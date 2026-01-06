1月18日(日)「日光カステラ本舗マッチデー」を開催

株式会社栃木日光アイスバックス

H.C.栃木日光アイスバックスは、2026年1月18日（日）開催の日光シリーズ、スターズ神戸戦を「日光カステラ本舗マッチデー」として開催いたします。

光カステラ本舗（運営会社:昇友物産有限会社 代表取締役 小黒 弘征）は、日光東照宮を中心に4店舗あり、その各店舗で日光東照宮にご奉納をしているカステラを販売しております。

江戸時代、他の国々より特権を与えられたオランダ国は徳川幕府に感謝し、毎年長崎出島の商館長が江戸参拝の際にカステラを将軍に献上し、東照宮へ灯籠を奉納する折にも神前に献上されたと言われております。日光カステラ本舗では日光東照宮の陽明門に見立てた「金箔日光カステラ」や日本で唯一国の特別史跡および特別天然記念物の二重指定を受けている世界最長の並木道をイメージした「日光カステラ抹茶」などを販売してます。

日光カステラ本舗は2019－2020シーズンより地域に根ざしたチーム作りの理念に賛同頂き、日光アイスバックスへの支援を開始。長年にわたりチームを支えていただいているパートナー企業となります。当日は、記念フェイスオフをはじめ、日光カステラ販売ブースの出店や、ご来場の皆さまへの日光カステラの試食品配布など、さまざまな企画を予定しております。

「日光カステラ本舗マッチデー」概要

■試合日時： 2026年1月18日(日) 14時00分：試合開始

11時50分：チケット販売

12時00分：ファンクラブ先行入場

12時30分：一般開場

■場所： 日光霧降アイスアリーナ（日光市所野2854 TEL：0288-53-5881）

■対戦カード： H.C. 栃木日光アイスバックス vs スターズ神戸 第6回戦

■内容： 記念フェイスオフ、日光カステラ販売ブース出店、ご来場の皆さまへの日光カステラの試食品（袋詰め）配布（先着1,500名様）

ピリオド間イベント「イワシカくじ」に「日光カステラ本舗賞」が登場等