【TVアニメ放送直前！】『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』のティアラローズとアクアスティードが西武線車内に!!

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年1月11日（日）からTVアニメの放送が開始する『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』（原作：ビーズログ文庫）について、放送に先駆けて西武線に車内広告を掲出したことをお知らせいたします。

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』（著者：ぷにちゃん、イラスト：成瀬あけの）は、現在シリーズ累計560万部（※）を突破している大人気異世界転生溺愛ストーリー。いよいよ2026年1月11日（日）からアニメ放送がスタートします！

※2025年1月時点。文庫・コミックス累計（紙と電子の合算数字）

◆広告掲出概要

TVアニメ放送に先駆け、西武線内にアニメ・原作小説・コミックスそれぞれの車内広告を掲出いたしました。ご利用の際はぜひご覧ください！

●アニメ・原作小説・コミックス、それぞれのビジュアルを使用した中づり広告を掲出中！

掲出場所：西武鉄道池袋線

掲出期間：2026年1月5日～1月11日

●アニメPV放映中！

放映場所：西武鉄道池袋線系、新宿線系

掲出期間：2026年1月5日～1月11日

●原作小説・コミックスは、それぞれでまど上ポスターを掲出！

掲出場所：西武鉄道池袋線

掲出期間：2026年1月6日～1月19日

◆アニメ情報

■放送＆配信情報

2026年1月11日(日)より放送・配信開始！

放送情報

TOKYO MX 1月11日より 毎週日曜日 23時00分～

ＫＢＳ京都 1月12日より 毎週月曜日 23時00分～

サンテレビ 1月12日より 毎週月曜日 23時30分～

ＢＳ日テレ 1月12日より 毎週月曜日 23時30分～

AT-X 1月13日より 毎週火曜日 21時30分～

※リピート放送 毎週木曜日 9時30分～／毎週月曜日 15時30分～

配信情報

ｄアニメストア、U-NEXT、アニメ放題にて先行配信

1月11日（日）より 毎週日曜日 23時30分～

その他各配信サイトも順次配信

※放送日時・局は変更となる可能性がございます。

■キャスト

ティアラローズ：渕上 舞

アクアスティード：梅原裕一郎

ハルトナイツ：佐藤拓也

アカリ：花守ゆみり

アイシラ：山田麻莉奈

キース：諏訪部順一

クレイル：緑川 光

パール：降幡 愛

■スタッフ

原作：ぷにちゃん（ビーズログ文庫刊）原作イラスト：成瀬あけの

監督：浜名孝行 シリーズ構成：成田良美 キャラクターデザイン：まじろ

アニメーション制作：スタジオディーン

オープニングテーマ「愛のファンファーレ」エンディングテーマ「魔法の音」歌：高垣彩陽 feat. 城田優

製作：「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」製作委員会

【公式サイト】https://akudeki-anime.com/

【公式X】https://x.com/akudeki_anime #あくできアニメ

◆書籍情報

悪役令嬢……のはずが、高スペック王子に求婚されました!?

自国の王太子に婚約破棄を言い渡され、国外追放されるはずだったティアラローズ。「ここって、私がプレイしていた乙女ゲームだ！」そう思い出したのは、物語エンディングの前日だった――……。おまけに私が悪役令嬢!? 断罪されるのを待つしかない？ でも、そんなに酷いことはしていないのだけれど……。そうは思いつつも、ストーリーはゲーム通りに進んでいく。しかし、断罪イベント中にゲームではありえなかった出来事が。隣国の超高スペック王太子・アクアスティードが、悪役令嬢であるティアラローズに求婚をしたのだ！ アクアスティードは続編の攻略キャラ……ここからのストーリーはティアラローズにもまったく読めなくて!? 悪役令嬢の、王道溺愛ストーリー！

■最新刊情報

・原作小説

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 14』

著：ぷにちゃん イラスト：成瀬あけの

定価： 781円 （本体710円＋税）

ISBN：9784047371057

レーベル：ビーズログ文庫

発行：株式会社KADOKAWA

■書誌ページ：https://bslogbunko.com/product/akuyaku/322203001703.html

■『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』小説シリーズ紹介ページ：https://bslogbunko.com/special/akuyaku/

・コミックス

『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 16』

漫画：ほしな 原作：ぷにちゃん

キャラクター原案：成瀬あけの

定価： 814円 （本体740円＋税）

ISBN：9784047386006

レーベル：B's-LOG COMICS

発行：株式会社KADOKAWA

■書誌ページ：https://bslogcomic.com/comics/akuyakureijoha_ringokuno_otaishini_dekiaisareru/322505001307.html

■『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』コミック カドコミ：

https://comic-walker.com/contents/detail/KDCW_FL00200168010000_68/

■『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』アニメサイト：https://akudeki-anime.com/

■『悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される』公式X：https://x.com/akudeki_anime

■ビーズログ文庫公式サイト：https://bslogbunko.com/

■ビーズログ文庫公式X：https://x.com/bslog_bunko

■B‘s-LOG COMICS公式サイト：https://bslogcomic.com/

■B‘s-LOG COMICS公式X：https://x.com/comibi