東京ドイツ村がテーマパーク初の「オリジナルドラマ」を配信！

東京ドイツ村（所在地：千葉県袖ケ浦市・運営：明和興産株式会社）は、「テーマパークがオリジナルドラマを作る」という新しい挑戦を始め、 2025年12月19日（金）に東京ドイツ村オリジナルドラマを配信いたしました。

東京ドイツ村が新しいエンタテインメントを全国にお届け！

東京ドイツ村とmamochi.filmが出会い、東京ドイツ村がテーマパークというオフラインコンテンツとオリジナルドラマというオンラインコンテンツの2つを提供することで、新しいエンタテインメントを全国の皆様にお届けします。

今までは、東京ドイツ村にご来園いただくことで“最高の1日”をご提供していましたが、これからは東京ドイツ村に訪れていない日でも、“毎日のちょっとした楽しみ”を東京ドイツ村から『ドラマ』という形でご提供します。

遠くにお住まいの方、家や病院から出ることが難しい方、子育て中のお母さんや仕事で忙しいお父さん、事情がある子どもたちや、夢を追う挑戦者たち。そういった方々にエンタテインメントを届ける方法は、必ずしも“ここに来てもらうこと”だけではありません。

mamochi.filmとの出会いを契機に、“エンタテインメントを届けに行く東京ドイツ村”が始まります。

全作品視聴はこちらから > https://youtube.com/@mamochi-film?si=U3afY-aQbWFLHKjP

mamochi.film とは

縦型ショートドラマが流行する現在、横型のドラマ制作を中心に行うドラマ制作ブランド。2023年4月に誕生し、2024年にJ:COM放送ドラマ『俺のテントに誰かいる…！』を、2025年にはJ:COM放送ドラマ『俺のテントに誰かいる…！始まりの物語』を制作。発足から間も無い期間で大きな挑戦を仕掛ける新興団体となります。

上述のドラマは、SNSでは日々高い再生回数を維持しており、制作の中心メンバーは20代～50代と幅広く、それぞれの分野で知識や経験のあるスタッフを揃えてチームを編成しています。

『役者の育成環境の創造』に力を入れているこの団体は、夢を追う役者を中心にキャスティングするドラマ制作スタイルで、これからも役者の環境作りの為、ドラマを作り続けます。

『東京ドイツ村オリジナルドラマ』をプロデュースするのは最年少23歳

株式会社 Remira 代表取締役 奥田 將仁 氏

本企画をプロデュースするのはmamochi.film代表の奥田氏。

サッカー留学でアメリカの大学に渡り、同時にグローバル系の芸能事務所でエンタメ事業を学んだ経歴を持つ。

2023年4月にmamochi.filmを発足し、同年9月株式会社Remiraを設立。ドラマを中心としたエンタメ事業を次々と展開する。

“MasatoLa”として脚本執筆も担当し、日本では稀に見る『ショーランナー』としての立場でmamochi.filmを作り上げた。

“広告宣伝”だけにとどまらないドラマプロデュースで、ドラマというエンタメコンテンツの新たな存在価値を示す。

「夢を追う挑戦者の環境を作る」と、「エンタメで地域や企業を盛り上げる」の2つをテーマに、固定概念に捉われない方法でエンタメ事業を生み続ける。

『東京ドイツ村オリジナルドラマ』の概要

東京ドイツ村が全国の皆様にお送りするオリジナルドラマとなります。

・配信場所：mamochi.film公式YouTube

・2025年12月19日より配信中

・15分尺1話完結型ドラマ

スキマ時間に視聴可能な尺で、どの物語から視聴しても楽しめる形式です。

・提供：株式会社ヒーローライフカンパニー

・企画：東京ドイツ村

・企画プロデュース：株式会社Remira

・制作：mamochi.film

「テーマパークがドラマを作り始める」という新しい挑戦となります。

※自社調べ（2025年9月時点）

「テーマパークがオンライン向けの本格的なオリジナルドラマをシリーズとして企画・配信する」という定義において、オンライン配信サービスにて調査。これまでにもテーマパークが関わる映像作品はありましたが、多くは「協力」や「製作委員会への参加」という形態でした。テーマパーク自体の「自主企画・配信」という点においては初の試みとなります。