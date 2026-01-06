【LeSportsac × 永楽屋】ニューヨーク発ライフスタイルブランドと日本最古の綿布商によるコラボレーション

株式会社永楽屋

江戸初期に創業し、410年の歴史を誇る京都の老舗綿布商・株式会社永楽屋（本社：京都市中京区、代表取締役社長：細辻伊兵衛）は、ニューヨーク発のライフスタイルブランド LeSportsac（レスポートサック）とのコラボレーションにより制作されたポーチを発表いたします。

本コラボレーションでは、永楽屋の手ぬぐいに用いられてきた図案をもとに制作されたポーチを展開しています。日本の伝統的な意匠を、現代のライフスタイルに調和するかたちで表現したデザインです。

ポーチ【LeSportsac×永楽屋】

JAPANESE ART DOG

JAPANESE ART CAT

JAPANESE ART BUNNY

JAPANESE ART CRANES

JAPANESE ART HORSE

サイズ：13cm×14cm マチ6cm

素材：ポリエステル

販売価格：税込6,600円

発売日：2026年1月7日（水）

本コラボレーションでは、犬・猫・ウサギ・鶴・馬といった日本で親しまれてきた動物たちをモチーフに、全5種類のポーチが登場しました。

その数は、日本語で「良いご縁」を意味する言葉が「5円」と同じ発音であることにちなんでいます。

また、それぞれの柄には、日本において古くから語られてきた動物が持つ意味や由来をもとに、 健康や長寿、繁栄といった願いが表現されています。

こうした想いを込めたポーチは、

レスポートサック公式オンラインストア他限定店舗にて販売されます。

なお、本コレクション商品は、永楽屋各店および公式オンラインショップにて、

数量限定でお取り扱いいたします。

LeSportsac （レスポートサック）

1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド。

創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、リップストップナイロン製のバッグが誕生。

「形は機能に従う」という哲学に基づき、

軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。

株式会社永楽屋

江戸初期（1615年）創業の京都の老舗綿布商。創業以前、織田信長公の御用商人として活躍し『永楽屋』の屋号と細辻の姓を拝領。その後、元和元年（1615年）に呉服（絹の着物）から太物（綿や麻の着物）へと転換し創業。現在では手ぬぐいや風呂敷などをはじめとした日本最古の綿布商として京都にて十四代、400年以上にわたり商いを続けています。

会社概要

株式会社 永楽屋

〒604-8174 京都市中京区室町通三条上ル役行者町368

TEL：075-256-7881(代)

公式サイト：https://www.eirakuya.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/eirakuya_since1615/