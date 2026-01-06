【ロフト】全国のロフト173店舗にて「ドラゴンクエスト バレンタインプロモーション2026」開催！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2026年1月13日(火)より「ドラゴンクエストバレンタインプロモーション2026」を全国のロフト173店舗にて開催します。

バレンタインデー気分が盛り上がるこの時期に、大人気のドラゴンクエストのスライムを模ったミルク、いちご風味チョコが入った巾着、ギフト缶、ぬいぐるみなど、新商品６種類を含めた全10種類を販売。スライムが可愛い、大人気の「スライムサブレ」がキーホルダーになって登場します。なお今回、全国のロフト173店舗にて展開する新商品は、全国のイトーヨーカドー75店舗及びスクウェア・エニックス オフィシャルショップにて同時発売予定です。

＜【ドラゴンクエスト バレンタインプロモーション2026】概要＞

■期間 ：2026年1月13日(火)～2月14日(土) ※在庫は、なくなり次第終了

■場所 ：全国のロフト173店舗

■展開数：新商品６種類含む 全10種類 ※展開規模は店舗により異なる

■商品例：※価格は全て税込み

●新商品／スライムのチョコレート ペア巾着＜ミルクチョコ＞ 1,728円

●新商品／スライムのチョコレート ペア巾着＜いちご風味チョコ＞ 1,728円

スライムがプリントされた巾着(ブルー/ピンク)にスライム型のチョコレート入り。

●新商品／スライムのチョコレート ギフト缶＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞ 2,700円

ギフト缶は小物入れなどアフターユースとしてもお楽しみいただけます。

●新商品／スライムサブレ スライム ピーチスライム(いちご風味) 1,728円

スライムサブレから新しい味いちご風味が登場。

●新商品／スライムサブレキーホルダー スライム メタリックバージョン(バター風味) 1,980円

●新商品／スライムサブレキーホルダー ピーチスライム(いちご風味) 1,980円

スライムサブレ缶がそのまま小さくなってキーホルダーに。スライムサブレのチャーム付き。

ピーチスライム（いちご風味）

●ぬいぐるみSチョコスライム 1,100円

チョコスライムが手のひらサイズの可愛いぬいぐるみに。

●ぬいぐるみSチョコタワー 1,540円

バレンタイン気分にぴったりの人気のチョコタワーのぬいぐるみ。

