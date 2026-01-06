梶裕貴プロデュース「そよぎフラクタル」生配信特番決定！岡本信彦×下野紘×山下大輝×寺島拓篤も集結！2026年1月12日（月）“奇跡の新年会”で「そよぎEXPO」最新情報も解禁へ

株式会社en.

声優・梶裕貴がプロデュースする音声AIプロジェクト「そよぎフラクタル」は、その集大成となる3DエンタテインメントLIVE『そよぎEXPO』を、2026年3月8日（日）に東京ガーデンシアターにて開催いたします。

本公演の開催を記念し、このたび2026年1月12日（月）に、「そよぎフラクタル」公式YouTubeチャンネルにて、梶裕貴が『そよぎEXPO』に出演する旧知の声優仲間とともに出演する特別番組の配信が決定いたしました。

そして今回、その歩みの集大成として、3DエンタテインメントLIVE『そよぎEXPO』において、より立体的かつ体感的な表現として結実します。

さらに、『そよぎEXPO』の開催に先駆け、2026年1月12日（月）19：30より、「そよぎフラクタル」公式YouTubeチャンネルにて、特別番組



『「そよぎフラクタル」大新年会！肉を奏でながら「そよぎEXPO」出演声優でひたすらトーク！』

の配信が決定いたしました。

本番組には、梶裕貴（進行）のほか、岡本信彦、下野紘、山下大輝、寺島拓篤といった豪華声優陣が出演。長年親交のある声優5名が焼肉を囲み、新年会さながらのリラックスした雰囲気の中で、『そよぎEXPO』への想いや、旧知の仲だからこそ語れるここだけのトーク企画を存分に繰り広げます。また番組内では、「そよぎフラクタル」および開催を目前に控えた『そよぎEXPO』に関する新情報の解禁も予定しており、新年早々、ファン必見の内容となっています。

今後も「そよぎフラクタル」および『そよぎEXPO』の展開に、ぜひご注目ください。

＜YouTube生配信特番の概要＞

■番組タイトル：「そよぎフラクタル」大新年会！肉を奏でながら「そよぎEXPO」出演声優でひたすらトーク！

■番組内容：焼肉を食べながら、旧知の声優5人が新年会で話しまくる

■配信日時：2026年1月12日(月)19：30スタート（120分程度）

■配信場所：【梵そよぎ】そよぎフラクタル公式【梶裕貴 音声AIプロジェクト】

■番組URL：https://youtube.com/live/VidObzEnzH8

■出演者 ：梶裕貴（進行）、岡本信彦、下野紘、寺島拓篤、山下大輝

■ 梶裕貴（「そよぎフラクタル」プロデューサー） 全文コメント

新年あけましておめでとうございます！いよいよ今年は、プロジェクトにとって大きな変革の瞬間となるであろう3D LIVEイベント『そよぎEXPO』が、3月8日(日)に東京ガーデンシアターにて開催されます！



そのXデーに向けロケットスタートを切るべく、イベント内「生アフレコ＆トークパート」に出演してくださるゲスト声優の皆様と、笑いあり涙ありの新年会を執り行うことにいたしました！……正直、このメンバーのスケジュールが揃ったのは奇跡です！（笑）

お世話になっている仲間たちに感謝しつつ、せっかくの機会ですので、その模様をフラクターの皆様にも共有し、楽しんでいただけたらなと思い、生配信特番を企画いたしました！

当日は、飾らず繕わずリラックスした雰囲気で盛り上がれればと思っておりますので、どうか皆様もごゆるりとご覧くださいね！

2026年も【そよぎフラクタル】全開な一年にして参りますので、ぜひ皆様、一緒に駆け抜けてください！本年も、よろしくお願いいたします！！



＜information＞

【梶裕貴プロフィール】

梶裕貴（かじゆうき）

生年月日:1985年9月3日

出身地:東京都

2023年、自身の声優歴 20 周年を記念したプロジェクト『そよぎフラクタル』を発表。 アニメ、吹き替えをはじめ、ラジオ、ナレーション、映像、舞台など幅広い活躍を続け る。過去、その年に最も印象に残った声優を表彰する声優アワードにて、史上初にして 唯一、2 年連続で主演男優賞を受賞。その声に、人の脳や心に癒しや安らぎを与える「1/f ゆらぎ」の響きを持つ。



主な出演作

「進撃の巨人」エレン・イェーガー

「七つの大罪」メリオダス

「僕のヒーローアカデミア」轟焦凍

「⻤滅の刃」錆兎

「ハイキュー!!」孤爪研磨

公式X: https://x.com/KAJI__OFFICIAL

公式Instagram: https://www.instagram.com/yuki_kaji_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCx2XAGS0FoG9S6r0bhNo2UA

【梵そよぎプロフィール】





梵そよぎ（そよぎそよぎ）

「声」と「言葉」を与えたことで誕生した、もう一つの世界の梶裕貴。様々なクリエイターとのコラボレーションを通じて、人格を形成・成長していく存在。

キャラクターデザイン：米山舞



【そよぎフラクタルとは？】

梶裕貴の声を元にした音声合成ソフト『梵そよぎ(そよぎそよぎ)』を軸に展開するキャラクタープロジェクト。「プロアマ問わず、面白いものを作りたいと思った人が、しがらみなく、気の合う仲間と好きなものを作れる場所づくりをしたい」という想いから、梶裕貴自身が企画立案。

幾何学模様(＝フラクタル)の図形のように「同じ理想を持ったクリエイターが集まって作品を生み出していった結果、俯瞰で見てみると、これまでにない全く新しい形を織りなしているはず」という、創作ユニットとしての理想形を願い、誕生したプロジェクト。



公式サイト：https://www.soyogi-fractal.com/

公式X：https://x.com/kaji_project

公式YouTube：https://www.youtube.com/@soyogi-fractal

(C) 梶裕貴「そよぎフラクタル」

■ 2026年3月8日(日)開催『そよぎEXPO』チケット好評発売中！

【そよぎフラクタル】の集大成となる 3DエンタテインメントLIVE『そよぎEXPO』 が、2026年3月8日（日）、東京ガーデンシアターにて 昼・夜2公演で開催されます。

『そよぎEXPO』の詳細・チケットご購入は下記の特設サイトへ。

特設サイト：https://soyogi-fractal.com/special/soyogiexpo/

■『そよぎEXPO』に向けて制作されたコンピレーションアルバム「0rigin」好評配信中！

豪華アーティスト陣によって『そよぎEXPO』に向けて書き下ろされた楽曲全18曲を収録したコンピレーションアルバム「0rigin」が、現在各音楽配信サービスにて好評配信中です。

【コンピレーションアルバム「0rigin」収録曲・楽曲提供アーティスト一覧（収録順）】

01. 0rigin - 水槽

02. Border - 堤 博明

03. 環世界 - KOHTA YAMAMOTO

04. Curtain Call - 横山 克＆天城サリー

05. ペイル・ブルー・ドット - 斉藤 壮馬

06. I WANNA KNOW - AMADEUS (武内 駿輔 & Lotus Juice)

07. v01cez - 澤野 弘之

08. 梵能オーケストラ - 森久保 祥太郎

09. 聲の唄 - 豊永 利行

10. 雫花に梵 - 桑原 聖

11. かなたとこなた - 林 ゆうき

12. Heartfelt - 伊東 健人

13. 電波Jack - 下野 紘

14. 神がかりときめキュン！ - るぅと (すとぷり)

15. ねむねむびよりzZZ - 小岩井 ことり

16. 蜃気楼なんかじゃない - UNISON SQUARE GARDEN 田淵 智也

17. 言葉にできないのに - 大原 ゆい子

18. 千年後のボクへ - Revo (Sound Horizon / Linked Horizon)

配信サービス一覧：https://linkco.re/BTm8g0HS