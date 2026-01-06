ショコラの奥行きを愉しむ大人のミルフィユ。【MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS（ミルフィユメゾンフランセ）】より『モン・ショコラ』を期間限定で発売！
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一）は、こだわりのミルフィユ専門店 MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS（ミルフィユ メゾン フランセ）より、「モン・ショコラ」を2026年1月9日（金）から発売いたします。
スペインでつくられたダークチョコレートを使ったクリームに、カカオニブのほろ苦さと香りを添えました。発酵バターを使ったチョコレート風味のフィユタージュでサンドし、“サクッ”と軽やかな食感と、甘さを抑えた深みのある大人の味わいをお楽しみください。
パッケージは、白を基調として、金箔文字を添えることで上品に仕上げました。バレンタインデーやホワイトデーなど、シーズンギフトにぴったりのひと箱です。期間限定につき無くなり次第終了となりますので、是非この機会にご賞味くださいませ。
◆商品概要
商品名 ：モン・ショコラ
販売価格：4個入 1,728円 (税込)
販売期間：2026年1月9日（金） ~無くなり次第終了
販売店舗：ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店
※期間限定商品の為、なくなり次第終了。
ブランドロゴ&ストーリー
こだわりのミルフィユ専門店
パイ生地をあらわす、フィユタージュ。
フランス語のこの単語には
「本のページをめくる」という意味があります。
何層ものフィユタージュから
作られるミルフィユの姿は
壮大な物語をしるした本のようです。
このミルフィユと、
ミルフィユのおいしさを追及するために
パティシエたちが積み重ねてきた
長い時間とを重ね合わせて、
ギフトボックスは
本のかたちをイメージしました。
ひとつひとつ丁寧に、
物語を綴るように焼き上げた
ミルフィユを封してお届けします。
大切なとき、大切な方への贈り物として
お選びください。
店舗情報
ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店
〒104-8130
東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階
TEL：03-6264-4240
商品情報
・ミルフィユ スペシャリテ
こだわりのフィユタージュに「ショコラ」と「ヴァニラ」それぞれのクリームをサンドしました。ミルフィユ メゾンの定番商品です。
※フランス産小麦パイ生地使用
4個入 1,512円（税込）
8個入 3,024円（税込）
12個入 4,536円（税込）
・ミルフィユ 詰合せ 24個入
※お選びいただける組み合わせや価格に関しましては、店頭スタッフまでお申し付けください。
公式サイト
https://sucreyshopping.jp/millefeuillemaison
会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by
バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、
レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、
キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、
フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア
ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ