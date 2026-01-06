¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡Ê²ñ¼ÒË¡Âè165¾òÂè£²¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ëÄê´¾¤ÎÄê¤á¤Ë´ð¤Å¤¯¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥«¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¥º
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/67_1_986c5eb0826ab1f213622c45fad6742c.jpg?v=202601060351 ]
£±¡¥2025Ç¯12·î15Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë·èµÄÆâÍÆ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/67_2_96aae0e88be40584d84f798adf4693ed.jpg?v=202601060351 ]
£²¡¥¾åµ¼èÄùÌò²ñ·èµÄ¤Ë´ð¤Å¤¼èÆÀ¤·¤¿¼«¸Ê³ô¼°¤ÎÎß·×¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¸½ºß¡Ë
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/85937/table/67_3_b2ef43ae3ca63ad7e7a9188b60d3b37a.jpg?v=202601060351 ]
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢²ñ¼ÒË¡Âè165¾òÂè£³¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤êÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ±Ë¡Âè156¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
¡Ê¤´»²¹Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å