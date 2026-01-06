トーシンパートナーズの投資用マンション販売数が累計300棟目に到達

株式会社トーシンパートナーズ

「不動産の新たな価値を創造し、一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」というミッションを掲げ、投資用不動産の企画・開発、販売から管理までをグループ全体で手がける株式会社トーシンパートナーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：小笠原 一義）がこれまで提供してきた不動産投資用のマンションが、2026年1月6日（火）に販売を開始したZOOM西早稲田をもって、分譲累計300棟目を迎えます。

▼ 株式会社トーシンパートナーズ 公式ウェブサイト：https://www.tohshin.co.jp/

■信頼と実績を積み重ね、トーシンパートナーズが分譲300棟目を達成

トーシンパートナーズは、長年にわたり都市部の投資用ワンルームマンションに特化し、首都圏を中心に入居者ニーズに合致した物件の企画・開発・販売を展開してまいりました。1990年1月、フェニックスマンションシリーズ第一弾として「トーシンフェニックスマンション神楽坂」の販売を開始して以来、着実に実績を積み重ねております。

この度、2026年1月6日（火）に販売開始のZOOM西早稲田をもちまして、分譲マンション累計300棟目という大きな節目を迎えます。この数字は長年にわたる品質と信頼によるものであり、ブランドとしての安心感と確かな実績と考えております。

■都心の投資用ワンルームマンション市場において、30年以上の開発・販売実績

当社は、都心部のワンルームマンション投資需要の高まりを背景に、1990年の初号物件以来、一貫して投資用不動産を提供してきました。都心の利便性に優れた立地選定、時代のニーズにマッチした商品開発を重ね、都心で働き生活する単身者や学生などの入居者様から支持をいただいております。

フェニックスシリーズ、ZOOMシリーズというブランド展開により、時代のニーズに合った商品企画力が強みの1つ。また、時代の変化に即した設備仕様や、利便性の高い立地選定を徹底しているところが特徴です。さらに、継続的なマーケティングリサーチやきめ細やかな顧客フォローにより、オーナー様・入居者様双方の満足度を高め、信頼関係を築きながら新規販売を着実に積み重ねています。

東京都中心の展開は継続しつつ、神奈川県・大阪府など首都圏近郊にも部分的にZOOMやAELLシリーズを拡充。オーナー様の満足度向上を目指した施策や、入居者サービスの充実を図り、リピート率の強化を推進してまいります。

今後も当社は、「将来価値」で選ぶ不動産投資ブランド「LENZ」を通じて、高品質で安心して長く保有できる不動産を提供してまいります。

■トーシンパートナーズ関連サイト

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://www.tohshin.co.jp/brand/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

【株式会社トーシンパートナーズについて】

本社：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

代表者：代表取締役社長 小笠原 一義

設立：1989年2月

電話番号：0422-21-1040（代表）

URL：https://www.tohshin.co.jp/

事業内容：マンションの企画・開発・販売、不動産の売買・仲介事業、不動産の賃貸事業

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：上杉

TEL：0422-68-9191