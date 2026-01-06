【2月5日開催】第26回鳥取県商工会経営支援発表大会 ～未来を切り拓く伴走支援をテーマに、県内3商工会産業支援センターが事例発表～
鳥取県商工会連合会
鳥取県商工会連合会では、商工会産業支援センターと各商工会が連携し、地域事業者の成長を支える伴走型支援に取り組んでいます。本大会は、その支援成果を「見える化」し、商工会の支援活動を広く周知することで、利用者の増加、支援の質の向上、組織間連携の強化を図ることを目的としています。
本年度は、物価高騰・人材不足など事業環境が大きく変化する中、事業者が「稼ぐ力」を高めるための体質強化支援、そして地域課題である事業承継・創業支援に焦点を当てています。
【開催概要】
名 称：第26回鳥取県商工会経営支援発表大会
テーマ：未来を切り拓く伴走支援
日 時：令和8年2月5日（木）13:30～16:15（受付13:00～）
会 場：エースパック未来中心 小ホール（倉吉市駄経寺町212-5）
主 催：鳥取県商工会連合会、県下3商工会産業支援センター、県下18商工会
後 援：鳥取県、日本政策金融公庫鳥取支店・米子支店、全国商工会連合会、ほか報道各社
参加費：無料
その他：日程等、詳細につきましては添付