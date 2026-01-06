いばらき大使の安達勇人が初となるアクアワールド茨城県大洗水族館にてワンマンライブを開催！
生きものたちと音楽に親しむ癒しの夜の水族館「ミュージックナイトin アクアワールド・大洗」にて安達勇人ワンマンライブが2026年2月7日（土）開催決定！
アクアワールド茨城県大洗水族館（アクアワールド・大洗）は、２０２６年２月に特別ナイトイベント「ミュージックナイト」を開催します。２月のすべての土曜日に開催する「ミュージックナイト」では、県内外で活躍するアーティストが週替わりで登場し、聞き馴染みのある名曲や映画音楽の数々を披露するミニコンサートをお届けします。
その初日2/7（土）に安達勇人のワンマンライブが開催されます。
「公益財団法人いばらき文化振興財団」は、茨城県内の文化芸術の振興に取り組んでおり、その一環として、茨城県ゆかりのアーティストたちによる特別ナイトイベントを企画しました。生きものたちに囲まれた幻想的な非日常空間で、臨場感あふれる演奏を堪能できる、特別なイベントです。冬の夜、生きものたちと一緒に、音楽と親しむ特別なひとときをお楽しみください。
2/7（土）アクアワールド茨城県大洗水族館「ミュージックナイト」
安達勇人ワンマンライブ2026開催決定！
【特別ナイトイベント「ミュージックナイトinアクアワールド・大 洗」情報】
開催日時 ： 2026年2月7日（土）17：45～20：00 （最終入場 19:00）
安達勇人スペシャルワンマンライブ 18:00～18：45
会場：館内４階 驚きの海ゾーン オーシャンシアター
料 金 ： 大人2300円・小中学生 1100円・幼児400円（500名限定・税込）
◆チケットは「asoview!」ＷＥＢチケットでの販売となります。
12/25（木）～発売中！
＜チケット購入ページ＞ https://www.asoview.com/channel/ticket/qk2rlVYZU2/ticket0000046781/
※当日 17:00 から入場順の抽選を実施いたします。
安達 勇人ライブ会場へは番号順でご案内いたします。
※当日はグッズ販売を16:00 から水族館の入場チケット販売機付近で実施します。グッズをご購入いただいた方を対象として、コンサート終了後に館内において特典会を実施予定です。特典会の内容については、当日グッズ販売場所でご案内いたします。
※NIGHT AQUAWORLD の館内演出およびオーシャンナイトライブは実施いたしません。
※年間パスポート、前売券、招待券でのご入場はできません。
※スーベニアショップ「モラモラ」、コレクターズショップ「ガレオス」、リラックスカフェ「マーメイド」は営業いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338461&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社ADACHI HOUSE
