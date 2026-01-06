NVIDIA が新しいフィジカル AI モデル群をリリース、グローバル パートナーがさまざまな次世代ロボットを発表

NVIDIA

ニュース概要:

- モバイル マニピュレーターからヒューマノイドまで、Boston Dynamics、Caterpillar、Franka Robots、Humanoid、LG Electronics、NEURA Robotics が、NVIDIA の技術を基盤に構築された新しいロボットや自律マシンを発表- NVIDIA は、ロボットの学習とリーズニング向けに NVIDIA Cosmos および GR00Tの新たなオープン モデル、ロボット評価向けの Isaac Lab-Arena、そしてロボット トレーニング ワークフローを簡素化するエッジツークラウドのコンピューティング フレームワーク、OSMO を発表- NVIDIA と Hugging Face は、NVIDIA Isaac オープン モデルとライブラリを LeRobot に統合し、オープン ソースのロボティクス コミュニティを加速- NVIDIA Blackwell 搭載の Jetson T4000 モジュールを提供開始、4 倍のエネルギー効率と AI コンピューティングを実現

ラスベガス - CES - 2026 年 1 月 5 日 - NVIDIA は本日、フィジカル AI(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/generative-physical-ai/) 向けの新たなオープン モデル、フレームワーク、AI インフラを発表し、グローバル パートナー各社によるあらゆる産業向けの汎用ロボットを披露しました。

NVIDIA の新たなテクノロジは、ロボット(https://www.nvidia.com/ja-jp/industries/robotics/)開発ライフサイクル全体にわたるワークフローを高速化し、多様なタスクを迅速に学習できる汎用スペシャリスト ロボットの構築を含む、次世代ロボティクスを加速します。

Boston Dynamics、Caterpillar、Franka Robotics、Humanoid(https://thehumanoid.ai/humanoid-deploys-nvidia-technologies-to-power-advanced-humanoidrobots/)、LG Electronics(https://www.lgnewsroom.com/2025/12/lg-to-unveil-home-robot-at-ces-2026-sharing-vision-for-the-zero-labor-home/)、NEURA Robotics(https://neura-robotics.com/neura-robotics-at-ces-2026/) などの世界的なリーダー企業が、NVIDIA ロボティクス スタックを活用して新たな AI 駆動ロボットを公開しています。

NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) は、次のように述べています。「ロボティクスにとっての ChatGPT の瞬間が到来しました。フィジカル AI、つまり現実世界を理解し、リーズニングし、行動を計画するモデルにおけるブレークスルーが、全く新しい応用分野を切り開いています。NVIDIA の Jetson ロボティクス プロセッサ、CUDA、Omniverse、そしてオープン フィジカル AI モデルからなるフルスタックは、NVIDIA のグローバルなパートナー エコシステムが AI 駆動型ロボティクスによって多くの業界を革新することを可能にします」

新たなオープン モデルがロボットによる学習とリーズニングを前進

高コストで単一タスクに特化し、プログラミングが困難な現行のロボットを、リーズニング能力を備えた「スペシャリスト ジェネラリスト」型ロボットへと進化させるには、基盤モデルの構築に莫大な資本と専門知識が必要になります。

NVIDIA では、開発者が多大なリソースを要する事前学習を回避し、次世代 AI ロボットや自律マシンの開発への集中を可能にするオープン モデル群を構築しています。Hugging Face で提供されているこれらの新しいモデルには、以下のものが含まれます:

- NVIDIA Cosmos(TM) Transfer 2.5(https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-transfer2.5) および NVIDIA Cosmos Predict 2.5(https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-predict2.5) - フィジカル AI 向けシミュレーションにおける物理ベースの合成データ生成とロボット ポリシー評価を可能にする、オープンで完全にカスタマイズ可能な世界モデルです。- NVIDIA Cosmos Reason 2(https://github.com/nvidia-cosmos/cosmos-reason2) は、オープンなリーズニング視覚言語モデル (VLM) で、インテリジェント マシンが人間のように物理世界を見て、理解し、行動することを可能にします。- NVIDIA Isaac(TM) GR00T N1.6(https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T) は、オープンなリーズニング視覚言語行動 (VLA) モデルであり、ヒューマノイド ロボット向けに構築されています。これは全身制御を可能にし、NVIDIA Cosmos Reason を活用してより優れたリーズニングと文脈理解を実現します。

Franka Robotics、NEURA Robotics、そしてHumanoid では、GR00T 対応ワークフローを活用し、ロボットの新しい動作のシミュレーション、トレーニング、検証を行っています。Salesforce(https://www.salesforce.com/blog/the-new-frontier-of-physical-ai-how-salesforce-and-nvidia-turn-robots-into-enterprise-agents/) では、Agentforce、Cosmos Reason、NVIDIA の動画検索および要約用 Blueprint(https://build.nvidia.com/nvidia/video-search-and-summarization) を組み合わせて、自社ロボットが撮影した映像データを分析し、インシデント解決時間をこれまでの半分に短縮しています。

LEM Surgical(https://app.accessnewswire.com/login?redirectURL=%2Fviewarticle%3Fid%3D1122325) では、NVIDIA Isaac for Healthcare(https://developer.nvidia.com/isaac/healthcare) と Cosmos Transfer を活用し、NVIDIA Jetson AGX Thor(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/)(TM) と Holoscan を搭載した Dynamis 手術ロボットの自律アームをトレーニングしています。XRLabs(https://www.xrlabs.ai/post/xrlabs-nvidia-jetson-thor-isaac-healthcare) では、エクソスコープをはじめとする外科用スコープに Thor と Isaac for Healthcare を活用し、外科医にリアルタイム AI 分析によるガイダンス機能をもたらします。

ロボット開発のための新たなオープンソース シミュレーションとコンピューティング フレームワーク

ロボットのトレーニングと評価にはスケーラブルなシミュレーションが不可欠ですが、現在のワークフローは断片化され、管理が困難なままです。ベンチマークはしばしば手動で行われ、スケーリングが困難です。エンドツーエンドのパイプラインでは、異なるコンピューティング リソース間をまたぐ複雑なオーケストレーションが必要です。

NVIDIA は本日、GitHub 上で新たなオープンソース フレームワークを公開しました。これは複雑なパイプラインを簡素化し、研究から実世界のユースケースへの移行を加速するものです。

NVIDIA Isaac Lab-Arena(https://developer.nvidia.com/isaac/lab-arena) は、GitHub で公開されているオープンソース フレームワークであり、シミュレーション環境における大規模なロボット ポリシー評価とベンチマークのための協調システムを提供します。評価層とタスク層は Lightwheel(https://lightwheel.ai/media/robofinals-isaac-lab) との緊密な連携の下で設計されています。Isaac Lab-Arena(https://developer.nvidia.com/blog/simplify-generalist-robot-policy-evaluation-in-simulation-with-nvidia-isaac-lab-arena/) は Libero や Robocasa といった業界をリードするベンチマークと接続し、テストを標準化することで、物理ハードウェアへの展開前にロボット スキルが堅牢かつ信頼性が高いことを保証します。

NVIDIA OSMO(https://developer.nvidia.com/osmo) は、クラウドネイティブなオーケストレーション フレームワークであり、ロボット開発を単一の使いやすいコマンド センターに統合します。OSMO は、開発者がワークステーションから複数のクラウド インスタンスに至るまで、異なるコンピューティング環境全体で合成データ生成(https://www.nvidia.com/en-us/glossary/synthetic-data-generation/)、モデル トレーニング、そしてソフトウェア イン ザ ループのテストなどのワークフローを定義、実行することを可能にし、開発サイクルを加速します。

OSMO は本日より利用可能となり、Hexagon Robotics などのロボット開発者によって活用され、Microsoft Azure Robotics Accelerator ツールチェーンに統合されています。

NVIDIA と Hugging Face がオープンソースのフィジカル AI 開発を加速

ロボティクスは現在、Hugging Face において最も急速に成長している分野であり、活発なオープンソース コミュニティの中で、NVIDIA のオープンモデルとデータセットがトップのダウンロード数を占めています。(https://aiworld.eu/story/how-nvidia-is-powering-robotics-with-open-models-and-data)

このコミュニティを強化するため、NVIDIA は Hugging Face と協力し、オープンソースの Isaac および GR00T(https://developer.nvidia.com/blog/simplify-generalist-robot-policy-evaluation-in-simulation-with-nvidia-isaac-lab-arena/) テクノロジを主要なオープンソース ロボティクス フレームワークである LeRobot に統合しています。これにより、統合されたソフトウェアおよびハードウェア ツールへの効率的なアクセスを提供し、エンドツーエンドの開発を加速します。このコラボレーションにより、NVIDIA を活用する 200 万人のロボット開発者と Hugging Face の 1,300 万人の AI 開発者からなるグローバル コミュニティが結びつきます。

GR00T N1.6 と Isaac Lab-Arena が LeRobot ライブラリで利用可能になり、ファインチューニングや評価が簡単にできるようになります。Hugging Face のオープンソース ヒューマノイド Reachy 2 は NVIDIA Jetson Thor(TM) ロボティクス コンピューター(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/)との完全な相互運用が可能で、開発者は GR00T N1.6 を含むあらゆる VLA を実行できます。Hugging Face のオープンソース卓上ロボット Reachy Mini は、NVIDIA DGX Spark(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/products/workstations/dgx-spark/) と完全な相互運用が可能となり、NVIDIA の大規模言語モデルやローカルで動作する音声およびコンピューター ビジョン向けオープン モデルを活用したカスタム体験を構築できます。

ヒューマノイド ロボット開発者が NVIDIA Jetson Thor を採用

NVIDIA Jetson Thor は、リーズニング機能を備えたヒューマノイド ロボット(https://www.nvidia.com/ja-jp/glossary/humanoid-robot/)の膨大な演算要件を満たします。CES では、ヒューマノイド開発者たちが Jetson Thor を統合した最先端のロボットを披露しています。

NEURA Robotics は、Porsche デザインの第 3 世代のヒューマノイドに加えて、精密な操作向けに最適化された小型ヒューマノイドを投入します。Richtech Robotics は、複雑な作業環境での高度な操作と移動を実現する移動型ヒューマノイド Dex を発表しています。AGIBOT は、産業用および民生用のヒューマノイドと、Isaac Sim(https://developer.nvidia.com/isaac/sim) と統合されたロボット シミュレーション プラットフォーム、Genie Sim 3.0 を導入します。LG Electronics(https://www.lgnewsroom.com/2025/12/lg-to-unveil-home-robot-at-ces-2026-sharing-vision-for-the-zero-labor-home/) は、屋内での家事を幅広くこなせるように設計された新しい家庭用ロボットを発表しました。

Boston Dynamics、Humanoid、RLWRLD の各社は、既存のヒューマノイド ロボットに Jetson Thor を統合し、ナビゲーションと操作能力を強化しています。

フィジカル AI を産業用エッジへ

NVIDIA Jetson Orin(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/)(TM) ユーザーにコスト効率に優れた高性能アップグレード パスを提供する新しい NVIDIA Jetson(TM) T4000 モジュール(https://developer.nvidia.com/blog/accelerate-ai-inference-for-edge-and-robotics-with-nvidia-jetson-t4000-and-nvidia-jetpack-7-1/)は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを自律型マシンおよび汎用ロボティクスにもたらし、1,000 個購入時の単価は 1,999 ドルとなります。1,200 FP4 TFLOPS と 64GB メモリを備え、前世代の 4 倍の性能を発揮し、省電力が求められる自律システムに最適な 70W 内に構成可能です。

今月後半に提供開始予定の NVIDIA IGX Thor(https://www.nvidia.com/ja-jp/edge-computing/products/igx/) では、産業用エッジ領域にロボティクスを拡張し、エンタープライズ ソフトウェアのサポートと機能安全に対応した高性能 AI コンピューティングを提供します。Archer は IGX Thor を使用して AI を航空分野に導入し、航空機の安全性、空域統合、自律動作対応システムにおける重要な機能を前進させています。

AAEON、Advantech(https://www.advantech.com/en-us/resources/news/advantech-unveils-a-new-ai-brain-platform-powered-by-nvidia-jetson-t4000-to-scale-the-next-era-of-physical-intelligence)、ADLINK(https://www.adlinktech.com/en/nvidia-jetson-thor-ces?utm_source=NVIDIA&utm_medium=referral&utm_campaign=partner-nvidia-ces-blog)、Aetina(https://www.aetina.com/about-news-detail.php?i=1269)、AVerMedia(https://professional.avermedia.com/media/news-detail?slug=avermedia-d331-carrier-board-broadens-support-for-nvidia-jetson-thor-series-as-nvidia-jetson-t4000-module-debuts)、Connect Tech、EverFocus(https://www.everfocus.com/news-detail/eac-100t6-nvidia-jetson-t4000/)、ForeCR(https://www.forecr.io/blogs/news-press-releases/jetson-thor-platform-support-to-nvidia-jetson-t4000)、Lanner(https://www.lannerinc.com/news-and-events/latest-news/lanner-unveils-eai-i351-next-generation-robotic-ai-platform-powered-by-nvidia-jetson-thor-and-blackwell-architecture)、RealTimes、Syslogic、Vecow(https://www.vecow.com/dispPageBox/vecow/VecowCP.aspx?ddsPageID=NEWS_EN&&dbid=5098113225)、YUAN(https://www.yuan.com.tw/news/preview-news?id=212&t=d74eb353274d4fd78e460600ae11a561) などのパートナーは、エッジ AI、ロボティクス、組み込みアプリケーション向けに Thor 搭載システムを提供しています。

さらに、Caterpillar が NVIDIA との協業を拡大し、建設および鉱業分野の設備や作業現場に高度な AI と自律性を導入します。Caterpillar の CEO である Joe Creed 氏は、1 月 7 日 (水) の基調講演(https://www.ces.tech/schedule/caterpillar-keynote/)において、NVIDIA のロボティクスおよびエッジ AI 担当バイス プレジデントであるディープゥ タラ (Deepu Talla) と共に詳細を発表する予定です。

詳細については、NVIDIA Live at CES(https://www.nvidia.com/ja-jp/events/ces/) をご覧ください。

トップ画像提供：Caterpillar（左上）、LEM Surgical（右上）、AGIBOT（左下）、Franka Robotics（右下）。

※本発表資料は米国時間 2026 年 1 月 5 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-releases-new-physical-ai-models-as-global-partners-unveil-next-generation-robots)の抄訳です。

