U-NEXT、世界初のハイブリッドゴルフリーグ『TGX SERIES』の独占ライブ配信を決定。松山英樹＆アダム・スコットが参画、開幕戦は河本結、金田久美子らが出場予定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年1月9日（金）に開幕する世界初のハイブリッドeスポーツ型プロゴルフツアー『TGX SERIES powered by Full Swing』を独占ライブ配信することを決定いたしました。

『TGX SERIES』は、テクノロジー、エンターテインメント、スポーツカルチャーを融合させた、世界初のハイブリッド・ゴルフリーグです。米国発の最先端シミュレーター「FULL SWING インドアシミュレーター」を使用し、全国6地域のチームが年間チャンピオンの座をかけて競い合います。

米国のインドアゴルフリーグ『TGL』が単一会場での開催であるのに対し、『TGX SERIES』は各地を転戦するツアー形式を採用している点が特徴です。また、世界を代表するトッププレーヤーである松山英樹選手、アダム・スコット選手が参画しています。

U-NEXTはこのゴルフリーグを、主要なゴルフツアーがオフシーズンに入る期間に、新たなライブコンテンツとしてお届けします。選手をより近くで撮影できるインドアゴルフの特徴を活かし、ショット前後の選手のコメントやチーム内の相談の様子なども含めて配信することで、これまでになかった新しいゴルフの視聴体験を提供します。

2026年1月9日（金）に予定されている開幕戦には、河本結選手らが所属する「TOKYO STARS」、金田久美子選手らが所属する「OSAKA NOISE」などが出場予定です。予選は6地域で行われ、ポイント上位チームがプレーオフに進出し、年間チャンピオンを決定します。

また、本リーグの話題喚起・プロモーションを目的としたイベント『TGX BATTLES』も別途開催予定です。U-NEXTではこれらの取り組みを通じて、テクノロジーによって広がるゴルフの新たな魅力と可能性を、ゴルフファンの皆様にお届けしてまいります。

『TGX SERIES powered by Full Swing』

【配信開始日】2026年1月9日（金）18:00～

【配信形態】独占ライブ配信（U-NEXT月額会員は追加料金なく視聴できます）

【視聴ページ】2026年1月6日（火）18:00以降に公開予定

試合形式- 4チームによるトーナメント戦形式準決勝3位決定戦決勝※出場チームは順位に応じてポイントを獲得1位：4ポイント、2位：3ポイント、3位：2ポイント、4位：1ポイント- マッチプレー形式1～3番ホール：シングルス4～5番ホール：ダブルス（フォアサム）出場予定選手

TOKYO STARS：河本結、臼井麗香、菅沼菜々

OSAKA NOISE：金田久美子、安田祐香、尾関彩美悠

HOKKAIDO & TOHOKU NORTHERN ICE：岩田寛、小平智、木戸愛

CHUBU GUARDIANS：小木曽喬、與語優奈、清本美波

※対戦カードは当日発表。残り2チームは第2戦以降に出場予定

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技、テニスなど世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。