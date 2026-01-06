「LegalOn: World Leading Legal AI」、法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」に指示するだけで契約書修正における一連の業務が実行可能に

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田望）が提供する、「LegalOn: World Leading Legal AI」（https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260106)）は、法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」に指示するだけで、契約書の修正案の検討、条文への反映までの一連の業務を実行可能になりました。これにより、契約書レビュー業務をAIと共に進めるという、先進的な業務プロセスを実現いただけます。

■「LegalOnアシスタント」が契約書レビューの一連の業務を実行

「LegalOnアシスタント（LOA）」は、法務担当者が本来集中すべき業務に比重を置けるよう、煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポートする法務特化型AIエージェントです。リリース以降、弁護士監修コンテンツや蓄積されたナレッジに加え、外部Web情報のリサーチ機能も実装しました。また、法務相談における、過去の対応案件に対する情報収集および活用をできるよう継続的に機能を強化しています。

今回の進化により、LOAは契約書における修正案の検討、編集までを一貫して実行可能となり、契約書の修正業務をAIとともに協働で完遂する新たな業務プロセスを提供します。LOAが編集した部分は修正履歴付きで表示され、その修正の根拠も提示されます。人間の最終判断を支えるパートナーとして実用性の向上を実感いただけます。

■「LegalOnアシスタント」での修正案の検討、契約書の直接編集の動作

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yBwxyLm7aA4 ]

*本機能はWordアドイン、Word for the web上で利用が可能です。リリース時点ではLegalOn 標準エディタには対応していません。

*Wordアドイン、Word for the webの利用にはMicrosoft 365のライセンスが必要です。

■「LegalOnアシスタント」（ URL：https://www.legalon-cloud.com/ai(https://www.legalon-cloud.com/ai/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260106) ）

法務担当者が本来集中すべき業務に時間を割くことができるよう、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポートします。

「LegalOn」に日々蓄積されるナレッジや外部Web情報のリサーチや、法務業務に特化したプロンプトをチームで運用することにより、正確な法務判断と品質確保を実現。

法務担当者との協働作業により、契約書の修正案検討から反映までを一気通貫で実行。

さらに「LegalOn」に搭載のAIエージェント（LegalOn Agents）と連携し、プレイブックの登録や複雑や高度なステップを踏む契約審査や法務相談等を自律的にサポート。

「LegalOn」は今後様々なAIエージェントを搭載していきます。これらAIエージェントにより、高度かつ複雑な法務業務を自律的に遂行し、担当者の負担軽減と法務組織の強化を支援します。

■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/ (https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20260106)）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、法務起点で企業を成長させるサービスです。「LegalOn」に搭載されている法務特化型AIエージェント「LegalOnアシスタント」が、法務相談、マターマネジメント、リーガルリサーチ、契約書レビュー、契約書管理など、法務業務における煩雑な確認作業や正確性が求められるタスクをサポート。弁護士監修コンテンツや外部情報と連携しながら自律的に処理を行い、業務を行う中で自然とナレッジが蓄積される環境を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。

■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/ ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年9月末時点で7,500社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。

【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：201.5億円（資本準備金等含）