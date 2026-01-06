技術と美意識で人を輝かせる美容師とのコラボレーション企画『Beauty Innovators』始動

株式会社Oh my teeth

Oh my teeth（本社：東京都港区）は、表参道駅にて美容師にフォーカスした大型OOH企画『Beauty Innovators』を公開しました。

本企画には、表参道エリアでそれぞれ活動する美容師が参加しています。通常は各サロンで独立して活動し、必ずしも同じ場に並ぶことのない存在が、「技術と美意識」「仕事に向き合う姿勢」という共通点のもと一つの大型OOHに集まりました。

競合関係にある立場を超えて互いの仕事や表現に敬意を払いながら参加するかたちは、美容業界においてもめったに見られない取り組みです。

こうした背景のもと、美容師一人ひとりの仕事中の自然な表情や、ふとした笑顔の瞬間を

撮り下ろしたビジュアルを掲示し、「美容師は髪を切るだけではなく、表情や印象に寄り添う存在である」という新しい価値観を社会に提示します。

▪️ なぜ美容師なのか？美容師がつくる“印象”の価値

美容師は、髪型だけでなく来店者の気分や雰囲気、自己肯定感に深く関わる存在です。

近年ではヘアデザインにとどまらずライフスタイルやセルフケア、印象づくり全体に寄り添う“総合的なパートナー”としての役割が注目されています。

特に表参道は日本でも屈指の美容サロン集積地であり、新しい価値観やトレンドが生まれる象徴的なエリア。そんな場所だからこそ、美容師の魅力を大きく可視化する意義があります。

１. 美容師は、技術と美意識で“人の輝きを引き出す存在”

『Beauty Innovators』で写し出したのは、ポーズを取った瞬間ではなく美容師が仕事に向き合う中で自然に生まれる表情です。

髪に触れる手つき、相手を見つめるまなざし、言葉を交わす中で生まれる空気感。

そこには長年培われた技術と、美に向き合ってきた感性がにじみ出ています。

美容師の仕事は髪型を整えることにとどまりません。 一人ひとりの個性や雰囲気に向き合い、その人らしさがより魅力的に見える瞬間に寄り添うこと。

本企画では、そうした 「技術と美意識によって人の印象に変化が生まれていく過程」 を巨大看板という表現手法で街に提示しました。

２. 表参道は美容文化の中心地である

表参道には高感度な美容体験を求める人々が集まり、美容師の技術や表現が高く評価される文化があります。その象徴的な場所に美容師のポートレートを掲げることは、美容師自身のキャリアや創造性に光を当てる取り組みでもあります。

３.Oh my teeth が美容師と共創する理由

Oh my teeth は日常における“印象の見え方”に関する情報発信や啓発活動に取り組んでいます。本企画は美容師の創造性や専門性に敬意を表しながら、「人の印象は、さまざまな要素の組み合わせによって形づくられる」という考え方を伝える共創プロジェクトとして位置づけています。

※美容師が医療行為を行う、またはOh my teethの医療サービスや治療効果に関与するものではありません。

▪️『Beauty Innovators』企画概要

『Beauty Innovators』は、表参道を拠点に活動する美容師に焦点を当て、日々のサロンワークの中で培われた技術や美意識を大型OOHを通じて街に提示するプロジェクトです。

【参加美容師プロフィール】

本企画に参加する美容師は、日々のサロンワークを通じて、技術と美意識の両面から人の印象や気持ちに寄り添う表現を追求しています。

参加美容師：10名（順不同）

FILMS 香川猛流

https://films-hair.com/

お客様の骨格、髪質、ライフスタイルなどに合わせて、家に帰った後の再現性を高めるご提案をすることを大事にしています。

LONESS 原 倫子

https://loness.jp/

自然な会話や空気感を大切にしながら、その人らしさが引き立つヘアを提案する。

日常が少し楽しくなるヘアを、一人ひとりに寄り添う事を大切にしています。





PLATINA 山菅 光明

https://platina-hairsalon.tokyo/

夢を語れる仲間と美を極め、関わるすべての人を幸せにすることを理念に、一人ひとりの個性や人生に寄り添うサロンワークを大切にしています。技術だけでなく人としての在り方を重視し、チームで価値を高め続けています！

AMA TOKYO 山下広輔

https://www.ama-tokyo.com/

美容師として現場と経営を両立。トレンド提案と再現性の高い技術で、理想以上のスタイルを叶えます。

lulu. 椛沢柚希

https://www.instagram.com/yuzuki_kabasawa/

お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添い、無理なく長く楽しめるヘアデザインを提案。心地よい空間づくりを大切にしている。

HARUKI MINATO GROUP 松下拓海

https://www.harukiminato.com/

【喜びと驚きの創造】髪を綺麗にするだけでなく、HARUKIMINATOjapanに足を運んでくださる事が楽しみになる美容体験を常に新しく永く提供する事を大切にしています。

Bar mellow 遠藤 巧

https://www.instagram.com/bar_takumi1013/

サロン、個人として『お客様の居心地の良い空間作り』を大事にしています。相手に気を使わせない気遣いを日々心がけています。

CITY 平山晶也

https://www.city-omotesando.com/

一瞬を一生の記憶に"をテーマに、トレンド感と、人への想いを原点に、１つの街のように人が集まるCITYというサロンを創り続ける。

sand 福元実希

https://sand-hair.com/

ハイトーンカラーを軸に個性を引き出す提案とSNS発信に力を入れるサロンです。

Ways TOKYO 四戸侑太

https://waystokyo.mystrikingly.com/

サロン内の空気感を何よりも大切にしております！ヘアスタイルだけではなく、ライフスタイルが楽しく、素敵に彩られるような美容師を意識しております。

▪️ Oh my teeth 本企画責任者：関 健悟コメント

表情や笑顔は、髪・肌・歯といったさまざまな要素からつくられます。

その中でも、美容師さんは“人の笑顔に最も近い距離で寄り添っている存在”。

私たちは、この職業の魅力をもっと社会に届けたいと考え、『Beauty Innovators』を企画しました。

▪️「Oh my teeth」とは

株式会社Oh my teethは、2019年10月に設立されたオーラルテックベンチャーです。 テクノロジーに精通したメンバーと提携クリニックの歯科医師などの専門家が協力し、新しい歯科体験の実現に取り組んでいます。

日頃ご支援いただいている皆さまのおかげで、歯型スキャンの来院者数が2024年9月17日までに累計5万人を突破しました。また、矯正を完了された方は2025年5月26日までに累計1万人以上となりました。

Oh my teethは「テクノロジーで未来の歯科体験を生み出す」をミッションに掲げ、矯正開始後の定期通院が原則不要となる歯科矯正体験を支援する基盤(予約、問診、決済、電子カルテ、マウスピース製造、LINE サポートなど)を開発し、提携クリニックへの導入を進めています。

▪️歯型スキャンの体験者数5万人突破

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000077.000048884.html

▪️累計矯正卒業者は1万人以上

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000048884.html

会社概要

会社名：株式会社Oh my teeth

代表者：代表取締役CEO 西野 誠

本社所在地：東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

設立日：2019年10月18日

資本金：5,902,100円

https://www.oh-my-teeth.com/

