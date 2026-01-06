【ロフト】全国のロフト173店舗にて「ドラゴンクエスト バレンタインプロモーション2026」開催！

株式会社ロフト




株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長　安藤公基)は、2026年1月13日(火)より「ドラゴンクエストバレンタインプロモーション2026」を全国のロフト173店舗にて開催します。



バレンタインデー気分が盛り上がるこの時期に、大人気のドラゴンクエストのスライムを模ったミルク、いちご風味チョコが入った巾着、ギフト缶、ぬいぐるみなど、新商品６種類を含めた全10種類を販売。スライムが可愛い、大人気の「スライムサブレ」がキーホルダーになって登場します。なお今回、全国のロフト173店舗にて展開する新商品は、全国のイトーヨーカドー75店舗及びスクウェア・エニックス オフィシャルショップにて同時発売予定です。



＜【ドラゴンクエスト バレンタインプロモーション2026】概要＞


■期間　：2026年1月13日(火)～2月14日(土)　　※在庫は、なくなり次第終了　


■場所　：全国のロフト173店舗


■展開数：新商品６種類含む 全10種類　※展開規模は店舗により異なる


■商品例：※価格は全て税込み



●新商品／スライムのチョコレート　ペア巾着＜ミルクチョコ＞　1,728円


●新商品／スライムのチョコレート　ペア巾着＜いちご風味チョコ＞　1,728円


　スライムがプリントされた巾着(ブルー/ピンク)にスライム型のチョコレート入り。






●新商品／スライムのチョコレート　ギフト缶＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞　2,700円


　ギフト缶は小物入れなどアフターユースとしてもお楽しみいただけます。






●新商品／スライムサブレ スライム ピーチスライム(いちご風味)　1,728円


　スライムサブレから新しい味いちご風味が登場。






●新商品／スライムサブレキーホルダー スライム メタリックバージョン(バター風味)　1,980円


●新商品／スライムサブレキーホルダー ピーチスライム(いちご風味)　1,980円


スライムサブレ缶がそのまま小さくなってキーホルダーに。スライムサブレのチャーム付き。



ピーチスライム（いちご風味）









●ぬいぐるみSチョコスライム　1,100円


　チョコスライムが手のひらサイズの可愛いぬいぐるみに。



●ぬいぐるみSチョコタワー　1,540円


　バレンタイン気分にぴったりの人気のチョコタワーのぬいぐるみ。






(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX