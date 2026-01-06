「ドラゴンクエスト」シリーズ バレンタインにぴったりな新アイテム発売決定のお知らせ

株式会社スクウェア・エニックス


株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、「ドラゴンクエスト」シリーズ からバレンタインにぴったりな新アイテムの発売が決定したことをお知らせいたします。


スライムのチョコレートが入った巾着やギフト缶、人気のスライムサブレ型のキーホルダーなど、大切な人へのプレゼントはもちろん、自分へのご褒美にもオススメの全6種のラインナップです。



オフィシャルECサイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて予約受付中。


また、全国10か所のプレミアム・アウトレットで開催中の「ドラゴンクエスト どうぐや at SQUARE ENIX POP UP STORE」、スクウェア・エニックス オフィシャルショップ、


全国のロフト173店舗、全国のイトーヨーカドー75店舗でも1月13日(火)より順次販売予定です。


（プレミアム・アウトレットにおいても希望小売価格での販売となります。）



ドラゴンクエスト　スライムのチョコレート　ペア巾着

巾着入りのスライムのチョコレートが登場！



ミルクチョコ

いちご風味チョコ


「ドラゴンクエスト」のスライムがチョコレートになりました！


大切な人へのプレゼントはもちろん、お友達とお揃いで持つのもおススメです♪



※原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料およびそれに準ずるもの）
【乳成分・大豆】
※本製品製造工場では、えび、かに、くるみ、小麦、卵、落花生を含む製品を製造しています（特定原材料）。


※本商品は、消費税8％対象商品です。
※直射日光、高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保存してください。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。



■希望小売価格　： 各1,728円（税込）


■内容量　　　　： 18g（4個）　




ドラゴンクエスト　スライムのチョコレート　ギフト缶　＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞

ギフトにおすすめ！缶に入ったスライムのチョコレートが登場！





「ドラゴンクエスト」のスライムがチョコレートになりました！
蓋を開けるとサプライズ！スライムのチョコレートがあらわれた！


大切な人へのギフトはもちろん、自分へのご褒美にもオススメです♪
缶は小物入れなどアフターユースとしてもお楽しみいただけます。



※原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料およびそれに準ずるもの）
【乳成分・大豆】
※本製品製造工場では、えび、かに、くるみ、小麦、卵、落花生を含む製品を製造しています（特定原材料）。


※本商品は、消費税8％対象商品です。
※直射日光、高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保存してください。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。



■希望小売価格　： 2,700円（税込）


■内容量　　　　： 47g（ミルクチョコ4個、いちご風味チョコ4個、プレートチョコ1個）　




ドラゴンクエスト　スライムサブレ　ピーチスライム　　＜いちご風味＞

ドラゴンクエストの「スライムサブレ」に新しく「いちご風味」のサブレが登場！





かわいいピンク色のピーチスライムをデザインした缶の中に、スライムの形のサブレが入った、


いちご風味のスライムサブレです。16枚入り。

スライムサブレは１枚ずつ個包装になっているので、家族や友人にシェアしやすく、


お土産にもピッタリ！



スライムの缶は、小物入れにしたり飾ったり、食べ終わった後も楽しめます。



※原材料に含まれるアレルギー物質（特定原材料およびそれに準ずるもの）


　【小麦・卵・乳成分・大豆】


※本製品製造工場では、落花生を含む製品を製造しています（特定原材料）。


※本商品は、消費税8％対象商品です。
※直射日光、高温多湿をお避けください。
※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。



■希望小売価格　： 1,728円（税込）


■内容量　　　　： 16枚




ドラゴンクエスト　スライムサブレキーホルダー

大人気の「スライムサブレ」がキーホルダーになって登場！






スライム　メタリックバージョン　＜バター風味＞







ピーチスライム　＜いちご風味＞



缶も中身も可愛い「スライムサブレ」が小さくなってキーホルダーになりました。
ケースの中にはサブレのチャームが中に入りますよ♪
小銭などの小物の収納にもオススメです。


■希望小売価格　： 各1,980円（税込）





(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX




