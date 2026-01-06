認知科学に基づくオールライフコーチ養成講座「JTC」を提供開始

株式会社リベルテオールライフコーチ養成講座

株式会社リベルテ（本社：千葉県、代表：池場大地）は、認知科学に基づいたオールライフ型コーチングを体系的に学ぶ実践プログラム「JTC（Japan Top Coach）」の提供を開始いたしました。本プログラムは、人間の原理原則と認知科学に基づく体系的な理論を通じて、個人と組織のパフォーマンスを最大化し、想像を超える成果を創り出すコーチングを習得するためのプログラムです。

■ 正解のない時代に、なぜ今「認知科学×オールライフ」の視点が求められるのか

現代は、キャリアや生き方、組織運営において「これが正解」と言い切れない時代です。働き方や価値観が多様化し、選択肢が増える一方で、「何を基準に選べばいいのかわからない」「頑張っているのに納得感がない」と感じる人も増えています。

その背景には、

・仕事やキャリアと人生全体が切り離せなくなっていること

・部分的なスキルやノウハウだけでは判断が難しくなっていること

・外的な評価だけでは行動や成長が続かなくなっていること

といった変化があります。

こうした状況の中で注目されているのが、人の判断や行動の土台にある「認知」に働きかけるコーチングです。行動を変えるためには、表面的な方法論ではなく、思考の前提や価値観を扱う視点が欠かせません。

さらに、その視点を仕事だけでなく人生全体に広げる「オールライフ」の考え方によって、納得感のある意思決定と継続的な行動が生まれます。認知科学とオールライフを掛け合わせたアプローチは、正解のない時代において主体的に前へ進むための土台となります。

経営者や管理職が抱えるさまざまな課題にも効果的です

■JTC（Japan Top Coach）とは

JTCは、人間の原理原則である認知科学に基づくコーチング理論と方法論を体系化した実践プログラムです。

認知科学に基づくコーチングは、「自分はできる」という自己効力感を高め、これまでの枠を超えた目標達成を実現するための科学的アプローチです。JTCでは、以下の4つの観点から多角的に働きかけ、GOAL達成に向けた行動を引き出します。

認知科学に基づくコーチングの4つの観点- オールライフの自己理解人生全体を対象とした自己理解を通じて、自身の特性や傾向を整理します。- Life Compass／定性・定量GOAL設定自己理解を起点に、Life Compassを設定し、定性および定量のGOALを明確にします。- 取捨選択（決断）GOALに向けて、取り組む内容を整理し、選択を明確にします。- アクションプランGOAL実現に向けて、行動計画を設計します。

これら4つの視点から働きかけることで、自己効力感を高め、GOAL達成に向けた行動を引き出す手法が、認知科学に基づくコーチングです。この理論と方法論を体系化し、実践プログラムとして提供しているのが「JTC」です。

■ JTCが選ばれる理由

リベルテ独自のメソッド

コーチングの提供を通じて培ってきた、オールライフに特化した独自メソッドを採用しています。複数事業の立ち上げと成功から得た実践的ノウハウを組み合わせることで、再現性の高い成果を目指します。

個別指導による実践重視の設計

一対一の個別指導を通じて、思考の癖や強みを丁寧にフィードバックします。「理解したつもり」で終わらせず、人に提供できる実践的なコーチング力を短期間で定着させます。

認定制度とその先の活躍機会

受講に際しては審査を設け、一定基準を満たした方のみが参加可能な仕組みを採用しています。修了後にはJTC認定制度を設けており、認定を取得した方はリベルテのコーチとして活動に関わることも可能です。

■ プログラム概要

単なる技術ではなく、人と組織の未来を変える力が手に入ります

プログラム名：JTC（Japan Top Coach）

提供期間：約100日間

提供形式：オンライン講義・ワーク・教材

認定制度：リベルテ認定コーチ資格（一定基準を満たした修了者）

申込方法：公式LINEに登録後、案内される説明動画を視聴のうえ、エントリー

■株式会社リベルテ会社概要

詳細を見る :https://liberte-life.jp/jtc/

会社名：株式会社リベルテ

代表取締役：池場大地

所在地：〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-20（株）ニッセイ国土開発ビル301

公式HP：https://liberte-life.jp/

事業内容：コーチング・コンサルティング・SNSマーケティング・SNS運用代行・広告運用代行・動画制作・ホームページ制作等