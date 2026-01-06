ショコラの奥行きを愉しむ大人のミルフィユ。【MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS（ミルフィユメゾンフランセ）】より『モン・ショコラ』を期間限定で発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一）は、こだわりのミルフィユ専門店 MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS（ミルフィユ メゾン フランセ）より、「モン・ショコラ」を2026年1月9日（金）から発売いたします。

スペインでつくられたダークチョコレートを使ったクリームに、カカオニブのほろ苦さと香りを添えました。発酵バターを使ったチョコレート風味のフィユタージュでサンドし、“サクッ”と軽やかな食感と、甘さを抑えた深みのある大人の味わいをお楽しみください。

パッケージは、白を基調として、金箔文字を添えることで上品に仕上げました。バレンタインデーやホワイトデーなど、シーズンギフトにぴったりのひと箱です。期間限定につき無くなり次第終了となりますので、是非この機会にご賞味くださいませ。

◆商品概要

商品名 ：モン・ショコラ

販売価格：4個入 1,728円 (税込)

販売期間：2026年1月9日（金） ~無くなり次第終了

販売店舗：ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店

※期間限定商品の為、なくなり次第終了。

ブランドロゴ&ストーリー

こだわりのミルフィユ専門店

パイ生地をあらわす、フィユタージュ。

フランス語のこの単語には

「本のページをめくる」という意味があります。

何層ものフィユタージュから

作られるミルフィユの姿は

壮大な物語をしるした本のようです。

このミルフィユと、

ミルフィユのおいしさを追及するために

パティシエたちが積み重ねてきた

長い時間とを重ね合わせて、

ギフトボックスは

本のかたちをイメージしました。

ひとつひとつ丁寧に、

物語を綴るように焼き上げた

ミルフィユを封してお届けします。

大切なとき、大切な方への贈り物として

お選びください。

店舗情報

ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店

〒104-8130

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階

TEL：03-6264-4240

商品情報

・ミルフィユ スペシャリテ

こだわりのフィユタージュに「ショコラ」と「ヴァニラ」それぞれのクリームをサンドしました。ミルフィユ メゾンの定番商品です。

※フランス産小麦パイ生地使用

4個入 1,512円（税込）

8個入 3,024円（税込）

12個入 4,536円（税込）

・ミルフィユ 詰合せ 24個入

※お選びいただける組み合わせや価格に関しましては、店頭スタッフまでお申し付けください。

公式サイト

https://sucreyshopping.jp/millefeuillemaison

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア

ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ