「一般社団法人 日本税育協議会」とタッグを組んで日本経済を盛り上げていきます！

税理士法人UNNAMEDSERVICE

税理士法人UNNAMEDSERVICE 代表社員の三輪典行が、税理士の笹 圭吾氏が立ち上げた「一般社団法人 日本税育協議会」のメンバーになりました！

税育とは―

「税金＝損・取られる」「節税＝賢い」という"損得勘定"に囚われず、納税を社会との信頼構築と事業成長のための土台、投資と捉えられるよう、税理士と共に納税の意識を変える仕組み・文化をつくっていく場です。

AIやテクノロジーの進展により、大きな転換期を迎えている税理士業界。

申告や記帳といった業務だけではなく、経営者の意思決定を支え、事業成長に導くファシリテーター

としての役割が、今後ますます重要になります。

税を「損得」ではなく「誇り」へ。

納税を通じて、企業と社会の信頼が循環し、子供に胸張れる日本をつくる。

三輪典行は、日本税育協議会の一員として、同じ志をもつ税理士・経営者とともに、

税の本質的な価値を伝える活動に取り組んでまいります。



一般社団法人日本税育協議会

https://zeiiku.com

税育クラウドファンディング

https://for-good.net/project/1002801