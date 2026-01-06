新年から始めたい“開運眉”。30～40代女性の眉メイクを新たな視点で捉えた編集の取り組み

CLYR株式会社

企画背景

新年は、生活者が身だしなみや日々の習慣を見直すタイミングでもあります。

とくに30～40代女性においては、ライフスタイルや価値観の変化に伴い、「今の自分に合ったメイク」を改めて考える機会が増える傾向にあります。

30～40代女性向けのwebメディア「NOWH（ナウ）」編集部では、こうした新年特有の行動変化に着目し、これまでの取材・編集活動を通じて蓄積してきた知見をもとに、眉メイクを新たな視点で捉え直す編集の取り組みを行いました。

記事内容（一部抜粋）

webメディアNOWH（ナウ）トップページ美眉デザイナー玉村麻衣子さん 記事ページ抜粋

・「正解がわからない」「昔のままになりがち」な眉メイクの悩み

・“開運眉”を、前向きな印象づくりの視点として捉える考え方

・新年のタイミングで見直しやすい、無理のない整え方のヒント

こちらの記事を読む :https://www.nowh.media/articles/lucky-eyebrow-makeup-techniques-2026

webメディア「NOWH（ナウ）」について

NOWHは、30～40代女性のライフスタイルや価値観の変化に寄り添い、

ウェルビーイングを軸に編集・発信を行うwebメディアです。

日常の中での選択や気分の変化に寄り添う視点を、編集部の取材・編集を通じて届けています。