ショコラの奥行きを愉しむ大人のミルフィユ。【MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS（ミルフィユメゾンフランセ）】より『モン・ショコラ』を期間限定で発売！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一）は、こだわりのミルフィユ専門店 MILLE-FEUILLE MAISON FRANCAIS（ミルフィユ メゾン フランセ）より、「モン・ショコラ」を2026年1月9日（金）から発売いたします。



スペインでつくられたダークチョコレートを使ったクリームに、カカオニブのほろ苦さと香りを添えました。発酵バターを使ったチョコレート風味のフィユタージュでサンドし、“サクッ”と軽やかな食感と、甘さを抑えた深みのある大人の味わいをお楽しみください。



パッケージは、白を基調として、金箔文字を添えることで上品に仕上げました。バレンタインデーやホワイトデーなど、シーズンギフトにぴったりのひと箱です。期間限定につき無くなり次第終了となりますので、是非この機会にご賞味くださいませ。



◆商品概要　


商品名　：モン・ショコラ


販売価格：4個入 1,728円 (税込)　


販売期間：2026年1月9日（金） ~無くなり次第終了


販売店舗：ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店



※期間限定商品の為、なくなり次第終了。






ブランドロゴ&ストーリー

こだわりのミルフィユ専門店



パイ生地をあらわす、フィユタージュ。


フランス語のこの単語には


「本のページをめくる」という意味があります。


何層ものフィユタージュから


作られるミルフィユの姿は


壮大な物語をしるした本のようです。






このミルフィユと、


ミルフィユのおいしさを追及するために


パティシエたちが積み重ねてきた


長い時間とを重ね合わせて、


ギフトボックスは


本のかたちをイメージしました。



ひとつひとつ丁寧に、


物語を綴るように焼き上げた


ミルフィユを封してお届けします。


大切なとき、大切な方への贈り物として


お選びください。






店舗情報

ミルフィユ メゾン フランセ 松屋銀座店


〒104-8130　


東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 地下1階


TEL：03-6264-4240






商品情報

・ミルフィユ スペシャリテ



こだわりのフィユタージュに「ショコラ」と「ヴァニラ」それぞれのクリームをサンドしました。ミルフィユ メゾンの定番商品です。


※フランス産小麦パイ生地使用



4個入 1,512円（税込）


8個入 3,024円（税込）


12個入 4,536円（税込）







・ミルフィユ 詰合せ 24個入



※お選びいただける組み合わせや価格に関しましては、店頭スタッフまでお申し付けください。






公式サイト

https://sucreyshopping.jp/millefeuillemaison


会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


　　　　　　　オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by


　　　　　　　バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、


　　　　　　　レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、


　　　　　　　キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、


　　　　　　　フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア


　　　　　　　ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ