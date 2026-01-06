【2月5日開催】第26回鳥取県商工会経営支援発表大会　　　　　　　～未来を切り拓く伴走支援をテーマに、県内3商工会産業支援センターが事例発表～

写真拡大 (全2枚)

鳥取県商工会連合会




　鳥取県商工会連合会では、商工会産業支援センターと各商工会が連携し、地域事業者の成長を支える伴走型支援に取り組んでいます。本大会は、その支援成果を「見える化」し、商工会の支援活動を広く周知することで、利用者の増加、支援の質の向上、組織間連携の強化を図ることを目的としています。


本年度は、物価高騰・人材不足など事業環境が大きく変化する中、事業者が「稼ぐ力」を高めるための体質強化支援、そして地域課題である事業承継・創業支援に焦点を当てています。


【開催概要】　


名　称：第26回鳥取県商工会経営支援発表大会


テーマ：未来を切り拓く伴走支援


日　時：令和8年2月5日（木）13:30～16:15（受付13:00～）


会　場：エースパック未来中心 小ホール（倉吉市駄経寺町212-5）


主　催：鳥取県商工会連合会、県下3商工会産業支援センター、県下18商工会


後　援：鳥取県、日本政策金融公庫鳥取支店・米子支店、全国商工会連合会、ほか報道各社


参加費：無料


その他：日程等、詳細につきましては添付


【日程等】




【お問い合わせ先】


　　鳥取県商工会連合会　経営企画課


　　TEL：0857-31-5556E-mail：keieikikaku@tori-skr.jp