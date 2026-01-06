CGworksの空間画像生成AI「MyRenderer」が大幅アップデート

株式会社CGworks

詳細を見る :https://my-renderer.jp/

建築・空間デザインに特化した画像生成AIサービス「MyRenderer」は、このたび大幅なアップデートを実施しました。

従来のデザインテイスト変換機能に加え、画像品質の向上、画像合成、テキスト指示による編集・生成などの機能を拡張。スタディ用途から提案・プレゼンテーション用の高品質なビジュアル制作まで、設計・デザイン業務における画像制作を幅広く支援するサービスへと進化しています。

今回のアップデートでは、「Style」モードに加え、新たに4つのモードを追加しました。

既存パースや写真の質感・光表現の向上、複数画像の合成、テキストや参考画像による部分修正、テキスト入力のみでの空間イメージ生成など、用途に応じた機能を使い分けることで、より柔軟で効率的なビジュアル制作が可能になりました。

誰でもすぐ使える、実務向けの操作性

MyRendererは、Webブラウザ上で利用できる空間画像生成AIサービスです。専用ソフトのインストールは不要で、画像のアップロードやテキスト入力によるシンプルな操作で利用できます。

1枚あたり数十秒から約1分程度で画像を生成できるため、設計者や営業担当者を含むチーム全体で活用しやすく、導入のハードルを抑えています。

スタディから最終提案までを一つの環境で

設計初期の検討段階では、スケッチや参考画像をもとに空間イメージを素早く可視化し、デザインの方向性を整理できます。

基本計画やデザイン調整のフェーズでは、既存のCGパースや画像の質感・光表現を調整しながら、提案内容を段階的にブラッシュアップすることが可能です。

さらに最終的なプレゼンテーションでは、高精細なビジュアルを用いることで、完成後の空間イメージをより具体的かつ分かりやすく伝えることができます。

これら一連のビジュアル制作プロセスを一つの環境で完結できる点が、MyRendererの大きな特長です。

従来のモードStyle Mode(デザイン変換)※写真やスケッチをもとにデザインテイストを変換できます。

新たに追加された4つのモードBrush Up Mode（品質向上）※既存の低品質のパースや写真を高精細化し、質感や光表現を向上させます。

Mix Mode（複数画像の合成）※複数の画像を掛け合わせ、新たな空間ビジュアルを生成します。

Magic Mode（テキスト修正）※画像をアップロードし、テキスト指示や参考画像を用いて部分的な修正や編集を行えます。

Text Mode（テキスト生成）※テキスト入力だけで、建築・空間の新しいイメージを生成できます。

設計・デザイン実務における幅広い活用シーン

MyRendererは、空間デザインに関わるさまざまな業務プロセスで活用できる画像生成AIサービスです。

デザイン検討の初期段階では、複数の空間イメージを短時間で可視化することで、方向性の整理や比較検討を効率化します。検討が進んだ段階では、既存ビジュアルの質感調整や部分的な修正を行いながら、提案内容を柔軟にブラッシュアップすることが可能です。

また、アイデア検討から提案資料作成までを一つの環境で行えるため、工程間の手戻りを抑え、業務全体のスピード向上に貢献します。短期間で複数案の提示が求められる場面や、修正を重ねながら検討を進める実務においても、有効に活用できます。

無料ウェビナーでわかる、MyRendererの使い方と活用方法

MyRendererの具体的な使い方や活用方法については、平日毎日開催している無料ウェビナーにてご紹介しています。

実際の操作画面を用いながら、設計・デザイン実務の中でどのように活用できるのかを分かりやすく解説しています。

▶ MyRenderer無料ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら(https://fusion.webinarbase.net/lp/cgworks/landing-page/96af2)

CGworksが提供する関連サービスについて

株式会社CGworksでは、空間画像生成AI「MyRenderer」に加え、CG制作業務を定額で支援する「ラボ型契約サービス」も提供しています。 CGパース制作や3Dモデリング、画像修正などを専属クリエイターチームがサポートし、設計・制作業務の負担軽減に貢献します。 本サービスの詳細は、平日毎日開催のオンラインウェビナーにてご紹介しています。

▶ CG制作ラボ型契約無料ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら(https://fusion.webinarbase.net/lp/cgworks/landing-page/1093)

株式会社CGworksについて

2019年3月にCGプロダクションで９年の経営経験を持つ代表の金澤が株式会社アズーム【東証プライム：3496】との共同出資によって設立。

建築・内装分野に特化したビジュアライゼーション事業を軸にスタートし、「3D×○○」を掲げながら日々挑戦を続けています。

この「○○」には、お客様の会社名や業界、製品など、多岐にわたります。

建築・内装設計事務所出身の元設計者による説得力のある3Dデザインをはじめ、WebGLを活用した自社エンジニアによるシステム構築から実装までをワンストップで対応できることが、当社の大きな強みです。

これまでに、大型商業施設、ホテル、飲食店、物販店、都市開発計画、集合住宅、戸建て住宅、プロダクト、カタログなど、幅広い分野で高品質なCGパースを提供してきました。

また、近年ではメタバースやバーチャル空間の制作、3DCG動画、コンセプトアートの制作にも取り組み、事業領域を拡大しています。

さらに、2023年からは生成AIを活用した新たなサービス開発に着手し、その成果として2024年6月に「MyRenderer」、同年7月に「CGBank」をリリースしました。

「MyRenderer」と「CGBank」は、建築や内装の設計業務をサポートするために開発されたサービスであり、主に設計業務の初期段階におけるアイデア出しを促進するサービスです。

2025年からは、CG制作の過程まで依頼できる「CG制作ラボ型契約」を発表し、CG制作の新たな選択肢を提供開始いたしました。

CGworksという社名は、「Creative and Great Works.（クリエイティブで素晴らしい作品）」の頭文字に由来しており、その名の通り、常に創造性と卓越性を追求しながら、価値ある作品を生み出していくことを使命としています。

一例：ホテル客室広告用CGパース

主に建材・家具メーカー様のカタログ(見本帳)で使用される施工事例、設置イメージを3DCGを用いてフォトリアルな質感で制作致します。

これまでのカタログ制作の撮影における諸経費(設営費、搬入搬出費、レンタル費、モックアップ制作費)の大幅な削減が可能となります。

一例：ホテルレストランプレゼンテーション用CGパース

主にゼネコン、建築内装設計事務所、ハウスメーカーなどの設計者様がプレゼンテーション時に使用されるパースを制作致します。図面からの制作は勿論ですがスケッチやイメージ写真からの少ない情報でのビジュアル制作が可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76169/table/50_1_e6858da6ac588e6ceb5fd5ba4f275bd2.jpg?v=202601060551 ]