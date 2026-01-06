品川美容外科・品川スキンクリニックでdポイントがご利用可能になることを記念し、「品川美容外科・品川スキンクリニック dポイント10倍進呈キャンペーン 」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、ドコモが提供するポイントサービスdポイントが、2026 年1月7日（水）から品川美容外科・品川スキンクリニックの全店舗でご利用可能になることを記念して、通常の 10 倍のd ポイント（期間・用途限定）（※1）を進呈する「品川美容外科・品川スキンクリニック dポイント10倍進呈キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年1月13日（火）から 1月31日（土）までの期間で開催（※2）いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中にキャンペーンサイト（※3）からエントリーの上、品川美容外科・品川スキンクリニックにてdポイントカードをご提示いただき1ポイント以上ためる（※4）（※5）と、もれなく10倍分のdポイント（期間・用途限定）（※1）を進呈いたします。詳細は、キャンペーンサイト（※3）をご確認ください。

2026 年1月7日（水）から品川美容外科・品川スキンクリニックの全店舗でdポイントがご利用可能になりました。また、お支払いの際に、d ポイントカードをご提示（※6）いただくことでも、ご利用金額に応じてd ポイントがたまります。

たまったd ポイントは、品川美容外科・品川スキンクリニックでのご利用をはじめとして、全国のdポイント加盟店、「d払い(R)」加盟店でのお買い物や、ドコモの月々の携帯電話ご利用料金や機種変更代金などのお支払にもご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/691_1_a7f88ab3e84350bd1af84eb1f510d96b.jpg?v=202601061221 ]

ドコモは、dポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。

※1 通常還元されるポイントを1倍分として、残りの9倍分は本キャンペーンでのポイント（期間・用途限定）として、2026年2月末に進呈予定です。ポイント有効期限は進呈日から約３か月です。進呈はシステムの都合で遅れる場合があります。

※2 本キャンペーンは予告なく、変更終了する可能性がございます。

※3 キャンペーンサイトはこちら。

（https://dpoint.docomo.ne.jp/cp_7/shoyukai_260113_7018/index.html）

※4 エントリーとdポイントをためていただく順番は問いません。

キャンペーン期間中であれば、エントリー前にためていただいたポイントも対象となります。

※5 現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD(R)」、「dカード GOLD U」、「dカード(R)」のいずれかのご提示でdポイントをためた場合が対象です。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをためた場合のみが対象です。

※6 現物の「dポイントカード」、「モバイルdポイントカード」、「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」のいずれかのご提示でdポイントをおためいただけます。「dカード PLATINUM」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード」は券面裏面のdポイントバーコードを読み取ってポイントをおためいただけます。

* 「d払い」「dカード GOLD」「dカード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。