【参加申込1000名突破!!】ウイングアーク１ｓｔ、ServiceNow Japan、マイクロソフト、Uber AI Solutions登壇『AI Market Conference 2026』
最適なAI会社やAIサービスの選定を支援するコンシェルジュサービス「AI Market」を運営するBizTech株式会社（東京都豊島区、代表取締役 森下 佳宏）は、2026年1月28日（水）に開催する『AI Market Conference 2026』において参加申込が1,000名を突破したことをお知らせします。
【無料】カンファレンス申し込みはこちら :
https://ai-market.jp/aimarket-conference-202601/?utm_source=prtimes-1000&utm_medium=referral&utm_campaign=conf202601
※当日急遽ご参加頂けなかった方にも、後日登録者限定アーカイブ動画URLを送付しますので、安心してお申込みください！
カンファレンス詳細
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/102_1_071ed35580b01768e5b9ebfed890020d.jpg?v=202601060422 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78849/table/102_2_d091aaabf694bf1d91bcfe1b61a043f0.jpg?v=202601060422 ]
AI Marketについて
AI Marketは、ビジネスでのAI導入を検討している企業様に向けて、最適なAI会社を無料でご紹介する累計紹介件数1,000件超えのAI会社選定支援コンシェルジュサービスです。
AI活用を進めたいけどどう進めたら良いかわからない、AI開発を進めているけどうまく行かない、などAI導入にお困りならいつでもご相談ください。
▶ AI会社選定支援コンシェルジュサービス｜AI Market(https://ai-market.jp/)
▶ AI Market Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCJbUw1UP3EbrS-RcUfgoDoA)
パートナー契約をご希望のAI企業様はこちら(https://ai-market.jp/partner_contact/#form)からお気軽にご相談ください。
BizTech株式会社 会社概要
・社名：BizTech株式会社
・本社所在地：東京都豊島区東池袋1-32-4 藤原ビル4階
・代表取締役：森下 佳宏
・設立：2019年7月4日
・HP：https://biz-t.co.jp
※掲載されている会社名および商品・製品・サービス名・ロゴマーク等は、各社の商標または各権利者の登録商標です。