【動画・音声配信者必見】プロ品質のノイズ除去＆整音をワンクリックで自動化。Mac用アプリ「VoiceSterize」をリリース。1月8日開催「TOKYO DIGICONX」にてデモ展示を開始

株式会社ブレインストーム（本社：東京都国立市、代表取締役：中村 隆之、以下「当社」）は、Podcast（ポッドキャスト）やYouTubeなどの動画や音声コンテンツ制作におけるノイズ除去・整音・文字起こしを完全自動化するMac用アプリケーション「VoiceSterize（ボイススタライザ）」をリリースいたしました。

また、2026年1月8日（木）より東京ビッグサイトで開催されるデジタル技術の総合展示会「TOKYO DIGICONX（トウキョウ デジコンクス）」に出展し、本製品のデモンストレーション展示を行います。

▼ VoiceSterize 公式サイト https://www.nakataka.net/voicesterize/

▼ Mac App Store ダウンロードページ https://apps.apple.com/jp/app/voicesterize/id6754917929?mt=12

VoiceSterize（ボイスステライザ）■ 開発の背景：クリエイターを「音の悩み」から解放する

近年、Podcast（ポッドキャスト）やYouTube、ゲーム実況など個人による音声コンテンツ配信が急増しています。しかし、多くのクリエイターが「環境音のノイズ除去」「収録ごとの音量バラつき」「面倒な文字起こし」といった課題に直面しており、編集作業に膨大な時間を費やしています。

当社は長年ゲームサウンド制作で培ってきたオーディオ処理技術を応用し、専門知識がなくてもワンクリックで「放送基準の音」を作れるツールとして『VoiceSterize』を開発しました。

VoiceSterizeのデモンストレーション動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DBamBy8Mhss ]

【Youtube】VoiceSterizeデモ映像「プロ品質の音に変身！VoiceSterizeで整音したらこうなった」

■ VoiceSterizeの3つの特徴

(1) 「声」を守りノイズだけを消す SpectralNoiseGate（スペクトラルノイズゲート） 一般的なノイズ除去が「音量」のみで判断するのに対し、本アプリは音を周波数成分に分解して解析します。高音域のヒスノイズや低音域の環境音を帯域ごとに識別・除去するため、話者の声の自然さを保ったまま、クリアな音声を実現します。

SpectralNoiseGate設定画面

(2) 放送基準の音圧へ自動調整 & Whisperによる文字起こし Podcast配信基準（-16～-14 LUFS）に準拠した音量正規化と、True Peak対応リミッターによる音割れ防止を自動で行います。

同時に、OpenAIの音声認識モデル「Whisper」を用いて高精度なテキストデータを生成。字幕作成や議事録作成の手間を劇的に削減します。

リミッター設定画面

(3) 完全ローカル処理によるプライバシー保護 ノイズ除去から文字起こしまで、すべての処理をMac内部（ローカル環境）で完結させます。音声データが外部サーバーに送信されることは一切ないため、機密性の高い会議録音や、未公開のインタビュー素材なども安心してご利用いただけます。

VoiceSterizeメインウインドウ画面■ 「TOKYO DIGICONX」出展情報

2026年1月8日より東京ビッグサイトで開催される「TOKYO DIGICONX」のブレインストーム社ブース(CO-13)にて、『VoiceSterize』の実機展示を行います。 ブースでは、実際にアプリケーションの使い方のデモンストレーションを体験いただけます。

また、ゲームの音声制作では欠かせない、ファイルの切り出し作業を自動化する『VoiceTrim Studio』(https://www.nakataka.net/voicetrim-studio/)も、展示する予定です。

ぜひお立ち寄りください。

TOKYO DIGICONX 2026

イベント名： TOKYO DIGICONX（トウキョウ デジコンクス）

会期： 2026年1月8日（木）～1月10日（土）

会場： 東京ビッグサイト

ブース番号：CO-13

■ 開発者コメント：代表取締役 中村 隆之

「私はこれまで『バーチャファイター』シリーズや『ルミネス』、『シェンムー3』など、多くのゲームサウンド制作に携わってきました。プロの現場では当たり前の整音工程ですが、個人のクリエイターがそれを行うのはハードルが高いのが現状です。 『VoiceSterize』は、エンジニアがいなくても、誰でもワンクリックでプロのサウンドクオリティを手に入れられるツールです。ぜひ、コンテンツの中身を作るクリエイティブな時間に注力してください」

■ 製品概要

製品名： VoiceSterize（ボイススタライズ）

対応OS： macOS 13.0以降（Apple Silicon対応）

価格：\1500

カテゴリ： オーディオ編集 / 仕事効率化

AppStore :https://apps.apple.com/jp/app/voicesterize/id6754917929?mt=12

株式会社ブレインストーム■ 株式会社ブレインストームについて

ゲームサウンド制作、サウンドプログラミング、および関連ソフトウェアの開発を行うクリエイティブカンパニー。本社隣接の「Triangle Gallery」の運営など、多角的にアート・文化発信を行っています。

会社名： 株式会社ブレインストーム

所在地： 東京都国立市東1-8-2 国立東壱番館201

代表者： 代表取締役 中村 隆之

設立： 1999年

URL： https://www.nakataka.net/

株式会社ブレインストーム（Brainstorm Co., Ltd.）は、1999年に著名な音楽プロデューサーである中村隆之氏によって設立されたゲームサウンド制作会社です。中村隆之氏は、主にゲーム音楽作曲家として知られ、セガ在籍時代に『バーチャファイター』や『アウトランナーズ』など、数々の名作ゲームの音楽を手がけました。独立後、株式会社ブレインストームを通じて、さらなる創作活動を展開しています。



ブレインストームは、ゲームやスマフォ、科学館の展示など、幅広いメディアに対する音楽およびサウンドプロダクションを行っており、音楽制作から効果音制作､サウンドデザイン、音声収録まで、トータルでの音響プロジェクトを手掛けています。特に、洗練されたテクノやアンビエント音楽を基調とする中村氏の作風を活かし、ゲーム業界において大きな影響力を持っています。



代表作としては、『ルミネス』シリーズや『エアツイスター』（Apple Arcade, 2022）、『ウマ娘 プリティーダービー』（2023）、『シェンムーIII』などが挙げられ、これらのプロジェクトでは音楽やサウンドエフェクト、録音技術においても高い評価を受けています。またNintendo SwitchやPlayStation 5など、様々なプラットフォーム向けの作品にも音楽を提供しており、その活動は国内外に広がっています。



さらに、ブレインストームはただの音楽制作会社に留まらず、革新的なアプローチを採用し続けています。AI技術や最新の音響技術を取り入れ、未来の音楽制作においても積極的に新しい可能性を探求しており、業界をリードする存在となっています。



このように、株式会社ブレインストームは、ゲーム音楽を中心としながらも、メディア全般に対する総合的なサウンドプロダクションを提供する会社として、常に音楽制作の最前線で活躍している企業です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ブレインストーム 担当：中村 E-mail： info@nakataka.net Tel：042-571-8360