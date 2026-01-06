冬をもっと軽やかに。繰り返し使えるUSB-C充電式スリムカイロを新発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、電源を入れてたった30秒で温まり、繰り返し使えるUSB-C充電式カイロ「400-TOY052W」を発売しました。

おすすめポイント

・繰り返し使えるUSB-C充電式でエコ＆経済的

・30秒で温まる即暖性能×3段階温度調整

・安全設計と便利なポーチ・ストラップ付き

掲載ページ

充電式カイロ 安全設計 ハンドウォーマー 3段階温度調整 USB-C充電 急速発熱 電気カイロ 最大5.5時間連続発熱 コンパクト 小型 ホワイト

型番：400-TOY052W 販売価格：3,163円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY052W

商品特長

●経済的でエコ。繰り返し使えるUSB-C充電式

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9CTIMHQ3ac0 ]

電源のON／OFFや温度調整ができ、充電するだけで繰り返し使えるため、使い捨てカイロよりも便利。経済的で環境にもやさしい、これからの時代に合った暖房アイテムです。旅行の際も複数枚を持ち歩く必要がなく、荷物を軽くできます。USB-C端子に対応しており、普段使っているスマートフォンの充電ケーブルをそのまま使えるのも魅力です。

●30秒でぽかぽか。寒い日をすぐに快適へ

電源を入れてわずか数秒で温まり、約30秒で“ちょうどいい暖かさ”に到達。屋外で手が冷えた瞬間でもすぐに使えるため、通勤・通学・アウトドアで頼れる存在です。使い捨てカイロでは得られない即時性と、USB-C充電式ならではのスマートな運用で、寒い季節をより快適にサポートします。

●スリム設計で持ち歩きやすい。毎日の携帯にも最適

本体は細くコンパクトなスリム設計で、ポケットや小さめのポーチにもスッと収まるサイズ感。付属のストラップでバッグに引っ掛けたり、携帯時に落下を防止したりと、使う場所を選びません。

●最大約5.5時間使用可能。ポーチ併用でさらに長持ち

3段階の温度調整（40℃・45℃・50℃）に対応し、用途に合わせて暖かさをカスタマイズできます。40℃設定なら約5?5.5時間と、外出時も十分な連続使用が可能。さらに付属のポーチに入れて使うことで熱効率が上がり、使用時間が大幅に伸びる点も嬉しいポイントです。

●安全を最優先した構造と安心のPSE準拠バッテリー

カイロ内部にはPSE技術基準に適合したバッテリーを採用し、ヒーターとバッテリーを別層に配置することで発火リスクを低減。さらに長押しでのみ電源が入る設計により、バッグ内での誤作動を防止します。毎日使うアイテムだからこそ、安全を重視した構造がユーザーに安心を届けます。

商品詳細

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。