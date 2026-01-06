眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア！外出先でもお手入れできるコンパクト設計のフェイスシェーバーを新発売

テスコム電機株式会社

テスコム電機株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：葉田 順治、以下テスコム）は、眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケアでき、外出先でもスマートにお手入れできるコンパクト設計のフェイスシェーバーを1月中旬より新発売いたします。

眉・鼻・顔のうぶ毛を1本でトータルケア

ミニマルデザインの多機能フェイスシェーバー

- 眉・鼻・顔のうぶ毛をこれ1本でケア。日常のお手入れで、メイクのりのいいなめらかな肌に整えます。- 持ち物になじむミニマルデザインで、人目を気にせずさりげなく取り出せるため、シーンを選ばず使えます。落ち着いたトーンと上品なマット質感で、手元に自然と溶け込むデザインに仕上げました。- 顔全体をケアできる両面ブレードを採用。おでこや口まわり、フェイスラインなどの細くてやわらかいうぶ毛も、根元からしっかりシェービングできます。※乾いた肌にお使いください。石けん剃りはできません。- 眉の長さや高さを整えられる2mm/6mmの2段階コーム付きで、バランスよくきれいに仕上げられます。- 小さめの鼻にも使いやすい直径7.75mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアできます。

メイクの上からでもOK！

便利な充電仕様とコンパクトで快適な使い心地

- USB Type-C(TM)(USB-C(TM))対応で、モバイルバッテリーなどから手軽に充電可能。充電しながら使えるので、お仕事帰りの急なお出かけ前でも、すぐにフェイスケアができます。- 約1.5時間のスピード充電で、朝に充電してすぐに使えます。フル充電で約1.5時間使用できるため、外出先への持ち運びも充電切れを気にせず安心です。- 持ち運びやすい軽くてコンパクトな設計。専用ポーチ付きなのでバッグの中で見つけやすく、旅先や外出先への持ち運びに便利です。- メイクの上からでもシェービングできるので、外出先や急な予定の前でも、さっと整えられます。- 内刃も取り外せるヘッドで、お手入れも簡単。使った後はヘッドを水洗いでき、いつも清潔に保てます。※本体は水洗いできません。アタッチメントは45℃までのお湯で洗浄可能です。- カラーはクリーンなホワイト、ニュートラルなグレージュの2色展開です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品概要

製品名：フェイスシェーバー

型番：TT321A-W

カラー：ホワイト

発売日：2026年1月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/tt321a

製品名：フェイスシェーバー

型番：TT321A-C

カラー：グレージュ

発売日：2026年1月中旬予定

価格：オープン価格

URL：https://www.tescom-japan.co.jp/products/tt321a

販売先

全国の家電量販店など

テスコム公式オンラインショップ：https://tescom-shop.jp/

テスコム公式楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/tescom-japan/

テスコム公式Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/tescom-shop

企業情報

テスコムは、半世紀以上にわたり蓄積された知見と技術をもとに、プロ用と一般家庭用のヘアドライヤーをはじめとする理美容電化製品や、ミキサー、低温コンベクションオーブンといった調理家電、毛玉クリーナーなどのリビング製品の開発・製造を行っています。私たちはこれからも「キレイをつくる」をコンセプトに、お客様の日常に寄り添った理美容・調理家電製品をご提供します。

会社概要

会社名 ：テスコム電機株式会社

本社所在地 ：東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ 15F

長野工場所在地 ：長野県松本市和田4217-1

設立：昭和46年（1971年）10月

資本金：90,000千円

代表者 ：代表取締役社長 葉田 順治

事業内容 ：理美容電化製品や調理家電などの開発及び製造

掲載時のクレジット・読者の方からのお問い合わせ

テスコム公式SNSアカウント

テスコム公式 Instagramビューティーアカウント：https://www.instagram.com/tescom_beauty/

テスコム公式 Instagramキッチンアカウント：https://www.instagram.com/tescom_kitchen/

テスコム公式 X(旧Twitter)アカウント：https://twitter.com/TESCOM_JP