【ブルガリ】2026年 新作「セルペンティ ヴァイパー」コレクション

ブルガリ・ジャパン合同会社

蛇の持つ魅惑的な魅力と変容する力を体現するブルガリの「セルペンティ ヴァイパー」は、永続的な再生という永遠の物語に新たな章を刻み、その最新の進化を発表します。2026年1月に発売された6つの新作は、鱗を現代的に解釈し、流れるような幾何学的なデザインとどのようなスタイルにも合わせやすい多様性を融合させることで、コレクションをより魅力的にしています。イエローゴールドとホワイトゴールド地金の新作は、ブランドの象徴的な本質を守りつつ、絶えず進化するセルペンティの個性を表現しています。これら2つの素材が、セルペンティという唯一無二の存在が持つ多様な魅力を際立たせます。グローバルアンバサダーであるアン・ハサウェイとプリヤンカー・チョープラー・ジョナスを迎えた新しいセルペンティのキャンペーンと共にこの新作は、セルペンティの不朽の精神における独自の進化を描き出します。

アイコン セルペンティ、新たな表現で生まれ変わる

1948年以来、セルペンティはブルガリの象徴であり、メゾンの芸術性と、絶えず生まれ変わる普遍的な力を表現してきました。セルペンティ ヴァイパー コレクションでは、その象徴的な存在が最も純粋な形に昇華されています。抽象的でミニマルなヴィジョンの中で、様式化されたしなやかに連なる鱗のデザインと流線型の蛇の頭が、現代的な新しいアイデンティティを確立しています。ブルガリの熟練した職人によって丹念に組み立てられたゴールドのリンクが織りなす魅惑的なリズムは、光り輝く第二の皮膚のように身体に沿って流れ、アイコニックなデザインと快適な着用感の完璧なバランスを体現しています。

ブランドの歴史と共に歩んできた、イエローゴールド地金のコレクションは、温かみのある輝きと現代的な魅力を放ちます。チェーンにエレガントに絡みつくミニチュアサイズの蛇のペンダントネックレスは、その洗練された曲線美を体現しています。

一方、モダンなネックレスは、しなやかにとぐろを巻く蛇の動きを、魅力的な幾何学的デザインと優雅な曲線で表現しています。このデザインは、ダイヤモンドパヴェが施された先端部が光を捉え、繊細な輝きを放つことで完成します。イエローゴールドのアンサンブルを締めくくるのは、同じリズミカルな動きを反映したドロップピアスです。パヴェセットされた頭部と尾部が、あらゆる動きに合わせてきらめきます。

「セルペンティ ヴァイパー」ネックレス YG \377,300「セルペンティ ヴァイパー」ネックレス YG x DIA \5,764,000「セルペンティ ヴァイパー」ピアス YG x DIA \1,408,000

ホワイトゴールドのセルペンティ ヴァイパーは、このアイコンを華やかに彩ります。ペンダントネックレスやフープピアスは、まばゆいパヴェの装飾が蛇の彫刻的なフォルムを際立たせ、より現代的で洗練された形を表現しています。ドロップピアスは、セルペンティの魅惑的な輝きの真髄を捉え、エレガントで力強い輝きを放ちます。

「セルペンティ ヴァイパー」ネックレス WG x DIA \946,000「セルペンティ ヴァイパー」ピアス WG x DIA \880,000「セルペンティ ヴァイパー」ピアス WG x DIA \3,102,000

洗練された魅力と無限の適応性を持つセルペンティ ヴァイパーは、常にモダンなジュエリーアイコンとして存在します。大胆でありながら時代を超越し、絶えず進化を続けています。このモジュール構造のフォルムは、無限のスタイリングの可能性を広げ、その本質的な多様性により、日常使いの気軽なスタイリングから、他のブルガリのアイコンジュエリーとの組み合わせまで、幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。

セルペンティ キャンペーン

セルペンティの「変容」という精神は、2026年1月に公開されたセルペンティ キャンペーンにおいて、ブルガリのグローバルアンバサダーであるアン・ハサウェイとプリヤンカー・チョープラー・ジョナスの登場によって表現されます。著名な写真家であるクリス・コールズが撮影したこのキャンペーンでは、輝く光の中で、アン・ハサウェイがセルペンティ ヴァイパーを、プリヤンカー・チョープラー・ジョナスがブルガリ トゥボガスと、それぞれブルガリのアイコニックなコレクションを身につけています。

アン・ハサウェイ

アン・ハサウェイアン・ハサウェイ

プリヤンカー・チョープラー・ジョナスプリヤンカー・チョープラー・ジョナス

2人はしなやかな動きで時代を超越したデザインであるセルペンティの「再生」というテーマを表現します。これはアイコンの不変の変容に触発され、人生における無限の変化を受け入れることへのメッセージでもあります。

「セルペンティ ヴァイパー」コレクションは、全国のブルガリ店舗およびブルガリの公式サイトにてご購入いただけます。

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/