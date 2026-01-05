IT/Web専門の転職・就活支援サービス「ユニゾンキャリア」貴島明日香さんを起用した新WebCM『IT転職ライナー』篇 放映開始
IT/Web専門の転職・就活支援サービスユニゾンキャリア（ https://unison-career.jp/ ）を運営する株式会社ユニゾン・テクノロジー（ https://www.unison-tech.jp/ ）は、2025年12月23日（火）より、関東・関西エリアにて貴島明日香さんを起用したWeb CMの放映を開始したことをお知らせいたします。
また、Web CMの放映開始にあわせて、貴島明日香さんを起用したツインステッカー広告を、下記の路線にて新たに掲出しております。
・都営地下鉄 全線
・東急 東横線、目黒線、田園都市線、大井町線
・京王 全線
・小田急 全線
動画クリエイティブコンセプト：「IT転職は情報の質が決める」
■CMの見どころ
今のキャリアに悩んでいるエンジニアが乗り込む電車、IT転職ライナー。年収に不満があったり、もっとスキルアップしたいと思っていたり、様々な悩みをお持ちの方が乗車しています。アドバイザー役の貴島さんが悩めるエンジニアの方々を分析すると、彼らが求めていた情報が次々と映し出されます。そこで転職後にどれほど年収やスキルがアップするのか等が明確になり、自分達のキャリアに可能性を感じられたような、明るい表情になる様子が描かれています。
全ての作品を通して、ひとりひとりの悩みや状況に寄り添い、質の高い情報と的確なスキル分析で、今よりも条件や環境の良い企業への転職をサポートするというユニゾンキャリアの思いを表現しています。
■撮影エピソード
長時間にわたる撮影となりましたが、スタッフや出演者の方々が疲れを見せることなく、和気あいあいとした雰囲気で進行していただいたおかげで、最後までとても良い雰囲気で撮影を行うことができました。
貴島さんの撮影では、頼りがいがありつつも親しみやすさも感じられる、ユニゾンキャリアのアドバイザー像を完璧に表現していただきました。撮影するシーン数が多かったにも関わらず、カットがかかるたびに1つ1つ真剣に確認していただいていた姿が印象的でした。
■ユニゾンキャリアWeb CMカットシーン
・ユニゾンキャリアWebCM『IT転職ライナー 給料不満・スキル磨きたい』篇 30秒
・ユニゾンキャリアWebCM『IT転職ライナー 転職迷子・入社後心配』篇 30秒
■新WEBCM概要
タイトル：『IT転職ライナー 給料不満・スキル磨きたい』篇、『IT転職ライナー 転職迷子・入社後心配』篇、『IT転職ライナー スキルアップ』篇、『IT転職ライナー 年収』篇、『IT転職ライナー 文系エンジニア』篇
出演：貴島明日香さん
公開日：2025年12月23日（火）
視聴URL：
『IT転職ライナー 給料不満・スキル磨きたい』篇 30秒
https://youtu.be/7szu75WFTxw
『IT転職ライナー 転職迷子・入社後心配』篇 30秒
https://youtu.be/6JPP2jRBrOY
『IT転職ライナー スキルアップ』篇 15秒
https://youtu.be/KH4Ytgp1VNo
『IT転職ライナー 年収』篇 15秒
https://youtu.be/n6s9XMDCfZw
『IT転職ライナー 文系エンジニア』篇 15秒
https://youtu.be/F1q-GVIu-Hc
■貴島明日香さんプロフィール
1996年2月15日生まれ、兵庫県神戸市出身。雑誌『BAILA』のレギュラーモデル。
TV、CM・広告、女優業などでも活躍しており、最近ではYouTube チャンネル「あすかさんち」を開設するなど、活動の幅を広げている。
■株式会社ユニゾン・テクノロジーについて
株式会社ユニゾン・テクノロジーは、「情報技術を通じて新たな価値を創造する」をビジョンに掲げ、創業以来赤字なし、毎年150％以上の成長を続けています。
IT/Web専門の転職・就活エージェント「ユニゾンキャリア」を運営し、IT/Web専門だからこそ実現できる高い専門性と、精度の高いマッチングを強みとしています。
私たちは、ITを通じて日本社会が抱える課題の解決に貢献し、社会から必要とされ続けるサービスと企業を目指しています。
▽株式会社ユニゾン・テクノロジー
https://www.unison-tech.jp/
▽「ユニゾンキャリア」IT/Web専門の転職・就活エージェント
https://www.unison-tech.jp/
▽「ユニゾン転職メディア」ITエンジニアのお役立ちメディアサイト
https://unison-career.jp/engineer-media/
▽「ユニゾン就活メディア」IT業界をまるっと攻略できるIT就活メディアサイト
https://unison-career.jp/shukatsu-media/
株式会社ユニゾン・テクノロジー（ https://www.unison-tech.jp/ ）
本社所在地： 東京都渋谷区渋谷3-15-6 並木橋ビル4F
代表取締役： 土肥 将司
資本金 ： 1,000万円
設立 ： 2021年1月
事業内容 ： 情報システム、アプリケーション設計・開発事業、情報インフラストラクチャーの設計・開発事業、IT領域における人材紹介事業