¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡§https://premium.dmm.com/welcome/
¡Ú¡ÖDMM TV¡×¸ø¼°SNS¡Û
¸ø¼°X¡§https://x.com/DMMTV_PR
¸ø¼°X¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ë¡§https://x.com/DMMTV_VAR_PR
¸ø¼°X¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë¡§https://x.com/DMMTV_ANIME_PR
¸ø¼°X¡Ê2.5¼¡¸µ¡¦ÉñÂæ¡Ë¡§https://x.com/DMMTV_BUTAI_PR
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@dmmtv
¸ø¼°YouTube¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-drama
¸ø¼°YouTube¡ÊTL¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-drama-tl
¸ø¼°YouTube¡Ê¥¢¥Ë¥á¡õÀ¼Í¥¡Ë¡§https://www.youtube.com/@dmmtv-anime
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/DMMTV_PR/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr
¸ø¼°TikTok¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr
¸ø¼°TikTok¡Ê¥¢¥Ë¥á¡õÀ¼Í¥¡Ë¡§https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr
¢£DMM¥·¥çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DMM¥·¥çー¥È¤Ï¡¢DMM TV¾å¤Ç½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£·î³Û550±ß¡ÊÀÇ¹þ¢¨¡Ë¤ÎDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤ò¸«ÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ëè½µ¿·ºî¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌó40ºîÉÊ¤ò´Þ¤àÌó100ºîÉÊ¡¦3,000ÏÃ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Î¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢DMM TV¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¤Î¸«ÊüÂêÂÐ¾Ý¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡App Store¡¢Google Play¤«¤é¤ÎÅÐÏ¿¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¡ÖDMM¥·¥çー¥È¡×¸ø¼°SNS¡Û
¸ø¼°X¡§https://x.com/dmmshort_pr
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@DMM-short
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/dmmshort_pr/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@dmmshort_pr
¢£CLLENN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLLENN¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤ËDMM¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGIGATOON Studio¤¬»ö¶ÈÅý¹ç¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÁíºîÉÊ¿ô¤Ï5,000¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Ë¸þ¤±¤¿Í¥ÎÉ¤ÊÅÅ»Ò½ñÀÒÈ¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://cllenn.com/
ÊÔ½¸¼ÔºÎÍÑ¥Úー¥¸¡§https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/
¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹°ìÍ÷¡§https://cllenn.com/topics
ºÎÍÑ¹Êó¸ø¼°X¡§https://x.com/cllenn_recruit
