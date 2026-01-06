【石川県】「冬休み、どこ行った︖」に答えられない子どもたち。親子の“体験格差”をなくす「新しいコミュニティ」を。NPO法人シンママ応援団が、マンスリーサポーター100人募集を開始

NPO法人シンママ応援団

石川県でひとり親家庭の支援を行う「NPO法人シンママ応援団」（所在地：石川県金沢市、代表理

事：小幡美奈子）は、冬休み明けの子どもたちが直面する「体験の格差」を解消し、親子がしがらみなく笑い合える新しいコミュニティを持続可能なものにするため、2026年1月より新たにマンスリーサポーター100人を募る強化プロジェクトを開始いたします。

私たちは、既存の制度や地縁だけでは解決できない「現代の孤立」に対し、誰もがフラットに繋がれるサードプレイスを石川県に根付かせることに挑戦します。

【プロジェクト詳細・寄付ページ】https://congrant.com/project/ismama/3002

■ 背景：冬休み明け、「思い出」を語れない子どもたちの現実

お正月や冬休みという華やかな季節の裏側で、経済的な理由や多忙な日常により、季節の行事やレジ

ャーを諦めざるを得ないひとり親家庭があります。

当団体が実施したアンケートでは、「自分一人では、子供にさせてあげられない体験。させてあげられないことに申し訳なさを感じていた」「家では余裕がなくて、絵の具さえ自由に使わせてあげられなかった」といった、母親たちの切実な葛藤の声が多く寄せられています。

「冬休み、どこか行った︖」という学校での何気ない会話に、答えを詰まらせてしまう子どもたち。こうした「体験の⽋如」は、子どもの自⼰肯定感や好奇心に影響を与えるだけでなく、お母さん自身の心の余裕を奪う要因にもなっています。

■ 私たちが届ける解決策：しがらみのない「新しい居場所と体験」の提供

※出典︓認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ／ひとり親家庭サポート団体全国協議会「物価高騰の影響を受けるひとり親家庭の就労と生活状況調査（2024年11月22日～11月30日実施）」。全国の有効回答2,095名のうち、石川県在住者（n=81）を抽出し集計。

シンママ応援団は、家庭でも学校でもない親子が「ありのままの自分」でいられるコミュニティを提供しています。

● 「しがらみ」のない繋がり

地元の古い慣習や周囲の目を気にせず、同じ境遇の仲間とフラットに話せる交流会（シンママゼ

ミ）を開催。出戻りや世間体を気にせず、素顔に戻れる時間を守ります。

● 五感を刺激する体験イベント

石川プロレス様にご協力をいただき実際のリングに登り、プロレスラーとの「プロレス体験」や、準備からサポートする「親子キャンプ」など、ひとり親家庭であることを理由に体験の選択肢を狭めない場を創出しています。

● 季節を彩るイベント

クリスマスやお正月など、一人では抱えきれない行事の重荷を「みんなで楽しむ喜び」へと変えてい

きます。

「夏休み木工体験教室」に参加したお母さんからは「初めて見る道具を使いこなすわが子の成長に驚い

た」「夏休みの思い出を作ってあげられて肩の荷が下りた」といった前向きな変化が報告されています。

■ 助成金に頼らない「石川の新しいインフラ」への挑戦

これまで当団体の活動は多くを単年度の助成金に支えられてきました。しかし、親子が「いつでも安心して立ち寄れる場所」は、一時的なプロジェクトであってはなりません。

私たちは、市民の皆様からの継続的なご寄付（マンスリーサポーター）を運営の柱に据えることで、既存の制度や地縁、⾎縁では解決できない課題をサポートしていく新しい社会インフラを石川県に構築することを目指します。2026年度、まずはサポーター100人の増員を目標とし、支援の輪を広げてまいります。

■ あなたの1,000円が、親子の「未来への勇気」になります

月額1,000円（1日約33円）からの継続的なご支援が、一人でも多くの親子に「あきらめなくてよかっ

た」という瞬間を届けます。

「石川の親子を、日本一明るく応援したい」。この挑戦の仲間として、あなたの力を貸してください。

【ご支援はこちらから】https://congrant.com/project/ismama/3002

■ 法人概要

団体名：NPO法人 シンママ応援団

所在地：石川県金沢市

代表者：代表理事 小幡 美奈子

設立：2023年1月5日

U R L：https://ks-mama.com/

事業内容：ひとり親家庭への生活支援、就労支援、コミュニティ運営、体験イベントの企画など

■ 本件に関するお問い合わせ先

NPO法人 シンママ応援団

理事長 小幡 美奈子

E-mail：sinmama.ippo@gmail.com