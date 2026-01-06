【LINE GAME】『LINE：ディズニー ツムツム』、1月の新ツムは「戴冠式エルサ」と「フォーマル野獣」が期間限定で登場！

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』（iPhone・Android対応／無料）において、2026年1月4日（日）に新ツム「戴冠式エルサ」と「フォーマル野獣」が登場しました。

『LINE：ディズニー ツムツム』では、2026年1月4日（日）に戴冠式の日に王冠を受け入れる準備をしている「戴冠式エルサ」とベルとダンスを踊る野獣「フォーマル野獣」の新ツムが期間限定で登場しました。また、ゲーム内では、新イベント「TSUM TSUM 12th ANNIVERSARY THANKS PARTY」のほか、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催中です。ほかにも、現在開催中のツムツム12周年を記念して、合計124名様に豪華賞品が当たる、12周年記念Xフォロー＆リポストキャンペーン第2弾を実施します。

『LINE：ディズニー ツムツム』の最新情報は、ゲーム内の「お知らせ」、公式X（旧Twitter）でもお知らせします。

https://x.com/LINE_tsumtsum_j

■1月は「戴冠式エルサ」「フォーマル野獣」が期間限定で登場

【登場期間】2026年1月4日（日）11:00～1月31日（土）23:59

※2026年1月4日（日）11:00～1月7日（水）10:59までプレミアムBOXで確率UP中

【新ツム概要】

戴冠式エルサ（期間限定）：戴冠式の日に王冠を受け入れる準備をしているエルサ

つなげたツムと一緒に

まわりのツムを凍らせるよ！

フォーマル野獣（期間限定）：ベルとダンスを踊る野獣

少しの間

2種類だけになるよ！

■ゲーム内の新イベント「TSUM TSUM 12th ANNIVERSARY THANKS PARTY」開催中

1月1日（木）より、ゲーム内にて新イベント「TSUM TSUM 12th ANNIVERSARY THANKS PARTY」を開催中です。本イベントは、全6ROOM＋オマケのミッションをクリアしてツムたちをおもてなしすると、「ティアラミニー＋」やゲーム内アイテムがもらえます。さらに、クリアしたROOMの数に応じてピンズ※がもらえるほか、ROOM3をクリアするとLINEスタンプが受け取れます。ほかにも、ツムたちをおもてなししてTHANKSカードを集めると、メダルが獲得できるチャンスもあります。「おしゃれハットミッキー」とプレミアムBOXとプレミアムBOX＋から出る今月の新ツムすべてにキャラクターボーナスがつき、ミッションをクリアしやすくなります。

※ピンズとは、イベントクリアやハイスコアなど特定の条件を満たすともらえるゲーム内の称号です。入手したピンズはホーム画面やプロフィール画面に飾ることができます

【開催期間】2026年1月1日（木）11:00～1月31日（土）23:59

■ゲーム内のひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」開催中

1月5日（月）より、ツムツムのコンテンツ「ひろば」にて、アイテムの効果が1回無料になるひろばイベント「流れ星に願いをかけよう！」を開催中です。詳しい遊び方と報酬内容は、ゲーム内の「ひろば」にてご確認いただけます。

【開催期間】2026年1月5日（月）11:00～1月11日（日）10:59

※イベントの参加は最新アプリへのアップデートが必要です

■『LINE：ディズニー ツムツム』12周年記念Xフォロー＆リポストキャンペーン第2弾！

現在開催中のツムツム12周年を記念して、『LINE：ディズニー ツムツム』公式X（旧Twitter）アカウントにて、合計124名様に「モチハグ 抱きまくらL 4種セット」や「えらべるPay 1,000円分」が当たるXフォロー&リポストキャンペーンを実施します。

【開催期間】2025年1月6日（火）～1月12日（月）23：59

【参加方法】

[1]『LINE：ディズニー ツムツム』公式Xアカウント（@LINE_tsumtsum_j）をフォローする

[2]『LINE：ディズニー ツムツム』公式Xアカウント（@LINE_tsumtsum_j）からポストされるキャンペーンポストをリポストする

※[1]、[2]の両方を行うことで本キャンペーンに参加できます。[1]または[2]のみでは参加できませんのでご注意ください

【賞品1】参加方法を満たした方のうち抽選で4名様

モチハグ 抱きまくらL 4種セット

・ミッキーマウス

・ミニーマウス

・チップ

・デール

【賞品2】参加方法を満たした方のうち抽選で120名様

えらべるPay 1,000円分（Apple Gift Card / Google Play ギフトコード）

※当選者に配布される賞品は【賞品1】または【賞品2】のいずれかとなり、ランダムとなります。賞品はお選びいただけません

『LINE：ディズニー ツムツム』について

『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲームです。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手軽さや爽快感に加え、ディズニーキャラクターの愛らしいビジュアルが幅広いユーザー層から支持され、2014年1月29日に日本で先行公開以降、2014年7月1日にアメリカ・イギリスなどの欧米市場およびタイ・台湾などの東アジア市場を中心とする154の国と地域にて公開しています。2024年2月時点で、世界累計1億ダウンロードを突破しました。

＜ゲーム概要＞

タイトル名：LINE：ディズニー ツムツム

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語／英語／中国語（繁体字）

サービス地域：全世界（一部地域を除く）

サービス開始日：2014年1月29日（日本語版）／2014年7月1日（英語版）

価格：無料（アイテム課金）

開発：NHN PlayArt 株式会社

運営：LINEヤフー株式会社

＜著作権等表記＞ (C) Disney

▼App Store http://itunes.apple.com/jp/app/id724594093

▼Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGTMTM

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります