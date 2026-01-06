【まもなく開幕】重い荷物もラクに！電力ゼロで腰を支えるアシストスーツ、世界最大のテクノロジー展で最新版を発表！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、現地時間2026年1月6日（火）よりアメリカ・ネバダ州ラスベガスで開催される世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026(https://www.ces.tech/)」に出展いたします。3年連続の出展となる今回は、2026年春のリリースを控えた、電力ゼロで力を発揮するアシストスーツ「DARWING Unplugged Powered Suits（UPS）」の最新モデルを公式発表いたします。また、開幕に先立ち、製品の特徴や詳細を掲載した「DARWING UPS」の特設ページも公開したことをお知らせいたします。

■「歩く」が「力」に変わる。独自の機能と構造

DARWING UPS :https://www.darwingboost.com/pages/ups最新アシストスーツの詳細はこちら

現在開発中の「DARWING UPS」は、従来のパワードスーツが抱えていた「着脱の複雑さ」「重さ」「充電の手間」「高額なメンテナンス」といった現場の課題を、独自の技術で解決しました。

「DARWING UPS」の革新性は、

「衣類のように誰でも簡単に装着でき、電力・バッテリー・センサーに依存しない」こと

「DARWING UPS」は、電力やバッテリーを一切使用せず、空気圧で動作する衣服一体型アシストスーツです。通常の作業着のような快適な着心地と、場所を選ばない利便性を両立。運用コストの削減に加え、CO2排出ゼロにより企業のESG戦略やSDGs達成にも貢献する、持続可能なワークウェアです。

・独自のウェアラブル設計とポンプシューズにより、作業着を着て、靴を履き、歩くという普段 と変わらない動作の中で圧縮空気を蓄え、持ち上げ動作に合わせて空気圧人工筋肉が腰をサポー ト。

・空気の充填完了までわずか15歩！支援力を体感した瞬間、思わず声が出るほどの画期的なパワ ーを体感できます。

■なぜ今、この技術が必要なのか？

現在、日本を含む世界各国で人手不足と、作業者の高齢化が深刻な問題となっています。こうした社会課題の解決に向け、「DARWING UPS」は、製造・物流・農業といった腰への負担が大きい現場での活用を想定し、誰でも継続して使用できるよう、普段の作業着のように簡単に着られる設計にこだわりました。電源不要でパワーを発揮するため、場所を選ばず、介護の現場で人を抱える、物流で重い荷物を運ぶ、農業で中腰の作業を続ける際などの体への負担を大きく減らすことができます。高齢化が進む社会で人手不足を解消し、誰もが健康で長く活躍できる社会の実現を目指し、開発を進めています。

■CES 2026の出展に先立ち、「DARWING UPS」特設サイトを公開！

CES 2026の開幕に合わせ、製品の全容を紹介する特設サイトを開設しました。下記URLより、「DARWING UPS」の詳細をご覧いただけます。

URL： https://www.darwingboost.com/pages/ups(https://www.darwingboost.com/pages/ups)

公開内容： パワーを発揮する仕組みの解説、特徴、ブランドコンセプトなど

■岡山から世界へ。3年間の挑戦の軌跡

当社は岡山県に本社を置く創業63年の医療用品メーカーです。2024年、2025年のCES出展時には「早く発売してほしい」という声が世界中から寄せられました。今回の出展は、その期待に応えるための「公式発表」の場となります。

■会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売