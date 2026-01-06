【仙台うみの杜水族館】節分といえば、「アナゴの恵方巻水槽」！『うみの杜節分』【２０２６年１月１７日(土)～２月８日(日）】

株式会社 横浜八景島

海と人、水と人との、新しい「つながり」をうみだす水族館、『仙台うみの杜水族館』では、２０２６年１月１７日(土)～２月８日(日)までの期間、節分にちなんだ「アナゴの恵方巻水槽」展示を行います。さらに、今年は「アナゴの恵方巻水槽」が展示してある1階「内湾 恵みのうみ」エリアにて、節分にちなんだ解説や節分にまつわるモチーフをイメージした生きものの展示をするなど、「内湾 恵みのうみ」が節分エリアに変身します。生きものたちの習性や特徴を活かした水族館ならではの節分をお楽しみいただけます。

アナゴの恵方巻水槽

恵方巻とは、節分にその年の良いとされる方角（恵方）を向いて食べる巻き寿司のこと。

無言で食べると縁起が良いとされ、「丸かぶり寿司」ともいわれます。「福を巻き込む」との意味を込めて七福神にあやかり７種類の具材が入ったものが望ましいとされ、アナゴやウナギは、その代表的な具材のひとつです。

「アナゴの恵方巻水槽」は、アナゴが隙間に隠れる習性を活かし、水槽内に恵方巻型の筒を設置した展示です。毎年大変好評いただき、今年で７年目です。傍にはアナゴと一緒に恵方巻になれる顔出しパネルも設置いたします。恵方巻から顔を出して、水槽のアナゴの気分を味わえます。

マアナゴ 学名：Conger myriaster 英名：Common Japanese conger

日本各地の沿岸の砂泥底に生息。体長は４０ｃｍ～９０ｃｍ。身体は褐色で、側線上に白い点線が並ぶ模様がある。狭い場所を好み、穴などにもぐり込む習性があるため、「穴子」と呼ばれる。食用魚としても親しまれ、かご漁やアナゴ筒などで漁獲される。

今年はさらに、「内湾 恵みのうみ」が節分エリアに変身！鬼は外、福は内水槽

また、今年は「アナゴの恵方巻水槽」が展示してある1階「内湾 恵みのうみ」エリアに、鬼のパンツのトラ模様をイメージした「トラザメ」や、豆のように丸く小さい「ダンゴウオ」など、節分にちなんだ生きものの解説版の設置や節分にまつわる鬼や豆などのモチーフをイメージした生きものの展示をし、「内湾 恵みのうみ」が節分エリアに変身します。

期 間：１月１７日(土)～２月８日(日)

場 所：１階 内湾 恵みのうみ

コイの豆まき水槽

コイは、不老長寿や出世の象徴であり、縁起の良い魚として古くから親しまれています。

節分にちなみ、「広瀬川 海のみなもと山・里・川」エリアのコイ水槽に、“鬼のお面”が出現！！カプセルトイで販売しているコイのごはんを豆に見立て、鬼の面に向かって“豆まき”体験ができます。コイたちにごはんをあげて、福を呼び込みましょう！

期 間：１月１７日（土）～２月８日（日）

場 所：１階 「広瀬川 海のみなもと 山・里・川」コイ水槽前

料 金：２００円 /１カプセル

オタリアの豆まきパフォーマンス

アシカの仲間であるオタリアが観覧ゾーンに登場し、得意技を披露するイベント「オタリアフレンドリータイム」にて、節分にちなんだ豆まきパフォーマンスを行います。水族館ならではの豆まきをお楽しみいただけます。

期 間：１月１７日（土）～２月８日（日）

時 間：平日 １２：００ 土日祝 １２：００ / １５：００

場 所：２階 海獣ひろば

アナゴの恵方巻ぬいぐるみ

大人気アナゴの恵方巻水槽をイメージしたぬいぐるみです。

アナゴの特徴を捉え、細部まで忠実に再現しました。アナゴのぬいぐるみは取り外し可能！アナゴの優しい表情に思わず笑顔になること間違いなしです！

販売場所：１階 umimori shop、オンラインストア

料 金：３,８５０円（税込）