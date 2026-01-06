AIエージェントで始める、GA4のカスタムダッシュボードを構築するイベントを開催！

ビジネスインテリジェンスのためのバイブコーディングプラットフォーム「Squadbase」を提供する株式会社Queue（本社：東京都、代表取締役CEO：柴田直人） は、2025年1月15日(木)にバイブコーディングでWix Storesの注文データを分析するハンズオンイベントを開催することをお知らせします。


【イベント概要】


Google Analytics 4（以下「GA4」）はマーケターの方には必須のツールです。しかし、GA4を使っている方の中には、


- GA4の標準レポートを眺めるだけで終わっている
- 毎回スプレッドシートにエクスポートして、手作業でレポートを作っている
- 自社のKPIに合わせたダッシュボードを作りたいが、どう設計すればよいか分からない

そんな方も多いのではないでしょうか？



本セミナーでは、ワンクリックでGA4のMCPサーバーに接続し、AIエージェントによる分析をすぐに始められる体験をご紹介します。


具体的には、サービスアカウントのJSONファイルとプロパティIDを設定するだけで、GA4のMCPサーバーに接続された状態でAIが分析を開始し、カスタムダッシュボードを構築する流れを体験していただきます。



当日は、弊社側で用意したGA4データを用いてハンズオン形式で進行します。


接続設定が完了すると、以下の3つのダッシュボードが自動生成されます。


- CVページのエンゲージメント分析
- チャネル×ページ×エンゲージメント分析
- チャネル別ページビュー内訳分析

自動生成されたダッシュボードをベースに、AIエージェントを用いて「グラフの追加」や「指標の差し替え」などのカスタマイズを体験いただきます。


セミナー後には参加者同士のネットワーキングの時間も設けています。途中退席もOKですので、お気軽にご参加ください！



参加登録はこちらから


https://squadbase-ai-agent-ga4.peatix.com/


【こんな方におすすめ】


- 非エンジニアでもGA4の標準レポートから一歩進んだ自社専用ダッシュボードを構築したい方
- 自然言語で高度な分析や可視化まで実行できるワークフローを体験したい方
- 生成AIを実務の分析に活かしたいマーケター・データ担当者

【タイムスケジュール】


- 開場：19:00-
- ハンズオンテーマ説明：19:30-19:35
- ハンズオン - MCPサーバーとAIエージェントを用いたGA4データの分析：19:35-20:30
- ネットワーキング：20:30-21:00

会社概要

会社名：株式会社Queue


所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-10 第二東邦ビル4階


設立：2016年11月


代表者：代表取締役CEO 柴田直人


事業内容：ビジネスインテリジェンスのためのバイブコーディングプラットフォーム「Squadbase」の開発・提供


サービスサイト：https://www.squadbase.dev/ja


本件に関するお問い合わせ先

株式会社Queue 広報担当


E-mail：contact@queue-inc.com